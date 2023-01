Ông nội 70 tuổi tỉ mẩn tuốt lá tro non tết hoa cưới cho cháu gây "sốt" mạng

Hình ảnh bó hoa cưới được tết bằng lá tro non (cây cọ - PV) của cô dâu Trần Kiều Trinh (27 tuổi, quê xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) lan truyền trên mạng xã hội nhận nhiều lời tán dương của cộng đồng mạng.

Đặc biệt hơn, bó hoa cưới này được đích thân ông nội hơn 70 tuổi, bố cô dâu, các cô và người em trai dành nhiều tâm huyết, thời gian bí mật thực hiện để tạo bất ngờ trong ngày trọng đại cho cô công chúa của cả nhà.

Ông Trần Đình Thìn tỉ mẩn cắt lá tro tết hoa cưới cho cháu và chụp ảnh cùng cháu rể trong ngày cưới (Ảnh: NVCC).

Kiều Trinh và chú rể Võ Sơn (28 tuổi) có một tình yêu dài 8 năm cho đến khi quyết định về chung một nhà.

Trinh quê Thanh Chương, Sơn quê huyện Tân Kỳ (Nghệ An), quen nhau khi cùng nhập học vào khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh. Học hết đại học, Sơn ở quê nhà lập nghiệp, Trinh chọn hướng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Tình yêu được nối dài bằng nỗi nhớ và sự tin tưởng lẫn nhau.

"Tất nhiên yêu xa không tránh khỏi chông chênh, buồn tủi, giận hờn và cả cãi cọ nhưng hơn hết là bọn mình biết ghìm cái tôi cá nhân lại để nghĩ cho người kia", Trinh tâm sự.

Bố cô dâu lóng ngóng tết hoa và niềm vui khi có thành quả ưng ý (Ảnh: NVCC).

Ba tháng trước, Trinh quyết định về nước để làm đám cưới, kết thúc những ngày yêu xa. Ngày 1/1 vừa qua, đám cưới diễn ra trong sự chờ đợi và chúc phúc của hai bên gia đình nhưng Trinh không ngờ mọi người lại dành cho mình một bất ngờ lớn như thế.

Bó hoa cưới đặc biệt này là ý tưởng của chị Trần Thị Trang (cô ruột) của Trinh, sinh sống ở Bà Rịa - Vũng Tàu. "Tôi xem Tik Tok thấy người ta làm hoa đẹp quá nên muốn tự tay làm tặng cháu. Hơn nữa, bất kỳ ai ở Thanh Chương đều biết cây tro, lớn lên bằng quả tro. Lá non của cây này rất hợp để làm hoa.

Những bông hoa không chỉ chứa đựng tình cảm và sự chúc phúc của các thành viên trong gia đình mà còn là lời gửi gắm các cháu rằng dù đã lớn khôn, thành gia, lập thất nhưng gia đình, quê hương luôn ở bên cạnh, chở che và yêu thương các cháu", chị Trang chia sẻ.

Bó hoa cưới đặc biệt được gia đình giấu kỹ, trao cho chú rể khi đến đón dâu (Ảnh: NVCC).

Chiều 27/12/2022, chị Trang mới về đến nhà sau chặng đường dài mệt mỏi nhưng việc đầu tiên là "điều động" bố đi chặt lá tro để tết hoa. Nghe con gái bảo làm quà cưới cho cháu, ông Thìn hăm hở xách dao đi ngay. Hơn một tiếng sau, cụ già 71 tuổi ôm về 3 cành lá tro non. Kế hoạch được bàn bạc, thống nhất với cả gia đình và quan trọng nhất là phải giữ bí mật để làm cô dâu bất ngờ.

Ông Thìn phụ trách khâu tách lá, tuốt lá, những người còn lại sẽ làm hoa dưới sự hướng dẫn của chị Trang. Ông Trần Đình Thông dù bận bịu tiếp khách nhưng nhất quyết học làm hoa để tặng con gái. Đôi bàn tay to bè, ngón tay lóng ngóng "bắt" sợi lá mềm mại uốn thành từng cánh hoa, tất nhiên phải vài lần hỏng, lá nhàu, bông hoa của ông bố vợ mới được "tổng chỉ huy" duyệt qua.

Cô dâu Kiều Trinh cùng bó hoa chất chứa yêu thương của đại gia đình và người bố thân yêu trong ngày trọng đại (Ảnh: NVCC).

Cả nhóm miệt mài đến 21h, nhắm chừng số lá không đủ, ông Thìn xách đèn pin sang nhà hàng xóm, xin chặt thêm một cành tro non về bổ sung rồi đích thân học tết hoa. Cụ ông 71 tuổi hài hước "cũng không khó hơn món lá lốt cuốn thịt bò lắm" khi làm thành công một bông hoa. Mặc dù vậy, ông thấy việc tuốt sống lá làm cành hoa "dễ chơi" hơn "đánh vật" với lá tro mềm mại ấy.

Khi đồng hồ điểm sang ngày hôm sau, áng chừng hoa đã đủ để kết thành một bó, mọi người mới chịu đi ngủ. Sáng 28/12, chị Trang lên thị trấn, lùng sục khắp cửa hàng làm bánh để mua hạt cườm về đính vào từng bông để trang điểm cho bó hoa. Hơn 70 bông hoa được kết thành bó hoa cưới, giấu trong tủ và "hiệp đồng" với chú rể khi đến đón dâu để tạo bất ngờ cho Kiều Trinh.

Mối tình kéo dài 8 năm của Kiều Trinh và Võ Sơn với cái kết viên mãn bằng đám cưới và món quà đặc biệt của người thân (Ảnh: NVCC).

"Trước đó tôi cứ đinh ninh nhà trai đã chuẩn bị sẵn một bó hoa hồng đỏ dành cho cô dâu như những đám cưới khác. Thấy chú rể cầm trên tay bó hoa tự làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng xúc động òa khóc khi biết hoa này do ông nội, bố, các cô và người thân trong gia đình làm xuyên đêm để dành cho tôi", cô dâu Kiều Trinh chia sẻ.

Bó hoa cưới đặc biệt được Kiều Trinh nâng niu, treo ở vị trí trang trọng trong phòng của hai vợ chồng. "Bó hoa sẽ được lưu giữ, như một lời nhắc nhở chúng tôi phải sống thật hạnh phúc, thật tốt để đáp lại tình cảm của người thân trong gia đình", Kiều Trinh xúc động.