Nữ bác sĩ xinh đẹp ở TPHCM đi may đồ cho ba, cưới luôn ông chủ tiệm may

Trở về nhà sau một ngày làm việc, nhìn vợ và hai con quây quần bên mâm cơm nóng hổi, anh Huỳnh Kim Bảo (TPHCM) mới thấy mình may mắn khi ngày đó đủ can đảm theo đuổi cô khách hàng xinh đẹp từng khiến anh đứng hình khi nói mình là người chuyển giới.

Ít ai biết, người đàn ông của gia đình hôm nay từng không tin vào hôn nhân vì ám ảnh từ cuộc sống đổ vỡ của bố mẹ.

“Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ là một nghĩa vụ và chưa bao giờ tin vào một gia đình trọn vẹn. Nhưng gặp cô ấy, mọi thứ đã thay đổi”, anh Bảo chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cuộc gặp định mệnh tại tiệm may nhỏ

Vợ chồng anh Huỳnh Kim Bảo quen nhau trong một lần rất tình cờ, khi chị Phạm Hồ Thanh Thanh đưa bố đến may vest tại tiệm của anh.

Thanh kể, thời điểm đó cô cùng bố đi tìm một tiệm may được người quen giới thiệu để chuẩn bị đồ cho đám cưới anh họ. Thế nhưng vì cửa tiệm khá nhỏ, hai bố con tìm mãi không thấy nên ghé tạm vào một tiệm khác.

Trên đường về, bố cô bất ngờ muốn quay lại tìm đúng địa chỉ ban đầu để thử.

“Có lẽ đó là duyên số”, Thanh nhớ lại. Hôm ấy, Kim Bảo là người trực tiếp đo đồ cho bố cô. Điều khiến cô ấn tượng không chỉ là sự nhiệt tình, tỉ mỉ mà còn bởi vẻ ngoài điển trai của anh. “Mình thấy anh rất giống ca sĩ Quang Vinh, thần tượng của mình”, cô cười kể.

Về phía Kim Bảo, anh cũng bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. “Trước giờ tôi chưa gặp ai xinh như vậy. Nhìn cô ấy rất rực rỡ”, anh nhớ lại.

Anh Bảo ấn tượng trước nhan sắc xinh đẹp của Thanh.

Sau khi nhận đồ, bố Thanh liên tục khen chàng trai ở tiệm may “dễ thương, làm việc có tâm”. Vì quá hài lòng, Thanh đăng bức ảnh bố chụp cùng Kim Bảo lên mạng xã hội kèm lời cảm ơn cửa tiệm. Không ngờ, chính bài đăng ấy lại trở thành sợi dây kết nối đầu tiên giữa hai người khi Kim Bảo nhìn thấy và chủ động phản hồi.

Dẫu vậy, thời điểm đó, mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng ở mức khách hàng quen biết. Phải khoảng 6 tháng sau, sau Tết 2019, Kim Bảo mới bắt đầu thường xuyên tương tác với Thanh trên mạng xã hội rồi cả hai trò chuyện nhiều hơn.

Từ những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày, họ nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ và dần nảy sinh tình cảm.

Thanh cho biết, ban đầu cả hai bị thu hút bởi cảm giác hợp nhau. Nhưng càng yêu, họ càng nhận ra giữa mình tồn tại nhiều khác biệt, từ tính cách, sở thích đến cách lớn lên trong gia đình.

Thanh được nuôi dưỡng trong một gia đình đủ đầy, chứng kiến bố mẹ luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau. Ngược lại, Kim Bảo lớn lên cùng ông bà ngoại khi bố mẹ không còn sống chung từ lúc anh còn nhỏ. Những thiếu hụt tình cảm gia đình khiến anh từng mất niềm tin vào hôn nhân.

“Anh từng nghĩ mình không phù hợp với cuộc sống gia đình, thậm chí sau này chỉ cần sống cùng vài bé cún là đủ”, Thanh kể.

Thế nhưng, chính sự xuất hiện của cô đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Từ một người e ngại hôn nhân, Kim Bảo bắt đầu mong muốn xây dựng tổ ấm và quyết tâm cưới người con gái này.

Tháng 3/2019, cả hai chính thức hẹn hò. Chỉ sau 4 tháng yêu nhau, Kim Bảo đã ngỏ lời cầu hôn và nhận được cái gật đầu từ Thanh.

“Lúc đó tôi cũng thấy nhanh quá, đến giờ vẫn không hiểu vì sao cả hai lại quyết định nhanh đến thế”, Thanh cười nhớ lại.

