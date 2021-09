"Nhà báo phường" đưa thông tin phòng chống dịch đến tận mỗi người dân

Dân trí Ngoài thực hiện các bản tin phát thanh chính, cán bộ truyền thanh Hồ Văn Chính còn chế tạo bộ loa phóng gắn vào xe máy, đi khắp mọi ngõ hẻm, đưa thông tin chống dịch tới mỗi người dân.

Thời gian qua, quận Bình Thủy là địa phương có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất TP Cần Thơ. Phường Long Hòa là phường rộng nhất quận Bình Thủy, lại liên tục xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng nên mọi công tác tuyên truyền và phòng chống dịch đều được đẩy lên mức độ cao nhất.

Cán bộ truyền thanh phường tuyên truyền phòng, chống dịch

Ông Hồ Văn Chính - cán bộ truyền thanh phường Long Hòa cho biết do nhận thấy nếu chỉ thực hiện các bản tin bằng loa phát thanh của phường thì có thể sẽ có những khu dân cư khó tiếp cận được thông tin do lý do kỹ thuật hoặc thời tiết. Trong hoàn cảnh ở trong các khu phong tỏa, người dân sẽ khó được giải đáp các thắc mắc hoặc có hiểu biết đầy đủ về tình hình dịch bệnh cũng như quy định phòng chống dịch.

Những khu vực phong tỏa là những nơi ông Chính tập trung tuyên truyền thời lượng nhiều nhất (Ảnh: Nguyễn Cường).

Âm ly và loa phóng được gắn vào xe máy và sử dụng nguồn điện từ máy xe (Ảnh: Nguyễn Cường).

Vì vậy ông nảy sinh ý tưởng tạo ra một "đài phát thanh" di động để có thể đi tuyên truyền đến mọi ngõ ngách trong phường. Khi cán bộ truyền thanh đi qua, người dân có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp được.

Ông Chính chế một hộp nhựa gắn sau yên xe, cho bộ âm ly vào để tránh mưa, trên hộp gắn một chiếc loa phóng nhỏ. Trước giỏ xe ông gắn một loa phóng lớn, lúc đi làm ông chỉ mang theo chiếc áo mưa và, lọ cồn sát khuẩn và chai nước trà giải khát.

Dù mưa hay nắng, cứ 7h sáng hàng ngày là ông Chính lại cùng đài truyền thanh di động của mình rong ruổi đến những ngõ hẻm xa trung tâm. Những khu dân cư trong vùng phong tỏa hay những khu vực sắp có hoạt động lấy mẫu xét nghiệm sẽ được ông Chính chú trọng thông tin kỹ nhất.

Bản tin phòng chống dịch của ông Chính được người dân chú ý lắng nghe (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Dịch bệnh thì không phân biệt nắng mưa nên người tuyên truyền phòng chống dịch cũng không thể nói nắng làm mưa nghỉ, phải thường xuyên liên tục khắc phục khó khăn để đi tuyên truyền cho bà con. Để góp phần phòng chống dịch thì bất kỳ ai cũng phải hoàn thành tốt nhất công việc của mình, tôi cũng chỉ đang cố gắng làm điều đó.

Phải đưa thông tin chính sách hỗ trợ, tình hình dịch bệnh và quy định phòng chống dịch đến tận từng người dân để mọi người cùng biết và cùng hiểu. Đặc biệt là những thông tin lấy mẫu xét nghiệm, ai, lúc nào đi đến điểm lấy mẫu, đi như thế nào cần làm gì đều phải thông tin rõ ràng cho bà con được biết, ai chưa hiểu thì mình giải thích trực tiếp", ông Chính nói.

Người dân ở phường Long Hòa mỗi khi nghe tiếng loa của ông Chính đến đầu ngõ thì đều chú ý theo dõi xem có tin tức gì mới không. Nhà nào cũng có người đứng ở cổng để chờ nghe tin tức, có những cụ già còn chờ ông Chính đến để "xác thực thông tin" về dịch bệnh mà mình chưa rõ. Ông Chính được mọi người gọi vui là "nhà báo phường".

Ông Chính với đài truyền thanh di động của mình (ảnh Nguyễn Cường).

Ông Võ Văn Bình ở phường Long Hòa cho biết việc ông Chính đưa loa phát thanh lưu động đến từng ngõ hẻm khiến người dân dễ tiếp cận thông tin hơn nên ai cũng đồng tình, ủng hộ.

"Không chỉ thông tin rõ ràng, gần gũi mà nếu ai có gì còn thắc mắc về chính sách hỗ trợ, thời gian tiêm vắc xin hay quy định phòng chống dịch thì có thể chờ anh Chính đi ngang nhà rồi hỏi, rất tiện lợi", ông Bình nói.

Bà Trần Thị Bạch Yến - Phó chủ tịch UBND phường Long Hòa cho biết phường có diện tích gần 15km2 với hơn 22 nghìn dân. Hiện trên địa bàn dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp khi có 3/7 khu dân cư xuất hiện ca nhiễm, vì vậy công tác phòng chống dịch trong đó có công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh.

"Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các công tác phòng chống dịch, đặc biệt là công tác tuyên truyền rất được chú trọng. Hệ thống loa truyền thanh mùa mưa dễ bị trục trặc khiến người dân ở những khu vực xa trung tâm khó tiếp cận thông tin, vì vậy việc anh Chính chạy loa phát thanh lưu động là rất thiết thực, có hiệu quả rất cao, góp phần không nhỏ công tác tuyên truyền chính sách của địa phương", bà Yến nói.

Nguyễn Cường