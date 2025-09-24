Nhiều người trẻ kết hợp tự nấu ăn và đặt đồ ăn qua app để tiết kiệm thời gian, chi phí
(Dân trí) - Nhiều người trẻ chọn cách linh hoạt kết hợp tự nấu ăn và đặt món qua ứng dụng, tận dụng thêm các chương trình tích điểm của ứng dụng để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có bữa ăn đủ chất.
Tự nấu ăn: Hiệu quả nhưng chưa tối ưu
Với nhiều người trẻ, ăn uống không chỉ để no mà còn để cân bằng thời gian và duy trì nhịp sống. Trong bối cảnh chi phí tăng, nấu ăn thường được coi là kinh tế, nhưng điều này chỉ phù hợp với gia đình đông người; còn những người bận rộn hoặc gia đình ít người lại dễ thấy áp lực.
Vợ chồng Phương Hằng - Vinh Phong (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, TPHCM) từng kỳ vọng sau khi kết hôn, vẫn có thể duy trì nếp ăn uống như khi sống cùng bố mẹ. Những tháng đầu, cô tỉ mỉ lên kế hoạch thực đơn, mua sẵn nguyên liệu cho cả tuần, dành chủ nhật nấu ba món, chia khẩu phần và cất tủ lạnh.
Với người mới chuyển ra ở riêng như Tường My (23 tuổi, chuyên viên truyền thông, Hà Nội), bài toán còn khó hơn. My cho biết, một bữa ăn tự nấu đủ 2 món đơn giản và cơm tốn khoảng 80.000-100.000 đồng, gồm cả nguyên liệu lẻ, gas, điện, gia vị. Chưa kể thời gian đi chợ, nấu nướng, My lại không giỏi bếp núc nên bữa được, bữa không và thường bỏ phí nhiều nguyên liệu.
Nhìn chung, với vợ chồng trẻ như Hằng và Phong, hay người độc thân như My, dù yêu thích việc tự nấu ăn, nhưng việc duy trì thói quen này mỗi ngày thật sự không dễ dàng.
Tiết kiệm thời gian, chi phí nhờ kết hợp tự nấu và đặt đồ ăn qua app
Không phải ai cũng đủ thời gian nấu nướng mỗi ngày, nên nhiều người trẻ linh hoạt vừa vào bếp khi rảnh, vừa đặt món qua ứng dụng để tiết kiệm và đổi khẩu vị.
Vợ chồng Phương Hằng - Vĩnh Phong cũng vậy. “Cuối tuần hoặc hôm nào tan ca sớm, tôi nấu cho ấm cúng, nhưng hôm bận, nhất là bữa sáng hay tối trong tuần, chúng tôi đặt đồ ăn qua ứng dụng cho nhanh”, Hằng chia sẻ.
Từ ngày biết tới chương trình tích điểm của ứng dụng, hai vợ chồng Hằng bắt đầu có kế hoạch đặt món. Buổi sáng, Hằng tranh thủ đặt đồ ăn giao đến công ty trong khung giờ 7h-9h, tối tăng ca thì chọn món trong bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển” của GrabFood - nơi các quán đều được đánh giá trên 4.0 sao, thực đơn đa dạng và đảm bảo chất lượng.
Nhờ hai cách này, mỗi đơn hàng cô tích được 50 điểm. “Điểm có thể dùng để giảm trực tiếp, thậm chí có lần tôi được miễn phí cả đơn nhờ tích lũy đủ điểm”, Hằng chia sẻ thêm.
Còn với Tường My, sau một thời gian xoay xở với bếp núc, My chọn phương án linh hoạt hơn: bữa nào rảnh thì tự nấu ăn, còn hôm bận thì cô thường đặt đơn nhóm cùng đồng nghiệp.
“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đặt chung để tiết kiệm phí ship. Dần dần, tôi nhận ra đơn nhóm có giá trị cao nên nhiều mã ưu đãi hơn. Người đứng ra làm trưởng nhóm như tôi còn được thêm 200 điểm để dùng cho đơn sau”, My bật mí. Cô cũng cho biết, những bữa trưa chung còn giúp đồng nghiệp gắn kết và hiểu nhau hơn.
Không có công thức đúng tuyệt đối cho việc ăn uống. Tự nấu hay đặt món trên ứng dụng đều có tiện ích riêng. Quan trọng hơn là biến việc ăn uống thành một phần của nhịp sống hợp lý, cân bằng chi phí, thời gian và sức khỏe. Khi biết tận dụng kỹ năng bếp núc và các tiện ích công nghệ, mỗi bữa ăn sẽ trở thành một cách chăm sóc bản thân và gia đình hiệu quả.
GrabRewards là chương trình tích điểm dành cho người dùng Grab, giúp tăng thêm tiện ích và quyền lợi mỗi lần sử dụng dịch vụ. Giờ đây, người dùng không chỉ được tích điểm sau mỗi lần sử dụng dịch vụ Grab, mà còn có thể tích thêm điểm dễ dàng nhờ 3 bí kíp đơn giản sau:
Làm trưởng nhóm khi “Đặt đơn nhóm” trên GrabFood: cộng 200 điểm.
Đặt bữa sáng vào khung 7-9h: cộng 50 điểm.
Chọn các món từ các quán ăn trong Bộ sưu tập “Quán ngon đặc tuyển”: cộng 50 điểm.
Việc cộng điểm tùy thuộc vào điều kiện và điều khoản kèm theo.
Ngoài ra, trở thành hội viên GrabUnlimited cũng giúp người dùng tích thêm điểm khi đặt Grab, với mỗi 7.000 đồng chi tiêu tương đương 1 điểm.
Điểm tích lũy có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn hàng GrabFood tiếp theo; hoặc đổi thành ưu đãi giảm giá cho các dịch vụ khác của Grab như di chuyển, giao hàng, đi chợ online...; hoặc đổi thành voucher từ các thương hiệu trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, mua sắm và du lịch.
