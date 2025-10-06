Cậu bé trong bức hình gây ám ảnh thế giới, đổi đời ngoạn mục sau 9 năm

Cậu bé ấy được đặt tên là Hope (Hy Vọng). Khi được phát hiện, Hope chỉ còn da bọc xương, trần truồng lang thang trên đường phố Akwa Ibom (Nigeria) và cận kề cái chết vì đói khát. May mắn, một tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Land of Hope đã phát hiện và cứu cậu bé.

Trong bức ảnh được lan truyền, Hope cố gắng uống từng ngụm nước trong chai nhựa gần bằng nửa thân người cậu.

Bức ảnh được lan truyền, gây chấn động khắp thế giới cách đây hơn 9 năm (Ảnh: Daily Mail).

Khi đó, Hope mới 3 tuổi. Cha mẹ và người dân trong làng đã đuổi cậu bé ra khỏi nhà, buộc cậu phải tự kiếm sống trên đường phố, chỉ vì họ tin rằng đứa trẻ này bị quỷ ám và là phù thủy. Khi được cứu, Hope chỉ nặng 3,2kg - chưa bằng cân nặng của một trẻ sơ sinh khỏe mạnh.

Sau khi điều tra, tổ chức từ thiện phát hiện nguyên nhân khiến cậu bé bị ruồng bỏ là do hủ tục mê tín dị đoan, một thực trạng vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo số liệu mới của chính phủ Anh, 2.180 trẻ em đã được xác định là nạn nhân tiềm ẩn của bạo hành liên quan đến mê tín trong năm qua - mức cao nhất từng được ghi nhận, tăng 49% so với năm 2017. Những đứa trẻ khuyết tật, song sinh hoặc mắc tự kỷ, động kinh, thường là đối tượng dễ bị nghi ngờ nhất.

Sau khi được cứu, Hope được đưa vào bệnh viện chăm sóc suốt 3 tháng để hồi phục dinh dưỡng dưới sự bảo trợ của Anja Ringgren Loven - người sáng lập Land of Hope.

Hope từng bị bỏ rơi vì bị cho là phù thủy (Ảnh: Daily Mail).

Anja kể lại: "Lúc gặp cậu bé, cơ thể cậu bốc mùi tử khí. Tôi đã nghĩ cậu bé sẽ chết trong vòng tay mình. Không hiểu bằng cách nào, cậu bé đã sống sót".

Giờ đây, Hope đã 12 tuổi, vừa tốt nghiệp tiểu học trong niềm tự hào của Anja và người bạn đời của cô - David Emmanuel Umem. Dù bị khiếm thính và phải giao tiếp bằng chữ viết, cậu bé vẫn luôn lạc quan, yêu nghệ thuật và được bạn bè gọi trìu mến là "Tiểu Picasso" vì có năng khiếu hội họa.

"Giờ đây, Hope rất độc lập, mạnh mẽ và thông minh. Em có nhiều bạn bè và khi em cầm tấm bằng tốt nghiệp, niềm tự hào lấp lánh trong mắt em khiến tôi không nén được nước mắt", Anja chia sẻ.

Hope và Anja Ringgren Loven (Ảnh: Daily Mail).

Từ đứa trẻ bị bỏ rơi vì bị cho là phù thủy, Hope giờ đây trở thành biểu tượng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái, rằng chỉ cần được một người tin tưởng và dang tay cứu giúp, hy vọng thật sự có thể nảy mầm giữa nơi tăm tối nhất.

Trước làn sóng gia tăng các vụ bạo hành vì mê tín, Hiệp hội Chính quyền địa phương Anh (LGA) bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi tăng ngân sách cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Giáo sư Charlotte Baker - Đại học Lancaster - nhận định: "Những hành vi bạo hành gắn với tín ngưỡng, mê tín xảy ra ở nhiều quốc gia, thường nhắm vào trẻ em hoặc người yếu thế. Chúng gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần và rất khó phát hiện".