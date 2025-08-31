Nữ chiến sĩ xinh đẹp bảo vệ Quân kỳ, nhà 3 đời tham gia diễu binh

Tiếp nối truyền thống 3 thế hệ tham gia diễu binh

Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiến sĩ Chu Quỳnh Phương (SN 1993), công tác tại Phòng Trang bị Vật tư - Học viện Quân y, là một trong những gương mặt nổi bật.

Cô được chọn vào tổ Quân kỳ, vị trí trung tâm, giữ nhịp bước đi cho cả Khối nữ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Điều đặc biệt, Quỳnh Phương là thế hệ thứ 3 trong gia đình có truyền thống tham gia diễu binh, diễu hành. Năm 1975, ông của cô từng tham gia diễu binh mừng ngày đất nước thống nhất. Năm 2000, đến lượt chú cô tham gia lễ kỷ niệm 55 năm Quốc khánh. Và hôm nay, Quỳnh Phương tự hào khoác quân phục, trở thành niềm hãnh diện nối dài truyền thống gia đình.

Nhan sắc nổi bật của nữ chiến sĩ Chu Quỳnh Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Với ông tôi, được tham gia diễu binh năm 1975 là ký ức rực rỡ nhất trong đời. Tôi vẫn thường nghe ông nhắc về những ngày tháng thiêng liêng ấy khi đội hình diễu binh mỗi hàng có tới 20 người và trên lễ đài trang nghiêm năm đó là hình bóng của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Mỗi lần lắng nghe, tôi như được cùng ông sống lại niềm tự hào.

Những mảng ký ức đẹp trong thanh xuân của ông, qua lời kể, đã thấm dần vào tôi, trở thành một nguồn sức mạnh âm thầm thôi thúc tôi phụng sự và cống hiến cho Tổ quốc. Được tiếp nối truyền thống gia đình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Chính vì thế, bản thân tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và di sản ấy", nữ chiến sĩ chia sẻ.

Quỳnh Phương giữ vai trò cầm súng bảo vệ bên phải lá Quân kỳ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, Quỳnh Phương thừa nhận trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, cô từng đắn đo rất nhiều. Bởi chồng cô cũng là bộ đội và hai con còn nhỏ. Thế nhưng, ông của cô đã động viên: "Đây là vinh dự 40 năm mới có một lần. Con cái đã có ông bà, cha mẹ hai bên chăm sóc, con hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó".

Lời nhắn nhủ ấy tiếp thêm sức mạnh để Quỳnh Phương bước vào giai đoạn tập luyện khắc nghiệt. Từ đầu tháng 5, cô cùng đồng đội rèn quân 8 tiếng mỗi ngày tại trường bắn Miếu Môn (Hà Nội) suốt 6 ngày trong tuần. Ngoài giờ tập, cô tự giác đi bộ thêm 10km để nâng cao thể lực.

Có những lúc chấn thương, cơ thể rã rời, nhưng cô vẫn gắng gượng: "Ngày hôm nay có thể chưa tốt, nhưng ngày mai nhất định phải tiến bộ hơn ngày hôm qua. Đồng đội làm được thì mình cũng phải làm được. Tập trong giờ chưa tốt thì tôi tập thêm ngoài giờ, sức khoẻ yếu thì mình rèn thêm thể lực".

Nỗ lực không ngừng giúp cô được chọn vào vị trí đặc biệt cầm súng bảo vệ bên phải lá Quân kỳ. Nữ chiến sĩ xem đó là một phần thưởng lớn, tự động viên bản thân càng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nữ chiến sĩ chụp ảnh giao lưu với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài tình yêu Tổ quốc, còn là người mẹ, người vợ của gia đình

Trong suốt quá trình luyện tập, Quỳnh Phương cùng tổ Quân kỳ nhận được sự hướng dẫn nghiêm khắc từ thầy giáo Đỗ Hải Nam, người mà cô gọi là "mắt tinh như chim ưng". Chỉ cần tay thấp một chút, bước chân chưa thẳng một chút đã bị nhắc nhở ngay. Nhờ vậy, cả tổ ngày càng tiến bộ, có người giảm tới 8-9 kg.

