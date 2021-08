Siêu thị mini 0 đồng đến với quận Tây Hồ

Dân trí Hôm nay, ngày 9/8, "Siêu thị mini 0 đồng" thứ 3 tại Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động tại phường Xuân La, quận Tây Hồ để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong 2 lần tổ chức trước, "Siêu thị mini 0 đồng" đã phục vụ hơn 1.500 lượt khách hàng là các hộ gia đình và sinh viên đang gặp khó khăn tại quận Bắc Từ Liêm (từ 1-2/8) và Hai Bà Trưng (từ 5-6/8). Những hình ảnh xúc động và giá trị tốt đẹp đến từ lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia mà "Siêu thị mini 0 đồng" tạo nên đã được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân Thủ đô trên hành trình "chiến thắng Covid-19".

Ngay từ sáng sớm, những mặt hàng rau xanh được vận chuyển tới và được các tình nguyện viên của Siêu thị mini 0 đồng sắp xếp gọn gàng, chu đáo…

Khâu vận hành, kiểm soát chất lượng sản phẩm và đặc biệt là phục vụ khách hàng của "Siêu thị mini 0 đồng" cũng được chính quyền sở tại cũng như giới truyền thông đánh giá cao. Toàn bộ hơn 60 mặt hàng được bày bán đều có chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và cực kỳ thiết yếu trong bối cảnh Hà Nội đang tiến hành "giãn cách xã hội" theo Chỉ thị 16. Đặc biệt, quá trình vận hành của "Siêu thị mini 0 đồng" cũng tuân thủ nguyên tắc 5K và các quy định phòng chống dịch để đảm bảo không xảy ra tình trạng lây nhiễm.

Tiếp nối những thành công này, "Siêu thị mini 0 đồng" thứ 3 ở Hà Nội đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân La (quận Tây Hồ) được tổ chức với quy mô lớn hơn để hỗ trợ được nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, "Siêu thị mini 0 đồng" lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9-11/8, với khoảng 1.000 phiếu quà tặng được gửi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ.

Người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn tại quận Tây Hồ được tự tay lựa chọn các sản phẩm thiết yếu cho gia đình.

Được biết, trong lần tổ chức này tại quận Tây Hồ thì phiếu quà tặng (trị giá 400 ngàn đồng) của "Siêu thị mini 0 đồng" sẽ được gửi tới cả các trường hợp là người lao động đang tạm trú trên địa bàn, có hoàn cảnh khó khăn và bị mắc kẹt tại các khu nhà trọ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đây là một điểm mới so với những lần tổ chức trước do đặc thù của quận Tây Hồ là có lực lượng lao động tự do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 lớn (hơn 15.000 trường hợp). Trong số này, các trường hợp là người lao động ngoại tỉnh, đang sống trong các khu trọ, mất thu nhập trong những tháng gần đây và đang mắc kẹt không thể về quê là đang cần được giúp đỡ hơn cả.

Các tình nguyện viên hướng dẫn khách hàng một cách tận tình, chu đáo.

Danh sách các trường hợp nhận được Phiếu quà tặng của "Siêu thị mini 0 đồng" đã được Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phối hợp cùng chính quyền và Đoàn thanh niên địa phương rà soát kĩ lưỡng trong những ngày qua để đảm bảo các trường hợp khó khăn trên địa bàn nhận được sự hỗ trợ hiệu quả nhất.

Siêu thị mini 0 đồng đã thực sự hỗ trợ kịp thời, chung tay, tiếp thêm sức mạnh cho người lao động gặp khó khăn trong dịch bệnh.

Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội (đơn vị bảo trợ chương trình) đánh giá cao sự hiệu quả của "Siêu thị mini 0 đồng" khi đã hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn mà chương trình đã đi qua. "Trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục bước vào đợt giãn cách mới theo chỉ thị 16, Siêu thị mini 0 đồng sẽ cùng với một số mô hình chợ, bán hàng lưu động đang được nghiên cứu, áp dụng giúp người dân Thủ đô an tâm, ổn định cuộc sống và chiến thắng đại dịch".

"Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng" được Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, CLB Doanh nhân Sao Đỏ, Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận đã phối hợp tổ chức chương với sự bảo trợ của Sở Công thương thành phố Hà Nội cùng 2 đơn vị đồng hành là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội - HANOIBA và Hiệp hội nữ Doanh nhân Hà Nội - HNEW.

Người dân tại quận Tây Hồ hạnh phúc với những món hàng mua được từ Siêu thị mini 0 đồng.

Ngay từ khi phát động, siêu thị mini 0 đồng đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính của các doanh nghiệp: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Công ty CP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn Alphanam, Tập đoàn Phú Thái, CTCP Eurowindow, CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Tập đoàn Cen Group, CTCP Đầu tư Xây dựng Phúc Khang, Tập đoàn thể thao Động Lực, Vĩnh Tiến Group; CTCP Siêu Thanh, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), CTCP Gỗ An Cường, CTCP Thương mại Citicom, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, CTCP Thương mại Thái Hưng, Công ty TNHH khoa học quốc tế Trường Sinh, Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp (SNZ), Tập đoàn Sơn Hà Xanh...

Đơn vị tổ chức, đơn vị đồng hành, các doanh nghiệp và cá nhân chung tay góp sức cùng chương trình cũng như những bạn trẻ trong ban vận hành siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng đến từ nhiều tổ chức, nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề, nhiều cấp bậc khác nhau nhưng tất cả đều gặp gỡ nhau ở điểm chung là làm bằng tất cả trái tim, tấm lòng và cái tâm của chính mình.

Trong khó khăn chúng ta tìm thấy liều vắc xin tinh thần ấm áp mang tên siêu thị mini 0 đồng. Với mục tiêu sẽ mở khoảng 20 siêu thị mini 0 đồng tại các địa điểm khó khăn xung quanh Hà Nội, hy vọng siêu thị mini 0 đồng sẽ tiếp tục tiếp thêm sức mạnh, mang niềm tin và sự lạc quan đến cho những người khó khăn hơn giữa cuộc chiến chống Covid-19 dai dẳng và đầy khốc liệt.

Trường Thịnh