Giới triệu phú tiền số chi tiêu kiểu mới, khuấy đảo kinh tế toàn cầu

Tại Luxembourg - một quốc gia nhỏ bé nhưng nổi tiếng thận trọng ở châu Âu, lần đầu tiên, một quỹ tài sản quốc gia đã mạnh dạn dành 1% danh mục đầu tư (khoảng 9 triệu USD) cho các quỹ ETF bitcoin. Thông tin này khiến giới tài chính toàn cầu chú ý.

Dù con số này khiêm tốn, nhưng ý nghĩa của nó vượt xa giá trị tiền bạc bởi nó là dấu mốc cho thấy tiền mã hóa đã bước chân vào hệ thống tài chính chính thống, đồng thời phản chiếu sự nổi lên của một tầng lớp siêu giàu mới - giới triệu phú tiền số đang ngày càng định hình lại bản đồ của cải toàn cầu.

Thế hệ giàu có mới và sức chi tiêu đáng gờm

Trong khi các chính phủ còn đang dè dặt, khối tài sản do tiền mã hóa tạo ra đã bùng nổ với tốc độ phi mã. Theo báo cáo mới nhất từ Henley & Partners, thế giới hiện có khoảng 241.700 triệu phú tiền số (người sở hữu tài sản crypto trị giá từ 1 triệu USD trở lên), tăng vọt 40% chỉ trong một năm. Trong số đó, có 450 người sở hữu trên 100 triệu USD và 36 tỷ phú.

Sự trỗi dậy của bitcoin, với giá trị tăng hơn gấp đôi trong năm qua để vượt mốc 125.000 USD, đã bơm thêm hàng trăm tỷ USD vào túi của một thế hệ nhà đầu tư trẻ, chủ yếu là millennial và gen Z. Nhưng câu hỏi lớn hơn là: họ đang làm gì với khối tài sản khổng lồ đó?

Một nghiên cứu đột phá từ các giáo sư kinh tế của nhiều trường đại học hàng đầu đã phân tích hàng triệu ví điện tử để giải mã hành vi của tầng lớp này. Kết quả gây bất ngờ: với mỗi 1 USD lợi nhuận từ tiền số, các nhà đầu tư chi tiêu khoảng 9,7 xu. Tỷ lệ này cao gấp hơn 2 lần so với khi họ kiếm lời từ chứng khoán hay bất động sản.

Lý do rất đơn giản: họ trẻ hơn và có xu hướng sẵn sàng chi tiêu hơn. Các nhà nghiên cứu ước tính, chỉ riêng trong năm 2024, lợi nhuận từ crypto đã tạo ra thêm khoảng 145 tỷ USD chi tiêu cho nền kinh tế Mỹ, tương đương 0,7% tổng tiêu dùng. Đây là một con số không thể xem thường, cho thấy sức ảnh hưởng lan tỏa của tài sản số vào đời sống thực.

Tuy nhiên, đây cũng là một con dao hai lưỡi. "Sự gia tăng mạnh mẽ của tài sản tiền số rõ ràng đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Nhưng nếu xảy ra đợt sụt giảm lớn, các nhà đầu tư này sẽ cắt giảm chi tiêu, gây áp lực tiêu cực đáng kể lên nền kinh tế", báo cáo cảnh báo.

Tài sản tiền số bùng nổ với hơn 240.000 người hiện sở hữu danh mục tiền mã hóa trị giá trên 1 triệu USD - mức tăng vọt chỉ trong vòng một năm (Ảnh: Reuters).

Từ Lamborghini đến bất động sản: Lối sống thay đổi

Hình ảnh những triệu phú tiền số khoe siêu xe Lamborghini hay đồng hồ Rolex đã trở thành một biểu tượng, nhưng nó không phản ánh toàn bộ bức tranh. Thực tế, phần lớn chi tiêu của họ hướng vào các lĩnh vực đời thường hơn như nhà hàng, giải trí và hàng hóa tiêu dùng phổ thông.

Tuy nhiên, khi nói đến các khoản đầu tư lớn, bất động sản mới là "bến đỗ" yêu thích của giới nhà giàu crypto. Tad Smith, cựu CEO của nhà đấu giá Sotheby’s và hiện là đối tác tại quỹ đầu tư tài sản số 50T Funds, nhận định rằng trong chu kỳ tăng giá trước, các nhà đầu tư crypto còn rất trẻ. Nhưng giờ đây, nhiều người đã lập gia đình, có con cái, và nhu cầu chi tiêu cũng chuyển hướng sang những tài sản thực, bền vững hơn như nhà đất.

Một nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan đáng chú ý: khi giá bitcoin tăng, giá nhà tại các khu vực tập trung đông người dùng tiền số cũng tăng nhanh hơn 0,46% so với các nơi khác. Làn sóng "tiền tươi" từ crypto đang âm thầm đẩy giá tài sản truyền thống lên cao.

Dù vậy, phần lớn giới siêu giàu trong lĩnh vực này vẫn chưa vội vàng chốt lời. Tad Smith cho biết: "Họ muốn đầu tư toàn phần vì đây là thời điểm họ đã chờ đợi. Với họ, đây không phải lúc để bán ra". Tâm lý "nắm giữ dài hạn" (HODL) vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt khi họ tin rằng giá trị của các tài sản này sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Mặt trận tiếp theo: Thế chấp bằng tiền số

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn dòng tiền từ crypto chảy mạnh hơn vào nền kinh tế chính là việc các ngân hàng truyền thống vẫn chưa chấp nhận tài sản số làm tài sản thế chấp.

“Nhiều người có hàng triệu USD tiền số nhưng không thể vay mua nhà vì ngân hàng truyền thống từ chối tài sản thế chấp nằm trong ví kỹ thuật số”, Zac Prince, CEO của GalaxyOne, chia sẻ.

Nhưng bức tường này đang dần bị phá vỡ. Mới đây, Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đã chỉ thị cho hai gã khổng lồ cho vay thế chấp là Fannie Mae và Freddie Mac phải xem xét tài sản tiền mã hóa trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Đây là một bước ngoặt tiềm năng. Một khi các sản phẩm cho vay thế chấp bằng crypto trở nên phổ biến, giới giàu tiền số sẽ có thể mở khóa khối tài sản khổng lồ của mình mà không cần phải bán chúng đi. Chiến lược "mua - vay - và để thừa kế" (buy, borrow, die), vốn quen thuộc với giới siêu giàu truyền thống, sẽ lần đầu tiên được áp dụng cho tài sản số.

Sự trỗi dậy của giới triệu phú tiền số không còn là câu chuyện bên lề của thế giới đầu cơ. Từ những ví điện tử ẩn danh, họ đã bước ra thành một lực lượng kinh tế thực thụ với sức chi tiêu gấp 2 mức thông thường và tham vọng chuyển hóa tài sản số thành giá trị hữu hình như bất động sản hay nghệ thuật.

Khi các quỹ đầu tư quốc gia bắt đầu rót tiền vào bitcoin, cơn sốt tiền mã hóa đã chính thức trở thành một chương mới của kinh tế toàn cầu.