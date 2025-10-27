Opella Việt Nam trao môi trường học sạch đẹp cho 7.500 học sinh Quảng Trị

Nỗi sợ mang tên nhà vệ sinh trường học

Bên rìa vùng núi đá vôi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Trường THCS số 2 Hưng Trạch nằm lọt thỏm, xen giữa những ngôi nhà dân. Giờ ra chơi, sân trường vang tiếng cười.

Nhiều nhóm đến dãy nhà vệ sinh vừa hoàn thiện cùng thầy cô trang trí khuôn viên, quét dọn, hướng dẫn nhau cách sử dụng, quy trình rửa tay đúng, chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình mới do Quỹ Hy vọng tổ chức, với nguồn tài trợ từ Opella Việt Nam và nhãn hàng men ống vi sinh Enterogermina.

Thầy Lương Đăng Khôi - giáo viên môn Khoa học tự nhiên, công tác 21 năm tại trường, tay vừa cuốc đất trồng thêm cây bóng mát trước nhà vệ sinh vừa kể, trước đây khu này là nỗi ám ảnh của thầy trò, mái dột, tường bong tróc, nền bẩn, mùi hôi, học sinh và giáo viên phải dùng chung.

Mỗi mùa mưa lũ, nước tràn, công trình ngập bùn khiến việc sử dụng càng thêm khó khăn.

Hiện trạng nhà vệ sinh ở trường THCS số 2 Hưng Trạch trước khi được xây mới (Ảnh: Quỹ Hy vọng).

Với học sinh, nỗi sợ ấy rõ rệt hơn. Học sinh Nguyễn Hoàng Xuyến Chi (lớp 7B) cho biết, vì công trình cũ chật chội, bẩn, nhiều em phải nhịn đi vệ sinh trong giờ học. “Trước đây bọn em ít khi rửa tay bằng xà phòng, chỉ rửa qua loa để mau rời khỏi chỗ có mùi”, Chi chia sẻ.

Phần mái nhà vệ sinh cũ rách, dột nát (Ảnh: Quỹ Hy vọng).

30 năm đứng bục giảng và làm công tác quản lý ở nhiều trường học, thầy Trần Thanh Linh - Hiệu trưởng trường - thấu hiểu những nỗi sợ của học sinh. Tuy nhiên, trường gần như không thể huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng công trình phụ.

“Ở địa phương, đời sống người dân còn khó khăn, huy động kinh phí xây nhà vệ sinh là điều gần như không thể. Nếu có nguồn lực, chúng tôi chỉ sử dụng cho các công trình cấp thiết hơn như phòng học, thiết bị dạy học”, thầy nói.

Nhà vệ sinh mới của thầy và trò trường cấp 2 Hưng Trạch (Ảnh: Tùng Đinh).

7.500 học sinh và giáo viên được thụ hưởng

Nỗi lo ấy phần nào được giải tỏa khi tháng 5 vừa qua, Trường THCS số 2 Hưng Trạch trở thành một trong 20 điểm trường được xây mới nhà vệ sinh và nhà tắm trong khuôn khổ dự án “Vệ sinh học đường” do Quỹ Hy vọng triển khai tại Quảng Bình (cũ), với nguồn tài trợ từ Opella Việt Nam và nhãn hàng Enterogermina.

Dự án có tổng kinh phí hơn 4,95 tỷ đồng, trong đó hơn 4,2 tỷ do các đơn vị tài trợ, phần còn lại do địa phương đối ứng.

Các công trình được thiết kế, xây dựng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo khu riêng biệt cho học sinh và giáo viên, có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước và ánh sáng tự nhiên.

Ngoài phần xây dựng, dự án còn hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi vệ sinh của học sinh qua các hoạt động thực hành, ngày hội và bộ tài liệu giáo dục dành riêng cho giáo viên, học sinh.

Niềm vui hiện lên gương mặt các em học sinh trong ngày khánh thành nhà vệ sinh mới (Ảnh: Tùng Đinh).

Ông Nguyễn Hải Lương, Phó chủ tịch UBND xã Bố Trạch, đánh giá đây là dự án thiết thực, mang ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. “Trước đây, địa phương chưa có đơn vị nào khảo sát đầu tư vì vùng này cách trở, mùa mưa thường bị cô lập.

Nay dự án về, không chỉ giúp các em có nơi vệ sinh an toàn mà còn thay đổi nhận thức của phụ huynh về vệ sinh cá nhân và môi trường”, ông nói.

“Giờ đây nhà vệ sinh ở trường thoải mái, sạch đẹp như ở nhà, chúng em cũng hết nỗi sợ bẩn, mùi của ngày xưa. Em cũng biết rửa tay đúng cách trong 30 giây, bằng 6 bước, và còn chia sẻ với bạn bè, người thân về điều đó”, học sinh Xuyến Chi chia sẻ.

Hướng dẫn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh (Ảnh: Tùng Đinh).

Bên cạnh đó, niềm vui cũng hiện diện trong mỗi nụ cười, mỗi tiết học của thầy và trò.

Cô Nguyễn Thị Hồng Vân, hiệu trưởng, cho biết trước đây các điểm trường còn thiếu thốn, công trình xuống cấp. Nhờ Quỹ Hy vọng, Opella Việt Nam và nhãn hàng Enterogermina, hai điểm trường ở Gia Hưng và Thanh Bình nay đã có nhà vệ sinh 6 khoang đạt chuẩn, phục vụ hơn 600 học sinh.

Theo cô Vân, khi được hỗ trợ nhà vệ sinh mới, trường đã đưa quy định cụ thể để học sinh giữ gìn tài sản chung như: không viết vẽ bậy, tiết kiệm nước, bỏ rác đúng nơi quy định. Trường cũng lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh học đường trong giờ chào cờ, tiết sinh hoạt để học sinh nhớ và hình thành thói quen.

Thầy và trò trong niềm vui ngày đón nhận nhà vệ sinh mới (Ảnh: Tùng Đinh).

“Việc có được công trình vệ sinh đạt chuẩn không xóa đi mọi khó khăn của chúng tôi, nhưng nó giải quyết một nhu cầu thiết thực, tác động ngay đến sức khỏe và tâm lý học sinh.

Những thói quen được hình thành từ trường học hôm nay như rửa tay đúng cách, giữ gìn nơi công cộng… sẽ là nền tảng để trẻ em vùng núi có điều kiện học tập và phát triển an toàn hơn mỗi ngày”, cô Hồng Vân chia sẻ.