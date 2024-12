Trúng số 35 tỷ đồng, suốt 5 năm người đàn ông dốc sạch tài sản đi đòi tiền

Trúng số độc đắc, người đàn ông chưa nhận về đồng nào

Ngày 17/7/ 2019, ông Diêu đến từ Tây An (Trung Quốc), chuyển 20 tệ (70.000 đồng) cho chủ cửa hàng bán vé số họ Vương, nhờ mua giúp mình 2 tờ vé số. Vương đã chọn ngẫu nhiên 2 tờ vé số và gửi hình ảnh cho Diêu để xác nhận.

Tối cùng ngày, khi dò kết quả trao thưởng, một trong hai tờ vé số của Diêu giành giải độc đắc với trị giá lên tới 10 triệu tệ (gần 35 tỷ đồng).

Là nhân viên giao nước, ông Diêu cho biết đã dốc sạch tài sản để đòi tiền thưởng nhưng chưa nhận được (Ảnh: News).

Diêu phấn khích tới quầy vé số quen thuộc để nhận vé, thì Vương không có ở quầy. Người đàn ông kiên trì chờ tới 22h cùng ngày, Vương mới xuất hiện.

"Anh ta kéo tôi ra một góc nhỏ nói rằng, chiếc vé số trúng thưởng đã bán cho người khác lúc 13h và gửi nhầm ảnh cho tôi", Diêu nhớ lại.

Nghe chủ tiệm nói vậy, người đàn ông suy sụp tinh thần. Chủ tiệm hứa sẽ gửi tặng anh một khoản tiền là "tiền bồi thường tổn thất tinh thần". Lúc đó đã gần 0h nên Diêu đành về nhà.

Hôm sau khi quay lại cửa tiệm, Vương nói sẽ trả Diêu 150.000 tệ (523 triệu đồng), trong đó 70.000 tệ (244 triệu đồng) là tiền mặt và số tiền còn lại được trả sau. Trước khi đưa tiền, Vương yêu cầu Diêu phải xóa toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện trong điện thoại.

Không lâu sau, ông Diêu nhờ các mối quan hệ để biết được danh tính của người nắm giữ tờ vé trúng thưởng lẽ ra thuộc về mình. Hóa ra đó là Cao, một người anh họ của Vương.

Theo đó, Cao nhận được 8 triệu tệ sau khi trừ các khoản thuế. Cảm thấy bị lừa, ông Diêu đã làm đơn khởi kiện chủ tiệm xổ số Vương.

Hành trình đòi tiền

Tháng 9/2019, ông Diêu khởi kiện vợ chồng chủ tiệm xổ số Vương lên Tòa án Nhân dân, yêu cầu tòa xác nhận ông mới là chủ sở hữu tấm vé số trúng thưởng. Tuy nhiên vụ kiện chưa được xét xử thời điểm đó.

Cùng thời điểm này, ông Cao là anh họ của Vương được mời tới trung tâm quản lý xổ số tỉnh Thiểm Tây để nhận phần thưởng là 8 triệu tệ (sau khi trừ thuế) - 28 tỷ đồng.

Ông Diêu (đứng giữa) thắng kiện ở phiên tòa hồi cuối tháng 11, nhưng không vui vì chưa nhận được tiền (Ảnh: News).

Đại diện trung tâm cho biết, họ không có thẩm quyền điều tra người trúng thưởng. Thời hạn quy đổi để nhận thưởng chỉ trong 60 ngày. Trong khi đó, người giữ tấm vé số liên tục gọi điện tới trung tâm đôn đốc việc đổi thưởng.

Vì thời hạn trả thưởng tới gần, trung tâm phải đổi trả cho khách hàng theo đúng quy định nếu không tờ vé số sẽ vô hiệu theo luật pháp.

Suốt 5 năm, ông Diêu quyết tâm tìm lại công lý. Tháng 11/2021, ông báo cáo vụ việc với công an Tây An với lý do "bị lừa đảo". Tuy nhiên, vụ án không được khởi tố vì không có lý do tội phạm.

Tới tháng 3, Tòa án Nhân dân Tây An ra phán quyết sơ thẩm vụ án, yêu cầu ông Cao trả cho ông Diêu 8 triệu tệ tiền trúng thưởng kèm tiền lãi. Vợ chồng chủ tiệm Vương cũng phải chịu chung trách nhiệm. Cao kháng cáo nhưng không đưa ra được bằng chứng chứng minh bản thân là người đã mua tấm vé trúng thưởng.

Trong phiên tòa mới đây, ông Diêu đã thắng kiện. Tuy nhiên ông vẫn chưa nhận được khoản tiền nào vì tài khoản ngân hàng của Cao và Vương đều bị tòa án cho đóng băng để điều tra.

Tài sản gồm nhà cửa của Vương và Cao cũng được đem đấu giá nhưng tới nay chưa có ai mua. Bởi vậy, ông Diêu vẫn chưa nhận được tiền sau hành trình 5 năm theo đuổi vụ kiện.

"Tôi chỉ là một nhân viên giao nước, thu nhập 3.000 tệ mỗi tháng. Tôi đã dốc sạch tài sản để thuê luật sư đi khởi kiện suốt thời gian dài. Ai sẽ lo những chi phí này", ông Diêu phân trần.