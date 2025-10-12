Phát hiện cọc tiền dưới bùn, cô gái Thái Nguyên đem rửa sạch hút triệu view

Sau khi nước lũ rút, chị Chu Thị Duyên (SN 1995) cùng một số đồng nghiệp trở lại văn phòng công ty tại Thái Nguyên để dọn dẹp. Trong lúc dọn đống bùn đất ngổn ngang, chị bất ngờ phát hiện một cọc tiền bị vùi sâu dưới lớp bùn.

Cọc tiền gồm cả tiền giấy và tiền polymer, bị lấm lem bùn đất vì ngâm trong nước lũ. Chị Duyên mang thau nước ra, cẩn thận rửa sạch từng tờ tiền.

Chị Duyên cho biết đây là tiền quỹ của công ty (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn clip chị Duyên ngồi rửa sạch cọc tiền sau khi được đăng lên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận hài hước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Chu Thị Duyên cho biết video được ghi lại tại văn phòng làm việc của chị - một công ty bất động sản ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

"Văn phòng của tôi bị ngập toàn bộ tầng 1. Sau khi nước rút, mọi người lên dọn dẹp thì phát hiện cọc tiền quỹ dùng để đi lễ, thắp hương nằm lẫn trong lớp bùn. Số tiền không lớn và đây là quỹ chung của công ty.

May mắn là văn phòng khóa hai lớp cửa nên tiền chỉ bị bẩn, không bị trôi mất. Sau khi rửa sạch, chúng tôi đem phơi khô, rất may là không bị rách hay hư hỏng", chị kể.

Cọc tiền lấm lem được chị Duyên mang ra rửa sạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời chị Duyên, số tiền này được chị cất trong chiếc túi rồi đặt vào tủ. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao khiến chiếc tủ bị trôi và ngập, tiền cũng bị văng ra ngoài.

"Khu vực văn phòng của tôi là nơi nước rút cuối cùng nên phải chờ rất lâu mới vào dọn được. Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa dọn xong vì chưa có nước sinh hoạt, mới chỉ đẩy được phần bùn đất ra ngoài", chị cho biết.

Chị Duyên nói thêm, cọc tiền gồm cả tiền polymer và tiền giấy, nhưng do được bọc trong túi nên may mắn không bị hư hại.

"Ban đầu tôi chỉ quay clip cho vui, để tạo không khí thoải mái sau trận lũ lịch sử, không ngờ lại được mọi người quan tâm và chia sẻ nhiều đến vậy", chị nói.

Cảnh bùn đất phía trước công ty của chị Duyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, văn phòng của chị vẫn trong quá trình dọn dẹp. Toàn bộ tầng 1 bị ngập sâu, khiến nội thất như sofa, tủ đồ… đều hư hỏng nặng.

Dù vậy, chị cho biết, đây vẫn là điều may mắn so với nhiều hộ dân xung quanh, bởi khu vực phường Phan Đình Phùng là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt lũ vừa qua.

"Bây giờ bùn đất vẫn còn đầy đường, việc sinh hoạt của người dân vẫn bị ảnh hưởng nhiều", chị Duyên chia sẻ.