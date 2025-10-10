Ô tô bọc kín lạc theo nước lũ, chủ tìm lại nhờ lòng tốt của người lạ

Mưa lũ lịch sử ở Thái Nguyên khiến 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, khoảng 200.000 nhà dân bị ngập (theo số liệu của UBND tỉnh Thái Nguyên tính đến ngày 8/10). Ít nhất 45 xã, phường của địa phương này bị ngập lụt, mất điện trên diện rộng. Mưa lũ lịch sử còn gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ những hình ảnh thiệt hại khủng khiếp sau lũ. Nhiều ngôi nhà đồ đạc bị cuốn trôi, khi nước rút chỉ còn đọng lại bùn đất.

Từ đây, cũng xuất hiện không ít câu chuyện dở khóc dở cười tìm tài sản sau lũ.

Sáng 9/10, chị Nguyệt Anh và anh Nguyễn Đình Tiến (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) - đăng tải lên mạng bài viết thông báo tìm xe.

Hai chiếc xe được gia đình bọc bạt cẩn thận, gửi ở vị trí cao (Ảnh: Nguyệt Anh).

Theo nội dung bài đăng của chị Nguyệt Anh, gia đình có 2 chiếc ô tô, một chiếc hiệu KIA Morning màu trắng và một chiếc Mitsubishi Attrage màu bạc. Xe gửi ở khu vực Túc Duyên gần nhà. Gia đình đã bọc ô tô, buộc và phủ bạt xung quanh, nhưng do nước dâng cao 2 chiếc xe đã trôi đi mất.

Chị Nguyệt Anh vì thế đăng tải thông tin lên mạng, kèm một số hình ảnh nhận diện để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.

Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng trên diễn đàn, hội nhóm, có người đã gửi đoạn video ghi lại được cảnh chiếc xe đang trôi theo dòng nước, nghi là chính chiếc xe của anh Tiến.

Sáng 10/10, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Đình Tiến cho hay, sau một ngày đăng tải thông tin tìm kiếm, gia đình đã nhận lại được 2 chiếc xe.

Anh Tiến cho biết, anh không ngờ nước lũ năm nay lại dâng cao đến vậy. Năm ngoái, sau ảnh hưởng của bão Yagi, nhà anh chỉ bị ngập 20-30cm, nhưng năm nay nước lại ngập tới 3m.

"Các cụ cao niên sống ở đây lâu năm cho biết, nước ngập cao lắm cũng chỉ qua mắt cá chân. Vậy nên trước đó, tôi chỉ bọc bạt xe thật kín, gửi ở nơi cao ráo chứ không gia cố bằng dây thừng để cố định vị trí. Không ngờ nước dâng quá cao, 2 chiếc xe cứ theo dòng nước trôi đi đâu không rõ", anh Tiến nói.

Cảnh chiếc xe trôi theo dòng nước được người dân ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo người đàn ông này, gần một ngày sau khi đăng tải bài viết tìm kiếm, anh đã nhận được thông tin về chiếc xe. Một người dân sinh sống cùng phường khi thấy chiếc xe trôi theo dòng nước đã bơi ra, dùng dây cố định xe lại ở một cột sắt lớn. Nhờ thế chiếc xe vẫn an toàn.

"Cũng may là có người dân tốt bụng giúp đỡ, không thì không biết, chiếc xe sẽ bị trôi đi đâu, chìm ngập, hỏng hóc thế nào. Tôi rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tìm lại xe cho gia đình", anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, đến sáng 10/10, nước lũ cơ bản đã rút hết, anh và người thân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa sau bão. Nhiều tài sản trong nhà như tủ lạnh, các đồ gỗ, đồ điện tử bị hỏng hóc.

Nhiều người dân Thái Nguyên cũng áp dụng cách bọc bạt bảo vệ ô tô khi mưa lũ (Ảnh: Thành Đông).

Theo ghi nhận, sau trận lũ lịch sử, nước đã rút tại nhiều khu vực của trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Các tuyến phố ngổn ngang rác thải và bùn non, người dân tất bật dọn dẹp và khắc phục hậu quả.

Hàng trăm ô tô trên nhiều tuyến phố phường Phan Đình Phùng phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng. Đội cứu hộ đã phải làm việc xuyên đêm để cẩu xe về gara sửa chữa.

Nhiều xe đã được chủ che phủ ô tô cẩn thận bằng bạt lớn và kê xe lên vị trí cao, song khi nước rút, bên trong bạt bị rò rỉ, đọng đầy nước chưa thoát hết. Những chiếc xe này chắc chắn cũng phải trải qua quá trình bảo dưỡng, kiểm tra cẩn thận trước khi lưu thông trở lại.