Nhà trai Hải Phòng đi bộ gần 3km giữa trời mưa đón dâu vùng cao

Dù chỉ được quay bằng điện thoại, những thước phim ghi trọn cảnh tượng vừa vất vả, vừa tràn ngập tiếng cười, khiến nhiều người quan tâm.

Đoàn nhà trai đi bộ giữa mưa, bê lễ 3km qua bùn lầy để đón cô dâu (Video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô dâu cho biết video được quay vào ngày 1/11, khi nhà trai đến nhà để tổ chức lễ đón dâu kết hợp đám hỏi.

Hai bên gia đình cách nhau hơn 600km, tương đương 10-12 giờ di chuyển bằng ô tô. Từ rạng sáng 31/10, đoàn nhà trai đã khởi hành từ Hải Phòng, đến 14h cùng ngày thì có mặt tại Tam Đường (Lai Châu).

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, 5h sáng hôm sau, đoàn tiếp tục đến nhà gái cách đó khoảng 15km để tổ chức lễ.

Do đường vào nhà cô dâu nhỏ hẹp, xe ô tô 16 chỗ không thể di chuyển sâu, 10 thành viên trong đoàn nhà trai quyết định xuống xe đi bộ gần 2km đường đất.

Chị Phương cho biết có hai con đường dẫn vào nhà gái, một là đường bê tông nhưng dốc cao và trơn trượt sau mưa, một là đường đất tuy lồi lõm nhưng dễ đi hơn, nên nhà trai chọn đi đường đất.

“Nhà trai cũng xem đường trước nhưng hôm đó không mưa. Hôm sau, khi nhà trai đến nơi thì chưa đến giờ làm lễ, nên mọi người phải đứng ngoài đường khoảng 45 phút.

Vừa đợi được tầm 10 phút thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tình huống này nằm ngoài kế hoạch”, chị Phương kể lại.

Mẹ chồng cô dâu phải thay giày, xắn quần đi qua con đường lầy lội (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong video, đoàn nhà trai bê tráp cưới đi bộ qua con đường mấp mô, đầy bùn đất giữa thời tiết mù sương. Nhiều người phải bọc giày bằng túi nilon để tránh ướt, thỉnh thoảng cả đoàn dừng nghỉ lấy sức rồi tiếp tục hành trình.

Bên dưới video, nhiều người cũng bày tỏ sự thích thú trước khung cảnh đậm chất vùng cao. “Như thế này lại thích đấy chứ, có kỷ niệm suốt đời. Sau này, vợ chồng có thể kể cho con là ngày xưa bố phải vượt đèo, lội suối thế nào mới đón được mẹ về đấy”, một người để lại bình luận dưới video.

Một số ý kiến cho rằng, hình ảnh nhà trai đội mưa, bê tráp đi qua quãng đường bùn lầy để đón dâu là minh chứng cho sự chân thành, khiến cô dâu thêm an tâm vì biết mình sắp bước vào một gia đình hết lòng vì nhau.

“Quãng đường dài trơn trượt và bùn lầy, nhiều người trong đoàn vừa say xe lại phải đi bộ gần nửa tiếng, nhưng cũng vui vẻ, cười nói suốt chặng đường. Khi tới nơi, mọi người đều xem đây là một kỷ niệm khó quên”, cô dâu chia sẻ.

Đội mưa, đi bộ quãng đường dài nhưng ai cũng xem đây là kỷ niệm đáng nhớ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn gia đình chồng không quản ngại khó khăn đến đón mình, chị Phương không khỏi xúc động. Do đường xa, các lễ vật được chuẩn bị gọn gàng, đơn giản. “Dù mâm tráp không quá cầu kỳ nhưng tôi cảm nhận được sự chu đáo và tình cảm của bố mẹ, gia đình chồng dành cho mình”, chị Phương bày tỏ.

Chị Phương cho biết, chị quen biết chồng từ năm 2022 khi chị đến Hải Phòng làm công nhân. “Tôi và anh ấy làm chung 1-2 tháng thì quen biết, chơi thân với nhau 6-7 tháng thì mới yêu. Đến giờ là đã 4 năm quen nhau rồi quyết định kết hôn”, chị Phương kể.

Vợ chồng chị Phương trong đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Anh ấy là người rất coi trọng lời nói, đã nói là làm. Anh cũng rất chiều tôi, không phải yêu rồi mới chiều mà ngay từ khi còn là bạn thân đã vậy rồi. Với tôi và anh ấy, quãng đường 600km chẳng là gì cả. Bố mẹ hai bên cũng không hề bất ngờ, vì ngay từ khi chúng tôi còn là bạn đã kể về nhau với gia đình rồi”, chị Phương kể.