Nhiều người trẻ kết hợp tự nấu ăn và đặt đồ ăn qua app để tiết kiệm thời gian, chi phí

Tự nấu ăn: Hiệu quả nhưng chưa tối ưu

Với nhiều người trẻ, ăn uống không chỉ để no mà còn để cân bằng thời gian và duy trì nhịp sống. Trong bối cảnh chi phí tăng, nấu ăn thường được coi là kinh tế, nhưng điều này chỉ phù hợp với gia đình đông người; còn những người bận rộn hoặc gia đình ít người lại dễ thấy áp lực.

Vợ chồng Phương Hằng - Vinh Phong (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, TPHCM) từng kỳ vọng sau khi kết hôn, vẫn có thể duy trì nếp ăn uống như khi sống cùng bố mẹ. Những tháng đầu, cô tỉ mỉ lên kế hoạch thực đơn, mua sẵn nguyên liệu cho cả tuần, dành chủ nhật nấu ba món, chia khẩu phần và cất tủ lạnh.

“Chỉ nấu ăn được vài tháng là cả hai vợ chồng đều chán. Món ăn hâm lại không còn ngon miệng như ban đầu. Chưa kể hôm nào đi làm về muộn là chẳng muốn mở bếp nữa”, Phương Hằng chia sẻ (Ảnh: Grab).

Với người mới chuyển ra ở riêng như Tường My (23 tuổi, chuyên viên truyền thông, Hà Nội), bài toán còn khó hơn. My cho biết, một bữa ăn tự nấu đủ 2 món đơn giản và cơm tốn khoảng 80.000-100.000 đồng, gồm cả nguyên liệu lẻ, gas, điện, gia vị. Chưa kể thời gian đi chợ, nấu nướng, My lại không giỏi bếp núc nên bữa được, bữa không và thường bỏ phí nhiều nguyên liệu.

“Mỗi lần tự nấu tôi đều phải tính toán, đong đếm kỹ lưỡng. Nếu sử dụng hết nguyên liệu thì tôi phải ăn một món tới 2-3 ngày. Thực đơn cơm nhà của tôi chỉ quanh quẩn vài món đơn giản”, Tường My chia sẻ (Ảnh: Grab).

Nhìn chung, với vợ chồng trẻ như Hằng và Phong, hay người độc thân như My, dù yêu thích việc tự nấu ăn, nhưng việc duy trì thói quen này mỗi ngày thật sự không dễ dàng.

Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ kết hợp tự nấu và đặt đồ ăn qua app

Không phải ai cũng đủ thời gian nấu nướng mỗi ngày, nên nhiều người trẻ linh hoạt vừa vào bếp khi rảnh, vừa đặt món qua ứng dụng để tiết kiệm và đổi khẩu vị.

Vợ chồng Phương Hằng - Vĩnh Phong cũng vậy. “Cuối tuần hoặc hôm nào tan ca sớm, tôi nấu cho ấm cúng, nhưng hôm bận, nhất là bữa sáng hay tối trong tuần, chúng tôi đặt đồ ăn qua ứng dụng cho nhanh”, Hằng chia sẻ.

“Tôi thường đặt bữa tối từ các quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’ trên GrabFood. Mỗi lần như vậy, tôi vừa được thưởng thức món ngon từ các quán ‘tuyển’ mà còn có thể tích thêm 50 điểm”, Phương Hằng chia sẻ (Ảnh: Grab).

Từ ngày biết tới chương trình tích điểm của ứng dụng, hai vợ chồng Hằng bắt đầu có kế hoạch đặt món. Buổi sáng, Hằng tranh thủ đặt đồ ăn giao đến công ty trong khung giờ 7h-9h, tối tăng ca thì chọn món trong bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển” của GrabFood - nơi các quán đều được đánh giá trên 4.0 sao, thực đơn đa dạng và đảm bảo chất lượng.

Nhờ hai cách này, mỗi đơn hàng cô tích được 50 điểm. “Điểm có thể dùng để giảm trực tiếp, thậm chí có lần tôi được miễn phí cả đơn nhờ tích lũy đủ điểm”, Hằng chia sẻ thêm.

Còn với Tường My, sau một thời gian xoay xở với bếp núc, My chọn phương án linh hoạt hơn: bữa nào rảnh thì tự nấu ăn, còn hôm bận thì cô thường đặt đơn nhóm cùng đồng nghiệp.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đặt chung để tiết kiệm phí ship. Dần dần, tôi nhận ra đơn nhóm có giá trị cao nên nhiều mã ưu đãi hơn. Người đứng ra làm trưởng nhóm như tôi còn được thêm 200 điểm để dùng cho đơn sau”, My bật mí. Cô cũng cho biết, những bữa trưa chung còn giúp đồng nghiệp gắn kết và hiểu nhau hơn.

"Người đứng ra làm trưởng nhóm như tôi còn được tích thêm 200 điểm thưởng, tôi có thể dùng để giảm giá cho đơn GrabFood kế tiếp", Tường My chia sẻ bí kíp tâm đắc (Ảnh: Grab).

Không có công thức đúng tuyệt đối cho việc ăn uống. Tự nấu hay đặt món trên ứng dụng đều có tiện ích riêng. Quan trọng hơn là biến việc ăn uống thành một phần của nhịp sống hợp lý, cân bằng chi phí, thời gian và sức khỏe. Khi biết tận dụng kỹ năng bếp núc và các tiện ích công nghệ, mỗi bữa ăn sẽ trở thành một cách chăm sóc bản thân và gia đình hiệu quả.