Sếp nữ phải lòng cấp dưới, chi 420.000 USD để người này ly hôn vợ

Theo South China Morning Post, nữ doanh nhân nói trên họ Chu, điều hành một công ty ở Trùng Khánh, song chi tiết về hoạt động kinh doanh của bà không được tiết lộ.

Khi một người đàn ông họ Hà, trẻ tuổi hơn bà Chu gia nhập công ty, bà nhanh chóng chú ý đến anh ta. Cả hai khi đó đều đã có gia đình nhưng sớm nảy sinh quan hệ tình cảm. Họ dự định sẽ ly hôn với vợ và chồng mình để bắt đầu cuộc sống mới bên nhau.

Để giúp anh Hà rời bỏ vợ, bà Chu đã chuyển 3 triệu tệ cho người phụ nữ họ Trần - vợ của anh Hà. Khoản tiền này được xem là bồi thường cho chị Trần và chi phí nuôi dưỡng con chung của chị Trần và anh Hà.

Nữ doanh nhân và cấp dưới phải lòng nhau dù cả hai đều đã có gia đình (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Tuy nhiên, sau một năm chung sống, bà Chu và anh Hà quyết định chia tay vì nhận ra cả hai không hợp nhau. Theo Huashang Daily, sau khi chia tay, nữ doanh nhân yêu cầu anh Hà và vợ cũ là chị Trần trả lại số tiền bà đã đưa trước đó. Bà Chu còn kiện anh Hà và chị Trần ra tòa, để đòi lại số tiền 3 triệu tệ.

Trong phiên xử sơ thẩm tại tòa án ở Trùng Khánh, tòa đứng về phía bà Chu, cho rằng số tiền này vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, nên là một "món quà vô hiệu". Do đó, tòa phán quyết yêu cầu ông Trần và vợ cũ phải trả lại số tiền trên cho bà Chu.

Chị Trần và anh Hà sau đó kháng cáo. Tòa cấp trên xác định bà Chu không đưa ra đủ bằng chứng chứng minh rằng bà đã tặng số tiền cho anh Hà. Thay vào đó, khoản tiền được phân loại là thanh toán thay cho anh Hà về bồi thường ly hôn và chi phí nuôi con.

Tòa phúc thẩm cũng chỉ ra rằng bà Chu đã thể hiện sự thiếu trung thực khi tìm cách đòi lại tiền sau khi anh Hà đã ly hôn - một quá trình mà chính bà đã thúc đẩy bằng sự hỗ trợ tài chính của mình. Kết quả, bản án sơ thẩm bị lật ngược, anh Hà và chị Trần không phải hoàn trả tiền.

Vụ việc thu hút nhiều chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người chỉ trích và chế giễu bà Chu. Một người bình luận: "Chi 3 triệu tệ để giúp cấp dưới ly hôn thì thật vô lý". Người khác nhận xét: "Chính bà ấy phá vỡ hôn nhân người khác, giờ lại đòi tiền sau khi ly hôn thì thật phi lý".

Vụ việc khép lại nhưng trên mạng xã hội, nhiều người vẫn không ngừng châm chọc bà Chu. Không ít bình luận cho rằng đây là cái giá của sự mù quáng, khiến bà Chu vừa mất tiền vừa mất tình, cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Một số cư dân mạng còn mỉa mai rằng 3 triệu tệ chẳng khác nào học phí đắt đỏ cho một bài học tình trường của bà Chu.