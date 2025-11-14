"Phim người lớn" bị phát nhầm trên tàu chở khách, trẻ em hoảng sợ la hét

Tàu đang chậm chuyến lại chiếu nhầm phim 18+: Cả phòng chờ náo loạn

Sự việc diễn ra trên tuyến tàu Transmanche vào ngày 26/10, hành trình từ thị trấn ven biển Dieppe (Pháp) đến Newhaven (Anh). Chuyến đi vốn đã gặp trục trặc khi con tàu phải dừng lại xử lý lỗi kỹ thuật, khiến hành khách phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.

Để giết thời gian, một nhóm hành khách đề nghị được xem chương trình về giải đua Công thức 1 trên tivi tại phòng chờ ghế nằm.

Theo thông tin từ hãng tàu, khi chương trình đua xe kết thúc, đội ngũ vận hành không lường trước rằng kênh truyền hình tiếp theo trong danh sách lại là một bộ phim dành cho... người lớn.

Sự việc chỉ được phát hiện khi một hành khách vội vã báo cho nhân viên về nội dung bất thường đang hiển thị trên màn hình.

Chiếc tàu Transmanche (Ảnh: People).

“Ngay khi nhận được thông tin, nhân viên tàu đã lập tức chuyển kênh. Chúng tôi cũng đã loại bỏ hoàn toàn kênh này khỏi danh sách các kênh có thể truy cập trên tàu để bảo đảm sự cố không bao giờ tái diễn”, thông báo của hãng tàu nêu rõ.

Hãng tàu này cũng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc: “Chúng tôi xin lỗi vì sự phẫn nộ và bối rối mà nội dung không phù hợp này gây ra cho những gia đình có trẻ em trên tàu. Đây là sự cố đáng tiếc và không phản ánh quy trình vận hành thông thường của chúng tôi”.

Một hành khách kể lại với truyền thông rằng, cô chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ngay khi “phim người lớn” xuất hiện.

“Tôi đang ở quầy lễ tân thì thấy một nhóm trẻ con chạy ra khỏi phòng chờ có ghế nằm, vừa chạy vừa hét. Ngay sau đó, nhiều phụ huynh lao ra, yêu cầu nhân viên tắt tivi vì màn hình đang chiếu phim khiêu dâm. Tôi không nhìn thấy hình ảnh, nhưng âm thanh thì nghe rất rõ”, cô nói.

Theo cô, nhiều cha mẹ đã phải lập tức trấn an và giải thích cho con mình về những gì những đứa trẻ vô tình thấy. “Không khí lúc đó rất căng thẳng. Ai cũng mệt mỏi vì chậm chuyến, lại thêm chuyện này nữa. Thực sự là một mớ hỗn độn”, vị hành khách nhớ lại.

Chuyến tàu này vốn đã bị trễ do sự cố kỹ thuật (Ảnh: People).

Hãng tàu cho biết thêm rằng sự chậm trễ của chuyến tàu xuất phát từ lỗi kỹ thuật.

“Thủy thủ đoàn đã cố gắng hết sức để khắc phục nhanh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng thời gian chờ đợi kéo dài đã ảnh hưởng đến hành trình tiếp theo của nhiều hành khách. Chúng tôi đang liên hệ để đánh giá thiệt hại và sẽ đưa ra mức bồi thường phù hợp”, phía này cho biết.

Sự cố này, dù là hy hữu, đã trở thành đề tài gây xôn xao trong nhiều ngày, đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát nội dung giải trí trên các phương tiện vận tải công cộng, nơi nhiều trẻ em hiện diện. Với hãng tàu, đây là bài học đắt giá để siết chặt quy trình và tránh lặp lại tình huống “dở khóc dở cười” này.