Quen nhau 4 tháng, Bảo quyết định cầu hôn Thanh.

Từ câu nói đùa “em là người chuyển giới” đến hôn nhân viên mãn

Một trong những kỷ niệm khiến cả hai nhớ mãi là lần đầu gặp riêng, Kim Bảo nói với Thanh rằng mình là người đồng tính nên cô mới thoải mái nhận lời đi chơi. Thế nhưng đến buổi hẹn thứ hai, anh bất ngờ nắm tay rồi thú nhận trước đó chỉ nói đùa.

Không chịu thua, Thanh cũng nhanh chóng “phản đòn”. Vì thời điểm ấy cô khá gầy, phần cổ lộ rõ yết hầu nên khi Kim Bảo buột miệng trêu: “Trái khế của em to ha”, Thanh liền tỉnh bơ nói mình từng phẫu thuật chuyển giới nhưng chưa hoàn thiện. Câu nói khiến Kim Bảo “đứng hình” vài giây vì tưởng thật. Chỉ đến khi thấy đối phương quá nghiêm túc, cô mới bật cười thú nhận đó chỉ là trò đùa.

Theo Thanh, thời gian đầu tìm hiểu, Kim Bảo thường tạo ra những tình huống hài hước để bắt chuyện, khiến cô cảm thấy anh khá “chuyên nghiệp” trong chuyện tình cảm. Thậm chí, cô từng nghi ngờ anh là người đào hoa, có thể đã có bạn gái hoặc vợ nhưng vẫn tán tỉnh mình, nên cố tình tìm đến tận nhà để “xác minh”.

Về sau, khi cả hai thân thiết hơn, cô cũng bắt đầu “ghẹo” lại chồng theo cách tương tự.

Suốt quãng thời gian yêu nhau, điều khiến Thanh có nhiều thiện cảm chính là sự hài hước, chân thành và kiên nhẫn của Kim Bảo. Anh luôn cho cô cảm giác được trân trọng và nghiêm túc trong mối quan hệ.

“Với mình, tình yêu không nằm ở chuyện phải thử lòng nhau, mà là cảm giác an toàn và sự tử tế người kia mang lại mỗi ngày”, cô nói.

Dẫu vậy, cuộc sống hôn nhân của họ cũng không tránh khỏi những va chạm vì khác biệt tính cách và thói quen sống.

Cặp đôi hiện hai con và sinh sống tại TPHCM.

Thanh thích chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm, trong khi Kim Bảo lại ngại xuất hiện trước ống kính. Nhưng dần dần, anh học cách chiều vợ, đi đâu cũng chủ động chụp hình, quay video cho cô. Ngược lại, Thanh vốn không thích đồ Tây nhưng sau nhiều năm sống cùng chồng cũng quen dần với khẩu vị của anh.

“Cả hai đều trân trọng mối quan hệ này nên tự điều chỉnh để phù hợp với đối phương”, Thanh chia sẻ.

Điều khiến Thanh tin mình đã chọn đúng người chính là sự thay đổi của Kim Bảo sau khi trở thành cha.

“Ngày xưa mọi người hay gọi anh là dân chơi, còn giờ thì là bố bỉm sữa. Từ ngày có con, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, luôn cố gắng xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của vợ con dù bận đến đâu”, cô nói.

Về phần mình, Kim Bảo cho biết điều khiến anh muốn gắn bó với vợ cả đời chính là sự bao dung và tinh thần tích cực của Thanh.

“Cô ấy luôn nghiêm túc trong tình cảm, đôi lúc hay ghen nhưng rất chân thành, người rất biết nhường nhịn, khiến tôi lần đầu thực sự muốn có một mái ấm riêng”, anh tâm sự.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi có nhiều thay đổi khi có thêm hai con nhỏ. Phần lớn thời gian của họ dành cho công việc và chăm sóc con cái, không còn nhiều khoảng riêng như trước.

“Đây là điều rất bình thường ở giai đoạn này của cuộc sống. Quan trọng nhất là cả hai vẫn luôn nhìn về cùng một hướng”, Thanh nói.

Trong tương lai, vợ chồng cô mong có thể cùng nhau đi nhiều nơi, xây dựng công việc ổn định và luôn đồng hành, hỗ trợ nhau trên mọi chặng đường.

Nhưng hơn tất cả, điều họ mong nhất vẫn là các con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và hạnh phúc.

“Đó mới là thành công lớn nhất của những người làm cha mẹ”, Thanh chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp