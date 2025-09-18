Sáu cây đa gần 300 tuổi, có dáng kỳ quái được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Ngày 18/9, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đón nhận tin vui khi 6 cây đa cổ thụ trong lâm phần quản lý của đơn vị chính thức được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Ông Ngô Văn Thắng, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết 6 cây đa được công nhận nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A. Đây là những cây đa có tuổi đời từ 218 năm đến 300 năm, với chiều cao trung bình 32-42m.

Những cây đa cổ thụ trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có hình dáng kỳ vĩ, được ví như "mái tóc của nữ thần rừng" (Ảnh: Phạm Hoàng).

Với tuổi đời hàng trăm năm, những cây đa này mang hình dáng độc đáo và kỳ vĩ. Du khách khi chiêm ngưỡng thường ví von những cây này như "mái tóc của nữ thần rừng" hay "cô gái Ba Na bên suối", tạo nên vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút cho khu rừng.

Việc được công nhận là Cây Di sản Việt Nam không chỉ mang lại giá trị bảo tồn mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam sẽ tư vấn chuyên môn về chăm sóc, giúp kéo dài tuổi thọ và tăng cường quảng bá trên các phương tiện truyền thông về các cây đa nêu trên.

Các cây đa di sản có độ tuổi từ 218 đến 300 năm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Thắng nhấn mạnh: “Việc công nhận Cây di sản Việt Nam không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc giữ gìn “báu vật xanh” mà thiên nhiên ban tặng.

Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, mở cửa cho du khách tham quan các cây di sản này, biến chúng thành điểm nhấn du lịch sinh thái hấp dẫn".