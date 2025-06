Ca sĩ 26 tuổi bị đuổi khỏi nhóm nhạc vì qua lại với sao phim người lớn

Đại diện Công ty One Hundred cho biết, sau khi nhận được tin Ju Haknyeon qua lại với cựu diễn viên phim người lớn Kirara Asuka tại một quán bar ở khu Roppongi, Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 29/5 vừa qua, họ đã quyết định dừng làm việc với nam nghệ sĩ và đuổi anh khỏi nhóm nhạc thần tượng The Boyz.

Ju Haknyeon bị yêu cầu rời khỏi nhóm nhạc The Boyz và chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý sau khi bị phát hiện gặp gỡ cựu diễn viên phim người lớn (Ảnh: News).

Nữ diễn viên Nhật Bản Kirara Asuka hơn nam nghệ sĩ Hàn Quốc 11 tuổi. Cô dừng đóng phim từ năm 2002 và trở thành người sáng tạo nội dung số trên mạng xã hội. Ju Haknyeon (SN 1999) ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc The Boyz từ năm 2017.

Theo nguồn tin tại Nhật Bản, Ju Haknyeon và Kirara Asuka gặp gỡ, cùng uống rượu và trò chuyện suốt đêm. Nam nghệ sĩ được cho là ôm Kirara Asuka và nữ diễn viên Nhật Bản tựa cằm lên vai Ju Haknyeon.

Một nguồn tin khác cho hay, Công ty One Hundred phát hiện dấu hiệu cho thấy Ju Haknyeon mua bán dâm trong quá trình xác minh đời tư của anh. Ban đầu, ngôi sao 26 tuổi phủ nhận, nhưng sau đó anh đã thừa nhận trước những bằng chứng cụ thể.

Đại diện công ty cho hay, họ nhận thức được vấn đề nghiêm trọng và khó có thể duy trì lòng tin với nam nghệ sĩ trẻ.

Ồn ào đời tư của Ju Haknyeon ảnh hưởng tới hình ảnh của nhóm nhạc The Boyz (Ảnh: Naver).

Không chỉ bị đuổi khỏi nhóm nhạc The Boyz và kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, Ju Haknyeon còn có nguy cơ đánh mất sự nghiệp và vướng vòng lao lý.

Theo luật của Hàn Quốc, hình phạt đối với hành vi mua bán dâm có thể bị phạt tù dưới 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won (57 triệu đồng). Công dân Hàn Quốc vẫn bị xử phạt theo luật pháp trong nước dù thực hiện hành vi mua bán dâm ở nước ngoài.

Một nguồn tin khác cho hay, một nhà sản xuất của Công ty One Hundred cũng bị đình chỉ công việc vì các vấn đề liên quan đến mại dâm. Mọi nghi vấn đổ vào rapper nổi tiếng MC Mong.

Ngày 13/6, MC Mong đã từ chức giám đốc sản xuất tại Công ty One Hundred và không còn tham gia vào hoạt động của hãng với "lý do cá nhân". Phía One Hundred chưa phản hồi thông tin này.

Vụ việc Ju Haknyeon bị đuổi khỏi nhóm nhạc The Boyz nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Có ý kiến tiếc nuối cho sự nghiệp của nam nghệ sĩ 26 tuổi khi cho rằng, cuộc gặp gỡ của anh là vấn đề riêng tư.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ quyết định của Công ty One Hundred khi tin rằng, việc giữ gìn hình ảnh là điều quan trọng với nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn. Hành động của Ju Haknyeon bị đánh giá là không phù hợp với một nghệ sĩ có lượng người hâm mộ phần lớn là khán giả trẻ.

Các ngôi sao thần tượng xứ Hàn phải tuân thủ những nguyên tắc khắt khe (Ảnh: Yonhap News).

Hàn Quốc được xem là một trong những thị trường có ngành công nghiệp giải trí phát triển tại châu Á.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu và những lợi ích mà các nghệ sĩ giải trí xứ kim chi có được, họ cũng phải chịu những quy định rất khắt khe và phải tuân thủ nguyên tắc “luôn là tấm gương kiểu mẫu” với người hâm mộ.

Chỉ cần một sai phạm nhỏ về đời tư và bị khán giả quay lưng, nghệ sĩ phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp bản thân khó khăn gây dựng.

Ngoài ra, tại Hàn Quốc, nguyên tắc "không hẹn hò" là một điều khoản được nhiều công ty giải trí áp dụng với nhân viên của mình. Theo đó, các nghệ sĩ xứ Hàn không được thoải mái yêu đương vì công ty quản lý lo ngại, họ không tập trung cho công việc, đánh mất sự ủng hộ của người hâm mộ.

Nhiều nghệ sĩ lựa chọn "yêu trong bí mật" vì không muốn chuyện tình cảm làm ảnh hưởng sự nghiệp hay bị fan can thiệp quá mức. Một khi bị phát hiện, ngôi sao thần tượng chỉ còn cách duy nhất là đăng tâm thư, nói lời xin lỗi người hâm mộ.

Theo Bernie Cho, một giám đốc điều hành một công ty ở Hàn Quốc, giải thích: "Các nhóm nhạc Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) đại diện cho nhiều thương hiệu lớn. Các thành viên đều được xem là khoản đầu tư sinh lời. Những bê bối như rượu bia, ma túy hoặc hẹn hò không chỉ gây sóng gió về mặt tin tức, mà còn gây tổn hại đến giá cổ phiếu của công ty".

Jenna Gibson, chuyên gia văn hóa Kpop tại Đại học Chicago (Mỹ), nhận định quyền lực mạnh mẽ của người hâm mộ với cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của các thần tượng.

Cô nói: "Kpop tạo ra hệ thống người hâm mộ có nhiều quyền lực. Họ có đủ thời gian theo dõi thần tượng trong chương trình âm nhạc vào thứ hai, sau đó tham gia sự kiện ký tặng vào thứ ba, dự buổi ghi hình của thần tượng vào hôm sau... Nói đúng hơn, người hâm mộ có công lớn trong việc giúp thần tượng luôn giữ sức hút".

Do vậy, khi nghệ sĩ mắc sai lầm, vướng vòng lao lý hay dính vết nhơ đời tư, nhiều công ty giải trí tại Hàn Quốc đều chọn giải pháp kết thúc hợp đồng với họ để tránh mọi rắc rối và sự phản ứng từ dư luận.