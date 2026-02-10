Người trẻ thích thú trải nghiệm "uống nước ăn luôn cả cốc"

"Uống nước ăn luôn cốc" được xem là loại hình ẩm thực mới lạ, xuất hiện ở Cần Thơ thời gian gần đây, đã nhận được sự yêu thích của rất nhiều gen Z (nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012).

Thay vì sử dụng những cái cốc (ly) thông thường, đồ uống sẽ được đựng trực tiếp trong chiếc cốc làm từ bánh quế. Với phần bánh dày và chắc chắn nên có thể vừa nhâm nhi đồ uống vừa ăn chiếc ly giòn rụm, thơm mùi bơ sữa.

Đồ uống được đựng trong những chiếc cốc làm từ bánh quế nên có thể vừa uống vừa ăn luôn cả cốc (Ảnh: Việt Hằng).

Ghi nhận tại một quán cà phê ở phường Tân An, TP Cần Thơ, không khí trở nên nhộn nhịp ngay cả những ngày giữa tuần khi quán bắt đầu mở bán loại đồ uống mới lạ này. Nhiều gen Z sẵn sàng chờ từ nửa tiếng để thử cho biết.

Chị Nguyễn Thị Nhẹ (32 tuổi, chủ quán) cho biết, các đồ uống sử dụng ly ốc quế tại đây có 3 hương vị chính gồm vị matcha kem dẻo, hạnh nhân buôn mê và cacao orion.

"Ở quán, vị matcha bên trên có kem dẻo kèm bánh Marshmallow; vị hạnh nhân phía trên phủ kem buôn mê ăn cùng vài lát hạnh nhân; còn cacao orion được kết hợp cùng kem muối và vụn bánh orion", chị Nhẹ bật mí về món đồ uống và cho biết mỗi ngày quán có thể bán được 280-300 ly, với giá 59.000 đồng/ly.

Gen Z trải nghiệm loại hình "uống nước ăn luôn cả cốc" ở Cần Thơ (Ảnh: Việt Hằng).

Dù mức giá có cao hơn so với đồ uống thông thường, nhưng nhiều gen Z vẫn không ngần ngại đến trải nghiệm. Chị Lê Nguyễn Anh Thư (18 tuổi) bị thu hút khi xem được những video trên mạng xã hội nên quyết định tìm tới quán để thưởng thức.

"Do lần đầu thưởng thức nên tôi khá thích thú vì có thể kết hợp ăn và uống cùng một lúc", chị Thư chia sẻ và cho biết thấy đồ uống này đang là "hot trend" nên để tránh đông đúc, chị lựa khung giờ vãn khách mới đến quán.

Ở một góc nhìn khác, anh Giang Lập Giàu (22 tuổi) chia sẻ rằng, là một người yêu môi trường nên anh rất ủng hộ việc sử dụng chiếc ly ăn được. Ngoài những cảm giác mới lạ khi vừa uống vừa ăn, chiếc ly này còn có thể giúp giảm thiểu rác thải nhựa ngày càng gia tăng hiện nay.

Chiếc ly làm từ bánh quế nên rất dễ nứt vỡ nếu không sử dụng cẩn thận (Ảnh: Việt Hằng).

Theo chị Nguyễn Thị Nhẹ (chủ quán), do chiếc ly làm từ vỏ bánh quế khá giòn, nên trong quá trình vận chuyển dễ gặp trường hợp bị nứt vỡ, không còn sử dụng được. Đồng thời, để giữ độ giòn cho ly, quán phải bảo quản trong điều kiện khô ráo, kín hơi và chỉ sử dụng khi pha chế, với việc điều chỉnh lượng đá, thời gian phục vụ sao cho phù hợp.

Trong quá trình kinh doanh, chị Nhẹ cho rằng, đây là loại đồ uống có thể sử dụng lâu dài, chứ không phải qua trend rồi khách hàng sẽ không nhớ đến nữa. Vì vậy, trong tương lai quán còn tiếp tục bán món này như những đồ uống thông thường khác.