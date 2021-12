Omiyage Fruits & More - thương hiệu hoa quả sạch, an toàn với sức khỏe gia đình Việt

Dân trí Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người chú trọng hơn về việc sống xanh, sống khỏe.

Nắm bắt được nhu cầu đó, thương hiệu Omiyage Fruits & More cung cấp các thực phẩm sạch chất lượng, trong đó sản phẩm nổi bật là hoa quả, có lợi cho sức khỏe con người cũng như là món quà tặng mang nhiều ý nghĩa về may mắn, tài lộc và phú quý.

Omiyage Fruits & More là cửa hàng hoa quả tại Hà Nội, với hai chi nhánh tại: D19 Dreamland Xuân La, 107 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội và Shophouse tầng 1 - tòa S3 - Vinhomes Symphony. Tên thương hiệu Omiyage có nghĩa là "món quà", không chỉ đại diện cho nền văn hóa "cho - nhận", mà còn là sự trân trọng giá trị con người. Với mong muốn mang đến cho khách hàng về một không gian tươi mới, muôn màu sắc với những loại trái cây Organic không chỉ là thực phẩm ngon, tốt cho sức khỏe mà còn là những trải nghiệm nâng tầm vị giác.

Omiyage đang xây dựng là thương hiệu hoa quả sạch với những khác biệt khi là tổ hợp Fruits, Flowers & Drinks để khách hàng có thể trải nghiệm chân thật với những loại hoa quả tươi ngon cùng các loại nước ép được sáng tạo riêng theo menu hoa quả bán tại shop.

Đúng như tên gọi Fruits & More, ngoài hoa quả, cửa hàng Omiyage cung cấp đa dạng các loại thực phẩm an toàn như thịt, hải sản tươi sống, thực phẩm tiện lợi, đồ ăn vặt, gia vị và sốt,… Do vậy, Omiyage là thế giới của nhiều sự lựa chọn phong phú cho cuộc sống thường nhật của khách hàng.

Cửa hàng Omiyage kinh doanh trên nguyên tắc đề cao chất lượng sản phẩm, do vậy những loại trái cây, thực phẩm tươi sống tại đây được lựa chọn kĩ càng, đảm bảo một quy trình khép kín với an toàn vệ sinh thực phẩm. Mặt khác, để cung cấp mọi thông tin đến khách hàng, khi đến với Omiyage Fruits & More, khách hàng có thể quét mã QR về kiểm tra thông tin và chất lượng sản phẩm. Omiyage luôn trung thực về chất lượng và mang đến những loại hoa quả sạch, an toàn đối với khách hàng bởi họ xem khách hàng của mình là những người thân yêu.

Đến với Omiyage, khách hàng luôn ấn tượng với không gian bố trí sản phẩm thông minh và tinh tế để việc lựa chọn sản phẩm trở nên nhanh chóng. Các cửa hàng Omiyage được thiết kế ấm áp như gia đình, tạo cảm giác thoải mái khi trải nghiệm tại nơi đây. Đặc biệt chi nhánh hai Vinhomes Symphony mang hơi thở nghệ thuật Wabisabi với những điều mộc mạc, nhưng mang vẻ nguyên sơ, đơn giản khiến khách hàng cảm nhận được sự hạnh phúc mà cửa hàng mang lại để dung hòa cuộc sống.

Ngoài mong muốn phân phối những loại trái cây tươi sạch đến với người tiêu dùng, Omiyage còn xây dựng được hình ảnh nhiệt tình, thân thiện làm hài lòng những thực khách sành ăn và khó tính. Với đội ngũ nhân viên trẻ, linh hoạt và chuyên nghiệp, Omiyage luôn hỗ trợ khách hàng trong mọi trường hợp nhằm tư vấn bất kỳ sản phẩm nào khách hàng chưa hiểu rõ và giải đáp mọi vấn đề sau khi mua.

Với sứ mệnh "Sự hài lòng của khách hàng là trên hết" bạn sẽ rất an tâm khi sử dụng các sản phẩm nơi đây. Ngoài ra, khi đến với Omiyage Fruits & More, bạn sẽ được chị chủ Khúc Ngọc Anh cùng các nhân viên tư vấn nhiệt tình để giúp bạn lựa chọn thực phẩm như ý.

Thương hiệu Omiyage Fruits & More là cửa hàng chuyên phân phối hoa quả tươi sạch. Với những bước đi tiên phong đầu tiên khi phát triển chuỗi cửa hàng hoa - quả - nước. Omiyage mong muốn cung cấp những sản phẩm chất lượng để khách hàng có thể thưởng thức và chăm sóc cho sức khỏe. Do vậy, Omiyage Fruits & More luôn cố gắng để hoàn thiện và ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm tươi sạch.

Tâm Võ - Trường Thịnh