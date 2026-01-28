Cầm 100.000 đồng có thể ăn gì khi đến chợ đêm ở bến Ninh Kiều?

Chợ đêm Ninh Kiều là một trong những điểm đến hấp dẫn trong tour du lịch TP Cần Thơ ở miền Tây Nam Bộ. Chợ nằm ngay khu vực trung tâm của thành phố, đối diện với chợ cổ Cần Thơ, cuối đường Hai Bà Trưng (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại đây, có nhiều quầy bán ăn uống liền kề, nơi thực khách vừa thưởng thức món ngon vừa cảm nhận nhịp sống về đêm nhộp nhịp. Chợ đêm hoạt động từ 17h đến 0h khuya, đặc biệt đông khách những ngày cuối tuần.

Chợ đêm Ninh Kiều bán rất nhiều món ăn vặt cho đến ăn no (Ảnh: Việt Hằng).

Chỉ cần với 100.000 đồng, du khách đã có thể thoải mái trải nghiệm ẩm thực với vô vàn món ăn ngon.

Đầu tiên không thể không nhắc đến món xôi gà thơm lừng nức lòng thực khách. Một phần xôi thập cẩm giá dao động 20.000-30.0000 đồng, có đầy đủ topping từ thịt gà xé, trứng cút, trứng cuộn,… Xôi mềm dẻo, thịt gà dai ngọt, ăn cùng với trứng cút và chút rau thơm tạo nên một hương vị đậm đà khó quên.

Khi đã bắt đầu lưng bụng với hộp xôi gà, thực khách có thể tiến tới món ăn nhẹ nhàng hơn là bánh mỳ nướng muối ớt. Bánh mỳ nướng trên than, giòn tan còn thơm nhè nhẹ mùi bơ được phết kèm. Ăn cùng với bánh mỳ nướng là chút chua chua của xoài, kèm với rất nhiều xúc xích, giăm bông và trứng cút.

Một phần bánh mỳ nướng muối ớt giá chỉ 25.000 đồng, rẻ nhưng chất lượng nên vì vậy mà không ít du khách nước ngoài yêu thích món ăn mới mẻ này.

Món bánh mì nướng muối ớt, với nhiều topping ăn kèm (Ảnh: Việt Hằng).

Tiếp tục cuộc khám phá ẩm thực chợ đêm Ninh Kiều, món ăn mà không phải nơi nào cũng có đó chính là da gà chiên giòn. Da gà nóng hổi sau khi chiên ăn kèm hành tây và đậu bắp, chấm cùng sốt chua ngọt. Cắn vào giòn rụm, ăn vừa vui miệng lại tạo cảm giác mới lạ. Một phần đầy đủ giá chỉ 30.000 đồng nhưng đã mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho thực khách.

Kết thúc chuyến food tour (du lịch ẩm thực) bằng món ăn vặt nổi tiếng được nhiều du khách nước ngoài gọi với cái tên vui tai "pizza Việt Nam" là bánh tráng nướng. Bánh tráng được nướng tại chỗ, topping đầy đặn có giá 20.000 đồng/chiếc. Khi ăn, vỏ bên ngoài nóng giòn, bên trong thơm mùi hành phi kèm chút béo của sốt mayonnaise.

Đây là món ăn được lòng nhiều người từ mọi độ tuổi, dễ mua mang về hay ăn liền tại chỗ, nên luôn là lựa chọn mỗi khi du khách có dịp ghé qua chợ đêm Ninh Kiều.

Món bánh tráng nướng được khách Tây gọi vui là "pizza Việt Nam" (Ảnh: Việt Hằng).

Ngoài những món ăn kể trên, chợ đêm Ninh Kiều còn những gian hàng bán xiên nướng, bắp xào, bánh tráng trộn, xoài lắc, chè, trái cây xô,…

Đặc biệt, bên trong chợ đêm và khu vực xung quanh cũng tập trung nhiều các quán chuyên về món ăn đặc trưng của vùng sông nước miền Tây, chẳng hạn như cá lóc nướng trui, lẩu bò, bún mắm, cơm cháy kho quẹt,…

Chị Trần Thu Trang (30 tuổi, du khách Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên chị đến chợ đêm Ninh Kiều cùng gia đình.

“Tôi đi vào tối chủ nhật nên rất đông người, ở đây kết hợp phố đi bộ và chợ đêm lại với nhau nên khá rộng rãi, thoáng mát. Khách vừa mua sắm quà lưu niệm, vừa đi dạo ngắm cảnh bên sông, lại còn có thể thưởng thức ẩm thực. Tôi thấy nơi này thích hợp để ghé thăm khi đi du lịch Cần Thơ”, chị Trang bày tỏ.

Một hoạt động văn nghệ tại khu vực chợ đêm Ninh Kiều (Ảnh: Việt Hằng).

Với nét đặc trưng riêng và mang thương hiệu “bến Ninh Kiều”, khi đến chợ đêm Ninh Kiều, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn về ẩm thực miền Tây từ món ăn vặt cho đến các món ăn no, vừa trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác.