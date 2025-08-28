Kẻ cướp, quấy rối đụng nhầm nữ võ sĩ MMA và cái kết "gọi mẹ giữa đường"

MMA (Mixed Martial Arts - võ tổng hợp) vốn nổi tiếng bởi sự đa dạng, kết hợp kỹ thuật của nhiều môn phái như boxing, judo, muay Thái… Không chỉ là môn thể thao đối kháng khốc liệt trên sàn đấu, MMA ngày càng cho thấy tính thực chiến, đặc biệt trong những tình huống tự vệ ngoài đời thực.

Đụng độ nữ võ sĩ MMA, kẻ cướp liên tục gọi bố mẹ

Fox News đưa tin tháng 9/2015, võ sĩ MMA người Brazil Monique Bastos bị hai kẻ cướp đi xe máy giật điện thoại tại thành phố Açailândia (bang Maranhão, Brazil).

"Tôi đang trên đường đến lớp tập võ thì họ đi xe máy đến và đòi lấy điện thoại. Tôi cố giữ, rồi nhận ra họ không có vũ khí. Khi họ định tẩu thoát, tôi nhấc bánh sau chiếc xe máy lên khiến họ ngã xuống. Một tên cướp cầm được điện thoại đã chạy thoát, nhưng tôi bắt được kẻ còn lại", Bastos kể lại.

Monique Bastos giữ chặt tên cướp trong khi chờ cảnh sát (Ảnh: BJJ).

Nữ võ sĩ sau đó quật ngã đối tượng, tung đòn khóa tam giác (triangle choke), siết chặt đến 20 phút trong khi đợi cảnh sát tới. Bastos thậm chí còn mỉm cười khi khống chế, giữ nguyên cho đến khi cảnh sát có mặt đưa tên cướp đi.

Trong khi đó, tên cướp liên tục van xin: "Bố ơi, bố ơi! Cứu con! Đây là lần đầu tiên con bị như vậy! Cô ấy đang siết cổ con. Mẹ ơi".

Trước đó, Bastos cũng từng chống trả thành công hai kẻ cướp có dao, giành lại tài sản.

Nữ võ sĩ MMA giải cứu cô gái bị cướp giữa chợ ở Mỹ

Ngày 4/5/2017, tại một khu chợ ở Mỹ, nữ võ sĩ MMA Mandy Polk đã khiến nhiều người kinh ngạc khi lao vào can ngăn một vụ cướp táo tợn.

Theo Daily Star, khi đang đi mua sắm, Polk bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của một phụ nữ bị giật túi xách. Không ngần ngại, cô lập tức chạy tới hiện trường.

Nữ võ sĩ MMA Mandy Polk (Ảnh: Instagram).

Trong lúc nhiều người đứng xung quanh còn do dự, Polk đã nhanh chóng chặn đầu kẻ cướp, dùng phản xạ võ thuật để khống chế và bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Đối tượng sau đó hoảng sợ, vùng vẫy thoát ra và bỏ chạy khỏi khu chợ. Người phụ nữ được giải cứu nhờ vậy thoát nạn trong gang tấc.

Sau sự việc, Polk chia sẻ rằng hành động của cô xuất phát từ bản năng và thói quen tập luyện MMA. “Khi nhìn thấy ai đó gặp nguy hiểm, tôi không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ biết mình phải làm điều đúng đắn”, nữ võ sĩ nói.

Sự can đảm của Polk đã được cộng đồng mạng ca ngợi, nhiều người gọi cô là “nữ anh hùng giữa đời thường”.

Nữ võ sĩ tay không hạ gục kẻ cướp

Tối 5/1/2019 tại Rio de Janeiro (Brazil), nữ võ sĩ UFC (giải vô địch thế giới về võ thuật tổng hợp) Polyana Viana đã một mình khống chế thành công tên cướp đe dọa có vũ khí.

Theo The Guardian, khi đang đứng trước căn hộ chờ gọi xe, Viana bị một người đàn ông lạ mặt tiến tới yêu cầu: "Đưa điện thoại cho tôi. Đừng phản ứng gì cả, tôi có vũ khí".

“Khi hắn vừa ngồi xuống bên cạnh, tôi nhận ra khẩu súng anh ta đang giấu trông rất lạ, không phải súng thật. Vậy là tôi quyết định hành động trước”, Viana kể lại trên MMAJunkie.

Polyana Viana được ca ngợi sau khi hạ gục kẻ cướp (Ảnh: UFC).

Chỉ trong vài giây, cô tung ra hai cú đấm chính diện và một cú đá mạnh mẽ, khiến tên cướp choáng váng, ngã nhào xuống đất. Không dừng lại, nữ võ sĩ UFC dùng đòn khóa cổ để vô hiệu hóa hoàn toàn đối tượng. Trong lúc chờ cảnh sát tới, Viana vẫn ngồi bình thản giữ chặt kẻ cướp, đồng thời gọi người dân xung quanh hỗ trợ.

Sự việc khiến dư luận Brazil xôn xao, nhiều người gọi Viana là “người hùng đường phố”. Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận ca ngợi sự bình tĩnh và kỹ năng võ thuật của cô. “Tôi không nghĩ nhiều. Nếu tôi để hắn hành động trước, tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là tấn công ngay lập tức”, Viana chia sẻ.

Nữ võ sĩ Nga hạ knock-out người yêu cũ quấy rối

Tháng 7/2024, tại một bữa tiệc sinh nhật ở vùng Volgograd (Nga), nữ võ sĩ MMA Alisa Irinina (ở Belgorod, Nga) tung cú đấm hạ knock-out gã đàn ông say xỉn có hành vi quấy rối.

Theo Sport Express, sự việc xảy ra khi Irinina - nhà vô địch nghiệp dư từng tham gia nhiều giải đấu trong nước - cùng bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật.

Khi đó, người yêu cũ trong tình trạng say rượu tiến lại gần, liên tục có lời lẽ xúc phạm và hành động thô lỗ nhắm vào cô. Dù cô gái đã nhiều lần cảnh báo, nhờ người xung quanh can thiệp, người này vẫn không dừng lại.

Alisa Irinina cho biết đã tập võ từ năm lên 7 tuổi (Ảnh: BJJ).

“Tôi đã cố giữ bình tĩnh, nhưng khi hắn đưa tay định túm lấy tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác”, Irinina kể lại trên RT Sport.

Trong khoảnh khắc, nữ võ sĩ tung cú đấm phải cực mạnh, khiến đối tượng gục ngã ngay trước mặt đám đông. Những người có mặt mô tả tình huống như “một pha knock-out trên sàn đấu”, khi người đàn ông loạng choạng không thể đứng dậy, còn cô gái quay lưng bỏ đi dứt khoát.

Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng khiến cả căn phòng náo loạn. Sau khi tỉnh lại, người đàn ông được đưa ra khỏi bữa tiệc và phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên y tế.

Sự việc nhanh chóng gây chú ý khắp các diễn đàn võ thuật tại Nga. Hàng nghìn bình luận bày tỏ sự ủng hộ Irinina, coi hành động của cô là “bài học” cho những kẻ coi thường phụ nữ. “Tôi không muốn bạo lực, nhưng nếu bị đe dọa, tôi sẽ tự bảo vệ mình”, Irinina khẳng định.