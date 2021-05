Thí sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối 9.0 IELTS Speaking

Dân trí Vũ Thị Hải An vừa được vinh danh với giải thưởng IELTS High Achiever dành cho thí sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi IELTS. Điều đặc biệt gây ấn tượng chính là điểm số tuyệt đối 9.0/9.0 ở kỹ năng Speaking.

Theo số liệu thống kê của kỳ thi IELTS năm 2019 tính theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Đức - nền kinh tế lớn nhất Châu Âu - là nước có số điểm kỹ năng nói (Academic Speaking band score) trung bình chung cao nhất thế giới ở mức 7.4. Đứng thứ nhì là Canada với số điểm 7.2, trong khi con số đó của Việt Nam là 5.7. Do đó, đạt 9.0 trong phần thi Speaking là một thành tích rất đáng tự hào. Dù vậy, Hải An rất khiêm tốn khi tự nhận mình là người may mắn trong học hành thi cử vì hay được thầy cô, bạn bè giúp đỡ. Hải An đã cởi mở chia sẻ bí quyết giúp mình đạt được số điểm hết sức ấn tượng này.

Chọn cách học phù hợp với bản thân

Thông thường, có 2 cách học hay được áp dụng khi ôn thi IELTS.

Cách 1: Phân tích một bài mẫu có sẵn, và học thuộc lượng từ vựng và ý tưởng của bài mẫu đó. Cái mà người học đạt được chính là hàng loạt từ vựng và cấu trúc khó, phức tạp, lại đỡ phải nghĩ ý tưởng. Điều này tạo cảm giác yên tâm khi bạn nghĩ "mình cũng ổn phết đấy chứ". Hải An đã thử học theo cách này nhưng cảm giác rất mơ hồ, tưởng là mình biết rất nhiều nhưng thực ra lại không thực sự hiểu vấn đề. Khi đó, việc nói không phải là thực sự nói, mà là đang đọc thuộc lòng. Vì vậy, An đã học theo cách khác, phù hợp với bản thân hơn.

Cách 2: Nghĩ ra các ý để trả lời cho câu hỏi, và lục tìm trong đầu những từ vựng, cấu trúc để có thể diễn đạt được điều đó. Thực sự thì nếu bạn vận dụng hết được những từ vựng và cấu trúc mà bạn biết, bạn sẽ có một bài nói hoặc một bài viết mạch lạc, trơn tru mà không phải vất vả học thuộc nhiều thứ. An được các thầy cô ở Anh Ngữ ENTA hướng theo cách học này. Khi học với những giảng viên giàu kỹ năng sư phạm và am hiểu kiến thức ở rất nhiều lĩnh vực, An được truyền cảm hứng để không ngừng làm đầy kho ý tưởng của bản thân. Nỗ lực của An đã được đền đáp xứng đáng.

Hãy thử học mà không ngồi vào bàn học

Hải An rèn speaking như một thói quen thông qua các hoạt động thường ngày như xem phim, đọc sách, trò chuyện với bạn bè. Cảm giác thư giãn và được thưởng thức một điều gì đó thú vị giúp An ghi nhớ tốt hơn, và do đó dùng từ vựng, cấu trúc một cách tự nhiên hơn. Có nhiều bạn chọn cách học thuộc câu trả lời mẫu từ các sách và các trang mạng, nhưng An không làm thế. An luôn muốn câu trả lời đối với mỗi vấn đề là những trải nghiệm của chính mình. An may mắn đạt 9.0 cũng có thể là do giám khảo thấy hứng thú với những câu trả lời mang đậm bản sắc cá nhân chứ không phải là bài mẫu được học thuộc một cách đại trà.

Cô Quỳnh IELTS, giảng viên đồng hành cùng Hải An từ những bài học đầu tiên, chia sẻ: "An học theo cách thưởng thức sự học. Tôi rất ấn tượng khi biết rằng ngay cả những chuyến xe buýt chở con từ nhà ở Hà Đông lên lớp học ở Ngã Tư Sở cũng trở thành nguồn cảm hứng để con nghĩ ra những câu trả lời rất cá tính và sâu sắc. Tôi chắc rằng nhiều người sẽ thích lối tư duy đặc biệt, nhìn nhận vấn đề một cách độc lập, thông minh và hài hước của em".

Đừng trầm trọng hóa vấn đề, hãy thoải mái ngay cả khi bạn mắc rất nhiều lỗi.

"Được 9 chấm chắc là phải hoàn hảo lắm!". An thành thật thú nhận mình không hoàn hảo, thậm chí đôi khi còn mắc những lỗi khá ngớ ngẩn. Nhưng cô bạn không tự tạo áp lực căng thẳng cho bản thân rằng phải đạt điểm cao như nào, phải học một ngày mấy chục từ mới. An cũng không sợ mắc lỗi vì mỗi lần mắc lỗi mình lại "khôn" ra một chút. Việc mắc lỗi và sửa lỗi chứng tỏ rằng việc học đang có tiến triển tốt.

Tiếng Anh - một ngôn ngữ với muôn vàn cơ hội

Với điểm số tuyệt đối 9.0 ở phần thi IELTS Speaking, Hải An được giải IELTS High Achiever của Hội Đồng Anh, và còn được mời làm trợ giảng tại Anh Ngữ ENTA nữa. An chia sẻ: "Bản thân mình cũng từng là một học viên tại đây, và mình cũng mong muốn góp phần đào tạo ra những học viên điểm cao như những gì mà thầy cô đã từng làm cho mình."

Bên cạnh đó, An cũng nhận được một số lời mời về dịch song ngữ cho các chương trình và hội thảo. Nhưng với cô bạn, vui nhất vẫn là được mấy đứa cháu ở nhà "ngưỡng mộ" và làm cho bố mẹ tự hào. Hải An rất hứng khởi với những dự định sắp tới của bản thân.

Trường Thịnh