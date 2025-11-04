Chiếc lò nướng được tàu vũ trụ Thần Châu 21 mang lên trạm vũ trụ Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động.

Một đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chia sẻ hôm 3/11 phát đi hình ảnh cho thấy các phi hành gia lần đầu tiên thưởng thức món cánh gà và sườn nướng vừa được nấu chín ngay trong không gian vũ trụ.

Trong đoạn video được truyền xuống từ trạm vũ trụ, kỹ sư hàng không vũ trụ Ngô Phi, thành viên tổ bay Thần Châu 21, lấy những chiếc cánh gà đã ướp sẵn ra khỏi bao bì.

Người này xiên chúng lên giá và đặt vào lò, bật nhiệt độ 180 độ C. Khoảng 28 phút sau, chiếc lò cho ra đời một đĩa cánh gà tỏa mùi thơm lừng và nóng hổi. Theo lời giới thiệu, đây là món ăn đầu tiên được “nướng trong không gian”.

Phi hành gia Trung Quốc lần đầu trải nghiệm nướng thịt giữa vũ trụ (Nguồn video: CCTV).

Hai phi hành gia Vương Kiệt (thuộc tổ bay Thần Châu 20) và Ngô Phi đều đến từ Khu tự trị Nội Mông, khu vực vốn nổi tiếng với thịt bò và thịt cừu chất lượng cao, cùng thực hiện thêm một đĩa sườn nướng hạt tiêu đen.

Những phần cánh gà và sườn nhanh chóng được chia sẻ cho 6 phi hành gia đang làm việc trên trạm. Hình ảnh từ video cho thấy, nhóm phi hành gia có trạng thái vui vẻ với món nướng thành công giữa vũ trụ.

Được biết, tàu Thần Châu 21 được phóng lên quỹ đạo vào tối 31/10. Ba phi hành gia trên tàu đã tiến vào trạm vũ trụ chỉ vài giờ sau đó và hiện làm việc cùng với tổ bay Thần Châu 20. Cả nhóm dự kiến sẽ trở về Trái đất vào ngày 5/11.

Các phi hành gia nướng cánh gà ngoài không gian (Ảnh cắt từ clip).

Chiếc lò nướng không gian được nâng cấp đáng kể so với các loại lò thông thường trên trái đất. Theo ông Lưu Vĩ Ba đến từ trung tâm huấn luyện và nghiên cứu phi hành gia Trung Quốc.

Lò được trang bị công nghệ kiểm soát nhiệt độ chính xác, thu gom cặn, xúc tác ở nhiệt độ cao và lọc nhiều lớp. Với những tính năng này, chiếc lò giúp thức ăn được nướng nhưng không tạo khói, vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về phát thải dầu mỡ của trạm vũ trụ.

Hệ thống lọc và lò nướng cũng đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động trong môi trường không gian và có thể vận hành ổn định liên tục tới 500 chu kỳ.

Việc phi hành gia có thể tự tay nấu nướng đánh dấu một bước tiến mới trong hệ thống hỗ trợ sự sống của trạm vũ trụ Trung Quốc. Theo trung tâm này, nhiệm vụ Thần Châu 21 đã mở rộng thực đơn lên hơn 190 món ăn, với chu kỳ thay đổi món trong 10 ngày.

Theo truyền thông Trung Quốc, các phi hành gia giờ đây có thể chế biến nhiều nguyên liệu như rau tươi, hạt, bánh, thịt và thậm chí là bánh mì ngay trên quỹ đạo.

Các phi hành gia thưởng thức món cánh gà sau khi nướng thành công (Ảnh: China Daily).

“Sau nhiều tháng sống trong không gian chật hẹp, việc được tự tay nướng những món như cánh gà, sườn hay thậm chí là lạc rang và bánh mì nóng, chắc chắn sẽ mang lại cho các phi hành gia niềm vui cùng cảm giác hạnh phúc", ông Lưu Vĩ Ba nói.

Kể từ khi chương trình không gian có người lái của Trung Quốc bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển trạm vũ trụ, các nhà nghiên cứu dưới mặt đất đã không ngừng cải tiến chủng loại, hương vị, kết cấu, hình thức và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm không gian, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ăn uống của phi hành gia.

Bên cạnh đó, “vườn rau trong không gian” của trạm vũ trụ cũng đạt được nhiều tiến triển mới. Từ nhiệm vụ Thần Châu 16, trung tâm đã tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm trồng cây trên giá thể trong môi trường vi trọng lực, sử dụng phân bón nhả chậm, chất nền tái sinh và công nghệ dẫn nước vi mao quản, giúp cây trồng nhận được lượng nước và dinh dưỡng ổn định.

Đến nay, đã có 10 đợt trồng với 7 loại cây, bao gồm rau xà lách, cà chua bi và khoai lang được thu hoạch. Tổng cộng, các phi hành gia đã thu về khoảng 4,5kg rau củ quả tươi. Trong đó, xà lách và cà chua bi đã hoàn thành chu kỳ sinh trưởng khép kín.

Cũng theo chia sẻ của một thành viên khác đến từ trung tâm huấn luyện và nghiên cứu phi hành gia Trung Quốc, hiện đơn vị này còn chuẩn bị những bữa tiệc đặc biệt cho các dịp lễ truyền thống như Tết Nguyên đán sắp tới.