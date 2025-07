Những khoảnh khắc khó quên tại ngày hội Giấc Mơ Lọ Lem

“Con muốn ba nhìn thấy con hôm nay” - Trần Lê Như Ý (11 tuổi, Bắc Tân Uyên, Bình Dương cũ - nay là TPHCM) bật khóc khi chia sẻ tại sự kiện ngày 12/7. Diện chiếc váy hồng xinh xắn, đeo vòng tay mới, cô bé cúi mặt ngồi trong góc phòng, xúc động kể về người ba đã mất. Hiện em đang sống cùng mẹ và chị gái trong một căn phòng trọ nhỏ.

Như Ý là một trong gần 100 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt tham dự ngày hội tại Bình Dương - chặng thứ 5 trong chuỗi 6 sự kiện Giấc Mơ Lọ Lem năm 2025. Mỗi em là một mảnh ghép chân thực của bức tranh cuộc sống, nơi chương trình trở thành bước đệm đầu đời, khơi gợi sự tự tin và giúp các bé vững bước vào đời.

Những hoàn cảnh đặc biệt

Nhớ lại giai đoạn ba đổ bệnh, Như Ý bồi hồi xúc động, cho biết không thể vào bệnh viện thăm ba, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy người thân vào phút cuối. Khi thấy các bạn được ba đưa đi học và đón về, cô bé không khỏi chạnh lòng, tủi thân. Mẹ em làm tại siêu thị, thường xuyên vắng nhà vì phải đi làm cả cuối tuần, không thể dành nhiều thời gian cho 2 con.

Khi được hỏi về ước mơ, đôi mắt Như Ý lấp lánh niềm vui. Cô bé cho biết muốn trở thành giáo viên tiểu học, dạy chữ cho trẻ em nghèo.

Trần Lê Như Ý là một trong gần 100 bé gái có hoàn cảnh đặc biệt tham dự ngày hội tại Bình Dương.

Như Ý hào hứng gặp gỡ các bạn mới và tham gia các hoạt động tại ngày hội.

Như Ý là bé gái hiếm hoi trong chương trình “Giấc Mơ Lọ Lem” có giấc mơ cụ thể. Phần lớn các em có hoàn cảnh đặc biệt đều chỉ nghĩ đến việc đi làm sớm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi đến với dự án, được truyền cảm hứng, được có cơ hội lần đầu bước đi trên sân khấu, nhiều bé cho biết cảm thấy tự tin hơn, bắt đầu dám nuôi dưỡng ước mơ.

Sau khi được trang điểm, mặc váy và trình diễn, cô bé tâm sự: “Con muốn ba nhìn thấy con hôm nay”. Lời chia sẻ chân thành khiến không ít người có mặt tại chương trình nghẹn ngào, xúc động.

Tương tự, Mai Châu Nhã An (11 tuổi, Dĩ An) cũng trải qua mất mát khi mẹ qua đời cách đây 2 năm. Em sống với bà ngoại, thỉnh thoảng mới được gặp ba. Giọng Nhã An trùng xuống khi kể về mẹ, em thường lặng lẽ ngắm ảnh mẹ và khóc một mình.

Hồi còn sống, mẹ hay mặc váy công chúa cho An. Vì thế, khi lại có cơ hội mặc váy và trình diễn tại “Giấc Mơ Lọ Lem” khiến cô bé không khỏi xúc động. Nhã An chưa hình dung được nghề nghiệp tương lai, chỉ mong sau này trở nên xinh đẹp, mạnh mẽ như mẹ.

Các nàng “lọ lem” nhỏ lần đầu tự tin trình diễn trên sân khấu.

Hoa hậu H’Hen Niê là nguồn cảm hứng lớn

Câu chuyện của Như Ý, Nhã An hay những bé gái có hoàn cảnh sống khó khăn khác cũng khiến đại sứ Hoa hậu H’Hen Niê liên tưởng đến tuổi thơ của chính mình. Tại chương trình, cô cho biết bản thân là người dân tộc thiểu số, lại lớn lên trong gia đình đông con, từng cảm thấy cuộc sống hiện tại là điều xa vời.

Hoa hậu H’Hen Niê truyền cảm hứng đến các bé gái yếu thế.

“Tuy nhiên, mỗi lần xem tivi cùng cả nhà, ông luôn động viên rằng tôi có thể trở thành những người như vậy. Vì thế, tôi cũng muốn trở thành người truyền cảm hứng cho các bé ở đây”, Hen nói.

Đồng hành cùng chương trình, Hoa hậu H’Hen Niê mong muốn truyền cảm xúc tích cực đến bé từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Trong những tháng cuối thai kỳ, cô vẫn đồng hành với chương trình, mong rằng có thể truyền cảm xúc tích cực đến con. Mỗi lần nghe thấy những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và động lực, Hen luôn thì thầm với con rằng: “Con thấy chị ấy tuyệt vời không?”. Cô cho biết muốn nuôi dưỡng sức mạnh cho bé từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Hơn nữa, khi theo đuổi dự án ý nghĩa, H’Hen Niê tin rằng con mình sau này cũng nhận được sự động viên, nâng đỡ và hỗ trợ tương tự từ xã hội.