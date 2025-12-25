Bé gái rơi xuống sông bị đàn cá ăn thịt tấn công tử vong

Nạn nhân gần đây bị cá piranha tấn công là một bé gái 2 tuổi sống tại bang Amazonas, Brazil. Trước đó, bé gái sống cùng gia đình trong một căn nhà nổi ven sông gần thành phố Coari.

Ngày 22/12, bé gái 2 tuổi Clara Vitoria đi lang thang ra ngoài một mình rồi rơi xuống sông qua một lỗ hở không được lắp lan can bảo vệ. Được biết, khu vực này vốn được quy hoạch để xây dựng nhà vệ sinh trong tương lai nên vẫn để trống.

Một con piranha bắt được tại sông Amazon (Ảnh: News).

Ngay sau khi không thấy con, cha mẹ bé Clara vội vã đi tìm. Khoảng 5 phút sau, họ tìm thấy con mình và đưa em bé lên bờ. Lúc này, nạn nhân không còn dấu hiệu sự sống.

Phần lớn các vết thương trên người cô bé tập trung ở phần cổ do bị đàn cá piranha dưới sông tấn công. Thi thể của Clara đã được đưa đến Viện Pháp y để tiến hành các thủ tục giám định. Kết quả khám nghiệm cho thấy, những vết thương này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô bé không qua khỏi.

Trên thực tế, những vụ con người bị cá piranha tấn công tới mức tử vong đã xảy ra không ít lần ở Brazil.

Khu vực nơi bé gái bị rơi xuống sông và đàn cá piranha đã tấn công nạn nhân (Ảnh: Mirror).

Trước đó vào tháng 11/2021, một vụ tai nạn chết người xảy ra tại khu trang trại ở thành phố Brasilandia de Minas, miền nam Brazil. Nạn nhân là một nam thanh niên 30 tuổi đi câu cá cùng hai người bạn.

Khi đang câu, cả nhóm bất ngờ bị bầy ong tấn công. Ba người vội vã nhảy xuống hồ nước để thoát thân, nhưng ngay lúc đó họ mới phát hiện ra trong hồ đầy cá piranha. Đây vốn là loài cá ăn thịt với hàm răng sắc nhọn. May mắn, hai người trong nhóm bơi vào bờ an toàn, trong khi người còn lại không kịp và đã tử vong.

Chính quyền địa phương cho biết, họ tìm thấy thi thể nạn nhân cách bờ khoảng 4m trong tình trạng không còn nguyên vẹn do đã bị đàn cá ăn thịt rỉa xác. Tuy nhiên, giới chức địa phương không xác nhận nguyên nhân tử vong do nạn nhân bị chết đuối hay do bị đàn cá ăn thịt tấn công.

Xem đàn piranha "xơi tái" miếng thịt trong tích tắc (Ảnh cắt từ video).

Theo báo cáo, có khoảng 30 loài cá piranha sống ở lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Chúng cũng xuất hiện tại một số khu vực ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Hawaii (Mỹ).

Piranha vốn là loài cá nước ngọt sống chủ yếu ở phía tây nam Brazil với kích thước vừa phải. Nhờ sở hữu bộ hàm sắc nhọn có thể xé thịt con mồi chớp nhoáng, nên piranha còn có tên gọi khác là "cá răng đao" hay "cá ăn thịt".

Loài cá này vốn tồn tại từ rất lâu trên trái đất. Hóa thạch của chúng được tìm thấy ở khu vực Nam Mỹ, với niên đại khoảng 25 triệu năm trước. Trong khi đó, loài piranha hiện đại mà chúng ta thấy ngày nay xuất hiện khoảng 1,8 triệu năm.

Ở ngoài đời, chúng ăn côn trùng, giun, những thực vật nhỏ hay loài cá nhỏ tại các con sông nơi sinh sống. Một số ít loài cá răng đao bị thu hút bởi mùi máu sẽ tìm tới những con mồi có kích thước tương đương.