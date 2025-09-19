Ngày 19/9, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nhà báo Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nghe cuộc gọi từ một đối tượng lừa đảo.

Nhà báo VTV nhận cuộc gọi lừa đảo khi ra mắt chương trình chống lừa đảo (Nguồn: Xuân Trường - Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch).

Trong đoạn video, người này nhận là nhân viên của Công ty điện lực, cảnh báo gia đình chưa đóng tiền điện tháng 8, đồng thời chỉ dẫn bà Thu Hà cách đóng tiền điện qua mạng.

Đoạn video đã nhận được hàng nghìn bình luận của cư dân mạng. Đa số ý kiến bày tỏ sự bức xúc trước việc giả danh nhân viên các cơ quan, tổ chức để lừa đảo. Nhiều người khẳng định, mỗi ngày nhận được 2-3 cuộc gọi với dấu hiệu đáng ngờ, không hiểu thông tin cá nhân bị rò rỉ như thế nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhà báo Nguyễn Thu Hà cho biết, sự việc đối tượng lừa đảo gọi điện, hướng dẫn cách đóng tiền điện xảy ra trong buổi ra mắt chương trình “Cảnh giác 247" sáng 19/9.

Khi ban tổ chức giới thiệu về nội dung của chương trình, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Theo thói quen trong công việc, bà Thu Hà nhấc máy như bình thường.

Nhà báo Thu Hà mở loa ngoài cho cả phòng họp nghe cuộc trao đổi với đối tượng lừa đảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghe đầu dây bên kia đề cập đến chuyện chưa đóng tiền điện, nữ nhà báo lập tức mở loa ngoài qua micro để mọi người cùng lắng nghe cuộc trao đổi.

"Gần đây, những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo xảy ra không ít. Tôi nhận được các cuộc gọi kiểu như thế này hàng ngày. Thậm chí, có ngày tôi nhận được vài cuộc và các đối tượng gọi liên tiếp nhiều lần.

Hy hữu lần này cuộc gọi xảy ra đúng lúc ra mắt "Cảnh giác 247" - chương trình truyền hình cảnh báo, hướng dẫn người dân cách phòng chống lừa đảo. Điều trùng hợp là số đầu tiên của chương trình này trên sóng VTV2 nói về chủ đề lừa đảo nộp tiền điện", nhà báo Thu Hà chia sẻ.

Trong những cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo mà bà Hà từng nhận, các đối tượng thường giả danh là nhân viên điện lực, nhân viên cơ quan thuế, công an địa phương...

"Chúng cao giọng ngay từ đầu để lấn át, dễ dàng khiến người nghe đặc biệt là người lớn tuổi hoảng sợ. Nếu người nghe nắm chắc thông tin và được cập nhật về các thủ đoạn lừa đảo sẽ không dễ dàng trở thành nạn nhân", nhà báo Thu Hà cho biết.

Trước đây, khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ, nữ nhà báo cảm thấy phiền và bất an, do thông tin cá nhân đã đến tay của những đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên với tư cách là nhà báo, bà nhận thấy, trong môi trường số hiện nay, ai cũng có thể là đối tượng của tội phạm lừa đảo.

"Nếu không cảnh giác, bất kỳ ai kể cả nhà báo có thể bị lừa, vì các đối tượng sử dụng thủ đoạn công nghệ và cách thao túng tâm lý theo kịch bản. Vì vậy, chúng tôi thấy cần có những chương trình cập nhật, phân tích và hướng dẫn cho người dân về vấn đề này", nữ nhà báo cho biết.

Về chương trình "Cảnh giác 247" trên VTV2, nữ Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo cho biết, nội dung chương trình đề cập đến các vụ việc người thật việc thật bị lừa đảo, phân tích thủ đoạn của những kẻ lừa đảo cả về đường dây, thủ đoạn công nghệ và cách chúng thao túng tâm lý nạn nhân", nhà báo Thu Hà cho biết.

Đặc biệt, chương trình sẽ có phần hướng dẫn cụ thể, giúp người dân nhận biết các dấu hiệu của lừa đảo, cách hành động để phòng chống lừa đảo.