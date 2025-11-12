Nữ đối tác tài xế Grab: Tự tin cầm lái nhờ sự hỗ trợ đa dạng từ ứng dụng

Vững vàng tay lái

7 giờ sáng, sau khi đưa con tới trường, nữ tài xế công nghệ Nguyễn Thị Khánh (44 tuổi, Hà Nội) lại bắt đầu một ngày làm việc mới trên chiếc xe máy quen thuộc. Vượt qua định kiến về một công việc chỉ phù hợp với nam giới, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình chị trong gần 6 năm nay.

Tuy vậy, những ngày đầu trở thành tài xế công nghệ cũng không dễ dàng. “Lúc mới chạy, tôi có nhiều bỡ ngỡ lắm vì trước đây chỉ ở nhà làm nội trợ. Nào là làm quen với việc xem bản đồ, xử lý tình huống phát sinh trên đường cho đến cách khắc phục sự cố”, chị Khánh nhớ lại.

Theo Grab, trên thực tế, nhiều nữ tài xế mới cũng đối mặt với những khó khăn tương tự. Vì thế, Grab chú trọng xây dựng các nội dung đào tạo trực tuyến để giúp nữ đối tác nhanh chóng vượt qua những thử thách ban đầu này. Các khóa học được thiết kế chung cho tất cả đối tác như nguyên tắc lái xe an toàn trang bị cho họ những kiến thức giao thông cần thiết, nhận diện các tình huống thường gặp trên đường và cách xử lý an toàn, kỹ thuật điều khiển xe máy hiệu quả… từ đó, thêm vững tay lái trên mỗi chuyến xe.

Những nội dung hướng dẫn sử dụng điều hướng, bảo dưỡng xe cộ… cũng được thiết kế trực quan, chi tiết và gần gũi với công việc. Grab còn thiết kế riêng các khóa học dành cho nữ tài xế như kỹ năng ứng xử và xử lý tình huống khi gặp khách hàng say xỉn, giúp chị em giữ được sự an toàn, bình tĩnh và tự tin trong mọi hoàn cảnh khi hoạt động.

Các nữ tài xế công nghệ tự tin hoạt động nhờ được trang bị các kiến thức và kỹ năng lái xe từ Grab (Ảnh: Grab).

“Grab có hướng dẫn tôi tham gia các nội dung đào tạo ngay trên ứng dụng, học xong thấy hữu ích lắm. Trang bị kiến thức kỹ rồi nên mình cũng tự tin hơn khi chạy xe”, chị Khánh nói.

Không chỉ trang bị những kiến thức cần thiết, Grab tập trung phát triển các tính năng an toàn dành riêng cho nữ đối tác tài xế, giúp chị em an tâm khi làm việc trên đường. Nổi bật phải kể đến tính năng “Ưu tiên nhận hành khách nữ” trên ứng dụng Grab Driver cho dịch vụ GrabBike và GrabCar. Khi tính năng này được bật, ứng dụng Grab sẽ hiểu rằng đối tác tài xế nữ có mong muốn được chở hành khách nữ, giúp tăng cơ hội nhận chuyến xe như mong muốn, nếu có hành khách nữ đặt xe ở gần đó.

Tính năng “Ưu tiên nhận hành khách nữ” nâng cao trải nghiệm làm việc an toàn, thân thiện cho nữ tài xế (Ảnh: Grab).

Tính năng mới không chỉ mang đến sự an toàn, mà còn tăng tính linh hoạt trong công việc. Nữ bác tài Nguyễn Thu Hương (41 tuổi, Đà Nẵng) đã gắn bó với Grab hơn 9 năm, chia sẻ: “Từ khi có tính năng ‘Ưu tiên nhận hành khách nữ’, tôi thấy tiện lợi và an toàn hơn. Khi ra khỏi nhà, tôi chỉ cần bật ứng dụng là biết mình nhận chuyến ở đâu, trả khách ở đâu, nên yên tâm lắm”.

Nhiều hỗ trợ kinh tế và tinh thần thiết thực

Nhằm tạo điều kiện cho nhiều chị em dễ dàng gia nhập nền tảng, Grab đã triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục và mũ bảo hiểm trị giá 375.000 đồng ngay khi tài xế kích hoạt tài khoản.

Tại một số thị trường mở rộng, các nữ tài xế còn được hưởng chương trình đảm bảo thu nhập 300.000 đồng/ngày trong tuần đầu tiên làm việc. Đặc biệt, trong hai tháng đầu tiên, nữ tài xế được tặng gói bảo hiểm đối tác với giá trị bảo vệ lên đến 200 triệu đồng, mang đến sự an tâm trọn vẹn khi bắt đầu hành trình mới.

Cộng đồng nữ đối tác tài xế Grab ngày càng mở rộng, mang đến cơ hội giao lưu, kết nối cho nhiều chị em (Ảnh: Grab).

Tại một số địa phương như Huế và Đà Nẵng, Grab cũng ra mắt Đội nữ đối tác tài xế với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương nhằm kết nối và xây dựng một cộng đồng gắn kết, nơi các chị em có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, Grab cũng tổ chức các hoạt động giao lưu và phối hợp với các đối tác nhãn hàng để triển khai nhiều chương trình tặng quà hoặc hỗ trợ những đối tác có hoàn cảnh khó khăn.

Nhìn lại hành trình gắn bó cùng Grab, chị Thu Hương chia sẻ: “9 năm đồng hành với Grab là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy mình có thể làm được mọi thứ, chủ động từ kinh tế, thời gian rồi cả sức khỏe”.

Hình ảnh những nữ tài xế công nghệ ngày càng trở nên quen thuộc trên các nẻo đường không chỉ cho thấy rằng công việc lái xe công nghệ cũng có thể là một cơ hội sinh kế dành cho phụ nữ. Nó còn góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại - năng động, độc lập và tự tin cầm lái hành trình của chính mình.