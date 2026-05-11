Đám cưới xúc động ở Phú Thọ: Bố mẹ chồng làm 40 mâm cỗ gả con dâu lấy chồng

Sáng 21/3, căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm và ông Nguyễn Văn Phúc (ở xã Lập Thạch, Phú Thọ) rộn rã tiếng nhạc. Bà Tâm dậy sớm hơn thường ngày, tất bật chuẩn bị đón đoàn nhà trai đến từ Nghệ An hỏi cưới con dâu Hương Lan.

Lòng người mẹ ngổn ngang bao cảm xúc, nhưng trên hết là niềm vui khi thấy con dâu tìm thấy bến đỗ bình yên mới của cuộc đời.

Câu chuyện về đám cưới bố mẹ chồng tổ chức cho con dâu khiến nhiều người xúc động và được lan tỏa những ngày qua. Trong ngày vui của Hương Lan, người đứng ra lo liệu gần như toàn bộ hôn sự không phải bố mẹ ruột, mà là bố mẹ chồng cũ - bà Tâm và ông Phúc.

"Người đời bàn tán, tôi mặc kệ, miễn con dâu được hạnh phúc"

Kể về ngày cưới diễn ra cách đây không lâu, chị Lan vẫn chưa hết bồi hồi. Chị Lan cho hay, nhà chồng mới của chị ở Nghệ An cách Phú Thọ hàng trăm cây số nên hai bên thống nhất tổ chức gọn nhẹ để đỡ vất vả chuyện đi lại. Đêm 3/2 âm lịch, cả đoàn nhà trai di chuyển từ Nghệ An ra Phú Thọ tổ chức lễ ăn hỏi, xin dâu và lễ cưới, liên hoan tại nhà gái.

Bố mẹ chồng cũ của chị làm khoảng 40 mâm cỗ để tiếp đón họ hàng, làng xóm. Từ việc đón khách, phát biểu cho tới lo liệu các thủ tục cưới xin đều do nhà chồng cũ phụ trách.

“Bố mẹ đẻ tôi cũng góp thêm một chút để ông bà đỡ vất vả, nhưng mọi việc chính vẫn là bố Phúc, mẹ Tâm lo”, chị nói.

Chị Lan không khỏi xúc động khi nhớ đến lời mẹ chồng dặn trong ngày trọng đại. Bà lo, con dâu lấy chồng khác quê sẽ có những khác biệt về văn hóa, phong tục, lối sống. Bà cẩn trọng dặn con phải cố gắng thích nghi, con đường do mình lựa chọn thì mình cần cố gắng, vun vén.

Vợ chồng bà Tâm trong ngày vui của con dâu.

Khi được hỏi về đám cưới, bà Nguyễn Thị Tâm (53 tuổi) nhiều lần nghẹn ngào khi nhắc về người con trai đã mất và cô con dâu, bà luôn xem như con ruột.

Bà tâm sự, quyết định đứng ra tổ chức đám cưới cho con dâu sau 10 năm con góa bụa không phải điều gì cao cả, mà đơn giản xuất phát từ tình thương và sự thấu hiểu của một người mẹ.

“Con trai tôi mất sớm, chúng tôi đau lắm chứ, nhưng cũng phải nghĩ cho con dâu. Con còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước, không lẽ cứ sống cô quạnh mãi?”, bà Tâm chia sẻ.

Ngày cưới con dâu, bà Tâm không mặc áo dài theo gợi ý của Hương Lan mà lựa chọn mặc một bộ quần áo giản dị. Ông Phúc cũng không mặc vest như đám cưới con trai trước đây. Nhiều anh chị em trong gia đình cũng lựa chọn ăn mặc giản dị.

Tất bật đón khách là vậy, nhưng đôi lúc bà lại lén lau nước mắt. Trong lòng người mẹ vui buồn lẫn lộn, phần vì nhớ con trai xấu số, phần vì vui khi con dâu tìm được người bầu bạn.

Bà trao cho vợ chồng con quà cưới cùng lời chúc phúc.

“Tôi vừa tiếp khách vừa chảy nước mắt. Nhiều đứa cháu còn nhỏ không hiểu, cứ hỏi sao ngày vui mà cô khóc mãi?”, bà kể rồi lặng đi vài giây.

Người mẹ cũng cho biết, gia đình phải đối diện với những lời xì xào, bàn tán nhưng bà không quá bận tâm về điều đó. Với vợ chồng bà, quan trọng là con dâu được hạnh phúc, bù đắp lại những năm tháng thiệt thòi.

“Một đứa con dâu sống nghĩa tình với gia đình hơn 10 năm, sao mình không yêu thương cho được? Người ta còn xin con nuôi, huống hồ đây là con dâu mình cưới về bằng tình cảm thật”, bà Tâm bộc bạch.

Nếu thương ai, con cứ mạnh dạn tiến tới

Vợ chồng bà Tâm có 2 người con trai. Chồng Hương Lan là con cả. Năm 2016, biến cố ập xuống gia đình khi vợ chồng con trai cả gặp tai nạn trên đường di chuyển tới chỗ làm. Người con trai qua đời khi đến bệnh viện, còn con dâu bị thương nặng, phải nằm viện điều trị nhiều ngày.

Bà đau đớn, suy sụp nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để lo cho các con. Bà và gia đình quyết định giấu chị Lan chuyện chồng mất vì sợ chị bị sốc khi đang điều trị. Suốt gần 20 ngày con dâu nằm viện, bà Tâm chăm sóc cháu gái 18 tháng tuổi, cứ 2 ngày 1 lần lại nhờ người thân chở tới bệnh viện thăm con dâu và cũng để cho cháu gái gặp mẹ.

