The Smith tham gia cùng bà con khắc phục hậu quả bão số 3

Đại diện The Smith chia sẻ: "Trong chuyến cứu trợ tại Cao Bằng và Yên Bái, điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng đội ngũ The Smith là sự ấm áp lòng người trong những hoàn cảnh khó khăn".

Đội ngũ The Smith mang hàng hóa cứu trợ tới tận các địa phương bị thiệt hại.

Theo đại diện The Smith, văn phòng của The Smith ở TPHCM nên việc cứu trợ ở các tỉnh phía bắc như Lào Cai, Yên Bái cũng có những trở ngại về khoảng cách địa lý, ít có thông tin liên hệ địa phương và người dân bị thiệt hại… Do đó công tác tổ chức chương trình và sự đồng hành của lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mang tính quyết định để chuyến cứu trợ đồng bào bị thiệt hại sau bão số 3 được kịp thời, đúng người, đúng địa điểm.

CEO The Smith trao quà và tiền mặt cho người dân với sự có mặt của lãnh đạo địa phương.

Triển khai nhanh chóng và có trọng tâm, tập trung vào những nhu cầu cần thiết của người dân tại vùng bị thiệt hại, The Smith đã mang tới cho bà con nước sạch, sữa, dầu gió, thuốc và tiền mặt. Ngoài số quà và tiền mặt với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng theo kế hoạch ban đầu, trong quá trình đi cứu trợ, CEO The Smith cho biết còn trao tặng thêm nhiều tiền mặt cho các hộ bị sập nhà, mất hết tài sản.

CEO The Smith đến nhà các gia đình bị thiệt hại nặng để trao quà.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: "The Smith biết ơn sự đồng hành trong hoạt động cứu trợ của lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các anh chị đã tham gia vào các công tác cứu nạn, cứu hộ ngay từ đầu như giải phóng các cung đường sạt lở, tìm kiếm, cứu dân trong vùng ngập lụt…. tình quân dân được hiện thực hóa qua những hành động cụ thể và thiết thực".

Đội ngũ The Smith tới vùng bị sạt lở để hỏi thăm, động viên, trao quà cho các gia đình bị thiệt hại.

Cũng theo đại diện The Smith, qua chuyến cứu trợ này, những người tham gia trực tiếp cứu trợ đã cảm nhận được sự ấm áp tình người. Không chỉ riêng The Smith, trong quá trình di chuyển, tập kết, phát đồ, đoàn gặp gỡ những mạnh thường quân khác, nhiều chuyến xe khắp Bắc Trung Nam, nối đuôi nhau đến hỗ trợ bà con.

"Người dân địa phương đón tiếp các đoàn cứu trợ bằng những quán cơm 0 đồng, những cái bắt tay siết chặt, những lời cảm ơn từ tận tấm lòng", đại diện thương hiệu nói.

The Smith trao quà cho các gia đình bị sập nhà.

Đại diện The Smith cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong các giai đoạn tiếp theo với những hoạt động thiết thực hơn. Thông qua các hoạt động từ thiện, cứu trợ là cách The Smith nỗ lực thực hiện nghĩa vụ với xã hội bên cạnh các hoạt động kinh doanh của mình.