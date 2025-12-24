Nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi tử vong trong phòng khách sạn 5 sao

Theo truyền thông địa phương vào ngày 23/12, nữ tiếp viên hàng không người Nga 25 tuổi bị sát hại dã man bằng kéo tại một khách sạn 5 sao ở Dubai. Nghi phạm là chồng cũ của nạn nhân. Động cơ tử vong được xác định do ghen tuông.

Theo cảnh sát địa phương, nghi phạm được xác định là Albert Morgan, quốc tịch Nga. Người đàn ông 41 tuổi bị bắt giữ với cáo buộc giết người ngay sau khi máy bay chở người này hạ cánh xuống thành phố St. Petersburg.

Chân dung nữ tiếp viên hàng không làm việc tại hãng hàng không Pobeda Airlines của Nga (Ảnh: Mirror).

Trước đó, nữ tiếp viên Anastasia, 25 tuổi, được phát hiện tử vong với ít nhất 15 vết đâm tại khách sạn sang trọng Voco Bonnington, nằm ở trung tâm Dubai vào tuần trước.

Các điều tra viên cho biết, nghi phạm Morgan làm nghề tư vấn pháp lý, bị cáo buộc đã theo dõi vợ cũ. Nghi phạm đặt chuyến bay tới Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sau khi nghi ngờ vợ cũ có hành vi không chuẩn mực trong thời gian hai người còn là vợ chồng hợp pháp.

Để vào khách sạn thành công, nghi phạm đã giả danh khách lưu trú. Tiếp đó, người đàn ông mặc áo choàng khách sạn lấy trộm từ phòng giặt là và thuyết phục một nữ nhân viên dọn phòng cho vào phòng của nạn nhân.

Khách sạn 5 sao ở Dubai nơi nữ tiếp viên hàng không người Nga bị sát hại (Ảnh: Mirror).

Ban đầu, Morgan được cho là chỉ định tạt sơn màu xanh lá cây vào người vợ cũ và dùng kéo cắt tóc cô. Tuy nhiên, khi tới phòng, hai người đã xảy ra giằng co và mâu thuẫn đẩy lên đỉnh điểm.

Morgan bị cáo buộc đã sát hại vợ cũ rồi bỏ trốn.

Theo các điều tra viên Nga, Anastasia vốn là nữ tiếp viên hàng không của hãng Pobeda Airlines (Nga). Trên người nạn nhân có ít nhất 15 vết đâm ở vùng cổ, trên người và tay chân.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi UAE. Cảnh sát Dubai lần theo hình ảnh camera an ninh và phối hợp với phía cảnh sát Nga để bắt giữ Morgan khi anh ta về nước.

Trước khi sự cố xảy ra, hai vợ chồng đã có 2 năm chung sống. Vì không có tiếng nói chung và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cả hai đã ly hôn. Truyền thông địa phương cho hay, Morgan từng có tiền án liên quan tới ma túy và từng đổi tên.