"Tôi còn may mắn được tập cùng chị Cồ Phương Thanh - khối trưởng Khối dân quân tự vệ năm 2015. Chị Thanh kèm tôi ngoài giờ, động viên, truyền thêm kinh nghiệm. Nhờ có chị, động tác của tôi ngày càng đều và đẹp hơn", Quỳnh Phương kể.

Nữ chiến sĩ Chu Quỳnh Phương cùng đồng đội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài giờ tập, những ngày chủ nhật hiếm hoi, Quỳnh Phương dành cho gia đình hoặc đi dạo cùng đồng đội, ghi lại những khoảnh khắc bên đồng đội. Ở cùng phòng với các chiến sĩ Quân khu 4, ban đầu cô gặp khó khăn vì khác giọng vùng miền. Nhưng vài tháng ăn chung, ngủ chung, tình đồng đội đã gắn kết họ như chị em một nhà.

"Kết thúc đợt này, chắc chắn tôi sẽ ghé Nghệ An thăm quê Bác, thưởng thức đặc sản và gặp lại những đồng chí đáng yêu ấy", cô nói.

Sau nhiều tháng tập luyện, khoảnh khắc bước qua Quảng trường Ba Đình trong tiếng hò reo vang dội của hàng nghìn người dân khiến Quỳnh Phương rưng rưng.

"Tôi biết ơn vô cùng ông cha ta ngày xưa đã ngã xuống để hôm nay chúng tôi được sống trong hòa bình. Giây phút ấy, tôi như được trở về những ngày lịch sử trọng đại, cảm nhận rõ tình đoàn kết của quân với dân, của cả dân tộc Việt Nam", nữ chiến sĩ cho biết.

Gia đình đến cổ vũ, ủng hộ nữ chiến sĩ Chu Quỳnh Phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Là một nữ quân nhân kỷ luật, nhưng đời thường Quỳnh Phương được bạn bè gọi là "cô gái nhiều màu sắc", lúc nào cũng tươi cười, lan tỏa năng lượng tích cực. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người chưa từng gặp mặt đều nhắn tin, gửi quà động viên khi biết cô tham gia nhiệm vụ A80.

Xa nhà gần 4 tháng, nỗi nhớ con luôn thường trực. Nhiều đêm cô nhớ con đến mức trằn trọc. Thỉnh thoảng, bố cô đưa hai cháu đến đơn vị Quỳnh Phương công tác.

"Nhưng nghĩ đến trọng trách với Tổ quốc, tôi tự nhủ phải kiềm nén cảm xúc cá nhân, bởi phía sau tôi còn có ông bà và hai bên gia đình chăm lo cho các con", nữ chiến sĩ nói.

Chồng cô cũng là bộ đội, đồng thời là người bạn học từ thời cấp 3, luôn là hậu phương vững chắc. Tình yêu của cả hai giản dị, gắn bó bằng sự thấu hiểu và sẻ chia.

"Với tôi, hạnh phúc không ở hình mẫu lãng mạn nào, mà ở sự đồng hành, cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng một gia đình bền chặt", Chu Quỳnh Phương chia sẻ.

Hình ảnh đời thường của nữ chiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ông, chú ruột rồi đến bản thân Chu Quỳnh Phương, ba thế hệ trong một gia đình đều có mặt trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. Với nữ chiến sĩ, đây không chỉ là kỷ niệm riêng, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thống gia đình, cho tình yêu nước được trao truyền từ đời này sang đời khác.

"Ngày mai, khi các con lớn lên, tôi sẽ kể lại cho chúng nghe đã có một thời mẹ từng đứng trong hàng ngũ tiến qua Quảng trường Ba Đình, nối tiếp ông và chú. Hy vọng câu chuyện ấy sẽ tiếp thêm cho các con niềm tự hào và ý chí cống hiến cho đất nước", Quỳnh Phương chia sẻ.