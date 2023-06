Nữ giám đốc ở TPHCM tán con trai thầy giáo bằng "một chiếc sim hết tiền"

Chị Nguyễn Thị Như Lan (28 tuổi, hiện là giám đốc điều hành một Viện thẩm mỹ) cùng chồng là bác sĩ Đỗ Quang Khải (37 tuổi) ở TPHCM đã kết hôn được 7 năm. Cả hai hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ba đứa con đáng yêu.

Vừa qua chia sẻ trong Vợ chồng son, cặp đôi có dịp nhìn lại câu chuyện tình yêu 14 năm với nhiều kỉ niệm khó quên.

Chị Như Lan cho biết, chị vốn là học sinh của bố anh Khải. Năm học lớp 9, vì muốn thi vào trường chuyên nên chị cùng một số bạn bè đã tới nhà thầy để luyện thi.

Vợ chồng chị Như Lan có 14 năm bên nhau (Ảnh: Vợ chồng son).

Mỗi buổi học, để động viên học sinh, thầy giáo thường kể về người con trai giỏi giang học ngành bác sĩ của mình kèm theo đó là những lời ngợi khen.

Qua lời thầy kể, cô học trò Như Lan thầm ngưỡng mộ bậc đàn anh. Tuy vậy, Như Lan cũng chỉ giữ tình cảm trong lòng vì nghĩ thời điểm đó, chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất.

Sau này, khi thi đỗ trường chuyên cấp 3, quay trở lại thăm thầy giáo, chị mới chính thức làm quen với anh Khải. Cả hai nhắn tin qua ứng dụng Yahoo, sau đó là qua số điện thoại. Ban đầu, vì muốn tạo ấn tượng nên chị Như Lan nhắn tin bằng tiếng Anh.

"Nhưng vì tiếng Anh chưa tốt nên tôi đã dính một lỗi rất buồn cười. Đáng lẽ phải viết là "You are my idol" (Anh là thần tượng của em) thì tôi lại viết thành "I'm your idol" (Em là thần tượng của anh)", chị Lan nhớ lại.

Sự nhầm lẫn đáng yêu này khiến Quang Khải bật cười và hồi âm lại. Trò chuyện qua lại, cả hai càng tạo cho nhau những ấn tượng tốt. Anh Khải nhớ ra, Như Lan chính là cô nữ sinh cao ráo, có vẻ ngoài xinh xắn dễ thương trong lớp học của cha mình.

Vốn thần tượng anh Khải từ lâu nên khi được kết nối với anh, chị Như Lan vô cùng hào hứng. Chị thậm chí còn "chơi chiêu" thoắt ẩn thoắt hiện để anh Khải đứng ngồi không yên.

Chị kể: "Hồi đó vì chưa có điện thoại riêng nên tôi mua một chiếc sim, thi thoảng mượn điện thoại của anh trai để nhắn tin với anh ấy. Vì thế, các cuộc trò chuyện cứ bị gián đoạn. Có khi 1-2 ngày tôi mới mượn máy của anh trai, lắp sim vào để nhắn tin trả lời".

Dường như rất mong chờ tin nhắn của cô nữ sinh nên anh Khải chỉ chờ nhận được tin nhắn là phản hồi lại ngay. Có lần anh thắc mắc tại sao chị Lan lại "biến mất" mấy ngày liền thì chị liền đáp rằng, điện thoại của chị bị hết tiền, đang chờ đến ngày khuyến mại nạp để được gấp đôi giá trị.

Chỉ bịa ra lý do để tạo thêm sự thú vị cho mối quan hệ nhưng chị Như Lan không ngờ ngay sau đó anh Khải lại nạp vào sim điện thoại của chị 50.000 đồng.

Kỷ niệm ấy khiến chị Lan nhớ mãi và nhận ra rằng, anh Khải là người rất chân thành, tâm lý, luôn biết quan tâm người khác.

Tình cảm của cả hai cứ lớn dần. Chị Như Lan nhận lời yêu anh Khải khi còn đang học cấp 3 nên được không ít bạn bè ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp.

Tuy nhiên, vì sự chênh lệch tuổi tác nên đôi khi họ cũng khiến mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ của cả hai.

"Một lần bạn học vô tình gặp anh Khải chở tôi đi học. Bạn tôi nhầm anh ấy là bố của tôi nên khen bố tôi trẻ và đẹp trai. Tôi đứng hình, không biết nói sao cũng không biết nên vui hay buồn", chị Như Lan kể.

Sau 7 năm yêu nhau, đến năm 2016, bác sĩ Quang Khải và chị Như Lan quyết định về chung một nhà khi "cô dâu" mới chỉ học năm thứ ba đại học.

Chị Như Lan là giám đốc điều hành của bệnh viện thẩm mỹ (Ảnh: Vợ chồng son).

Chia sẻ về đời sống hôn nhân, chị Như Lan thừa nhận bản thân dù hiểu rõ tính chất công việc của chồng nhưng vẫn không tránh khỏi chuyện ghen tuông.

Dù vậy, tại chương trình, chị Như Lan đã dành nhiều lời khen cho anh chồng bác sĩ. Chị thừa nhận chồng chưa từng làm điều gì khiến mình phải bận tâm hay phàn nàn. Tuy nhiên, chị vẫn hài hước "tố" chồng quá chăm bẵm, yêu thương các con mà lơ là trong việc thể hiện tình cảm với vợ.

Người vợ trẻ cũng gửi thông điệp tới chồng rằng, tình cảm vợ chồng cần được bồi đắp mỗi ngày để hạnh phúc của cả hai thêm bền vững.

Về phần mình, bác sĩ Khải chia sẻ, trong đời sống vợ chồng, đôi khi họ không tránh khỏi những bất đồng. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng nhất là vợ thường có thói quen làm việc quá sức.

Mỗi lần như vậy, anh rất thương chị và mong chị chú ý đến sức khỏe của mình, không nên quá tham công tiếc việc để ảnh hưởng đến sức khỏe.