“Ngày nào xuống viện tôi cũng nói dối là chồng đang nằm viện khác, bị nặng hơn. Đến lúc bác sĩ cho con bé ra viện, tôi mới dám nói thật. Tôi nghĩ nói ở bệnh viện còn có bác sĩ, lỡ nó sốc quá thì còn cấp cứu được”, bà Tâm kể về những lo lắng cho con dâu trong giai đoạn khó khăn nhất.

Từ viện về nhà, chị Lan vẫn phải nằm một chỗ vì xương đùi gẫy làm 3 phần, nhiều vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn. Suốt nhiều tháng, con dâu nằm một chỗ, người mẹ chồng tận tình chăm sóc, làm mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ đến vệ sinh cá nhân.

“Con bé không đi lại được, tôi bê cơm tận giường, tắm rửa, giặt quần áo cho nó. Ngày ấy nhà còn chưa có máy giặt, tất cả đều giặt tay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nó đã khổ rồi thì mình thương được gì cứ thương”, bà nói.

Theo bà Tâm, từ ngày về làm dâu, chị Lan vốn là người sống tình cảm, hiền lành, biết trước biết sau. Chính sự tử tế ấy khiến vợ chồng bà ngày càng yêu quý chị, coi chị như con gái ruột.

Sau khi con trai mất, từng có người khuyên chị Lan nên đưa con về ngoại sinh sống. Thế nhưng chị vẫn ở lại nhà chồng cũ suốt hơn 10 năm. Có con dâu và cháu gái ở bên, vợ chồng bà thêm khuây khỏa, nguôi ngoai phần nào nỗi đau.

Năm 2021, sau khi “sang cát” cho con trai, bà chủ động tâm sự với con dâu. Người mẹ chia sẻ, bản thân không có ý đùn đẩy trách nhiệm mà chỉ muốn nghĩ đến tương lai của con. Nếu con dâu thương ai, muốn đi bước nữa, ông bà sẽ tác thành và đứng ra tổ chức cho con. Còn nếu con muốn ở vậy nuôi con, bố mẹ sẽ cắt đất, làm nhà riêng cho ở.

Nghe mẹ chồng căn dặn, chị Hương Lan cảm nhận được sự yêu thương, chân thành. Song thời điểm ấy, chị không khẳng định điều gì bởi những ngày sau ra sao, gặp ai còn do duyên số.

Năm 2023, chị Hương Lan sang Đài Loan (Trung Quốc) xuất khẩu lao động. Ở nước ngoài, tháng nào người phụ nữ cũng gửi tiền về nhờ mẹ chồng trả nợ tiền vay chi phí đi làm ban đầu, phụ giúp gia đình và lo cho con gái. Có mẹ chồng đỡ đần, chăm sóc con giúp, chị cũng an tâm hơn.

Chị Lan quen anh Ngọc khi sang Đài Loan xuất khẩu lao động.

Chia sẻ về bố mẹ chồng cũ của mình, chị Lan cho hay, ông bà sống tình cảm và yêu thương con cháu hết mực. Những giai đoạn chị khó khăn, không có tiền hay đau ốm, bên cạnh sự đồng hành của gia đình bố mẹ ruột, bố mẹ chồng lo lắng, chăm sóc cho chị rất nhiều.

Theo chị, mẹ chồng là người phụ nữ nông thôn nhỏ nhắn nhưng vô cùng tháo vát, chịu thương chịu khó. Bố chồng ít nói, nhưng rất thương con cháu.

Tôi có ba gia đình để yêu thương

Những ngày tháng lao động xa xứ, chị tình cờ quen anh Thanh Ngọc (34 tuổi, quê Nghệ An). Kể về người chồng hiện tại của mình, chị cho hay, cả hai quen nhau trong lúc làm việc. Anh làm bên sắt thép, chị mới vào nên còn nhiều bỡ ngỡ nên được anh chỉ dạy nhiều điều. Từ những lần giúp đỡ nhau, tình cảm dần nảy sinh lúc nào không hay.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện đi bước nữa, chị từng rất nhiều lần do dự. Điều chị lo nhất là bố mẹ chồng sẽ buồn. Thế nhưng điều khiến chị bất ngờ là chính bố mẹ chồng lại là những người động viên con dâu mở lòng.

Chia sẻ về “chàng rể”, bà Tâm cho biết, anh Ngọc là người sống tình cảm. Từ ngày quen rồi nên duyên với chị Lan, anh Thanh Ngọc luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho bố mẹ chồng cũ của vợ.

Bà kể, mỗi lần về Phú Thọ, anh luôn chủ động đỡ đần công việc trong nhà, bố bảo gì làm nấy. Không khí trong gia đình vì thế chưa bao giờ có cảm giác xa lạ hay gượng gạo. “Chàng rể” còn thống nhất, sau này, mỗi năm sẽ đón Tết luân phiên ở Nghệ An và Phú Thọ.

Chị Lan chia sẻ, mình có 3 gia đình để yêu thương.

Dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua, vợ chồng chị Lan lại đưa nhau về Phú Thọ thăm ông Phúc, bà Tâm. Hôm ấy, bà Tâm cũng làm 3 mâm cơm để các con quây quần đoàn tụ cùng người thân, anh em.

Hiện tại, vợ chồng chị Lan chuyển tới Ninh Bình sinh sống để thuận tiện cho công việc. Con gái của chị Lan năm nay học lớp 5 ở cùng ông bà nội.

Sau đám cưới đặc biệt, bà Tâm cho biết, bà không lo con dâu sẽ rời xa mình. Bà vẫn có con dâu như con gái ruột, lại có thêm một người con nữa. Còn với chị Lan, giờ đây chị có 3 gia đình yêu thương, có thêm người đồng hành để xây dựng hạnh phúc về sau…

Ảnh: Nhân vật cung cấp