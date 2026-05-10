Chiếc ghế trống tại đám cưới cô dâu ở Đồng Nai khiến nhiều người nghẹn lòng

Trong lễ cưới diễn ra hôm 26/4, Nguyễn Ngọc Tường Vy (20 tuổi, sống tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều người xúc động khi dành riêng hai chiếc ghế trống cho cha mẹ đã mất. Trên mỗi ghế còn kèm theo dòng chữ "Thưa ba, con đi lấy chồng" và "Thưa má, con đi lấy chồng".

Đặc biệt ở bó hoa cưới, cô dâu còn cài hình ảnh song thân như một cách để tin rằng cha mẹ vẫn hiện diện trong ngày trọng đại cuộc đời mình.

“Tôi muốn cha mẹ được chứng kiến cảnh con gái đi lấy chồng. Mong cha mẹ biết rằng cô con gái nhỏ ngày nào vẫn được mọi người yêu thương và gả về nhà chồng đàng hoàng", Vy chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Vy cho biết, 2 chiếc ghế trống trong đám cưới là lời tri ân của cô với công sinh thành, dưỡng dục mà cha mẹ dành cho mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vy cho biết, vào ngày trọng đại của cuộc đời, bất cứ ai cũng muốn có cha mẹ ở bên để chứng kiến. Bản thân cô không còn cơ hội đó, nên đây là cách duy nhất để có cảm giác hình bóng cha mẹ vẫn còn hiện diện.

Cô dâu tâm sự từng có tuổi thơ hạnh phúc trong một gia đình bình dị ở Đồng Nai. Mẹ cô làm nghề bán vé số nhiều năm, còn cha làm nông, nuôi gà vịt và ở nhà chăm sóc các con.

Vy là con gái út trong nhà. Trên cô còn có một chị gái sinh năm 1996 và anh trai sinh năm 1998. Do bé nhất nhà, lại là con gái, Vy được cha mẹ và anh chị cưng chiều từ nhỏ. Cô nhớ như in hình ảnh cha ngày ngày đưa đón cô đi học, nấu từng bữa cơm, quán xuyến lo cho gia đình mọi việc.

Khi cha mẹ Vy qua đời, Khang là người đã ở bên Vy, giúp cô vượt qua những khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Biến cố ập đến vào năm 2021 khi bố Vy qua đời vì bạo bệnh. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến mẹ cô suy sụp tinh thần. Chỉ khoảng gần 2 năm sau khi cha cô qua đời, mẹ của cô cũng từ bỏ cõi đời. Thời điểm đó, thế giới của Vy như sụp đổ khi liên tiếp mất đi 2 người thân yêu nhất trong quãng thời gian ngắn.

"Tôi là người tận mắt chứng kiến lúc mẹ qua đời, nên cú sốc này tưởng chừng khó lòng vượt qua", cô nghẹn ngào nhớ lại.

Hoa cưới của cô có cài thêm ảnh của cha mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau biến cố gia đình, Vy sống cùng anh trai tại căn nhà cha mẹ để lại. Chị gái đã lập gia đình và ra ở riêng trước đó nhiều năm nhưng vẫn luôn dõi theo cuộc sống của các em.

Dù cha mẹ không còn nữa, Vy vẫn được anh chị động viên, chăm sóc và yêu thương suốt quãng thời gian khó khăn. Đám cưới của cô cũng do anh chị ruột đứng ra lo liệu.

Vy và chồng - Nguyễn An Khang - quen nhau từ năm 2020. Thời điểm đó, Khang đã sang gặp gỡ gia đình và được cha mẹ Vy đồng ý để cả hai tìm hiểu.

Anh trai của Vy cầm tay em gái trao cho chú rể trong lễ cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi song thân của Vy lần lượt qua đời, Khang trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của cô. May mắn với Vy là sau những mất mát, cô vẫn nhận được tình yêu thương và ủng hộ từ gia đình chồng.

Hình ảnh về 2 chiếc ghế trống trong đám cưới được Vy chia sẻ lên trang cá nhân để lưu giữ kỷ niệm, bất ngờ thu hút hàng triệu lượt xem với lượng tương tác lớn. Điều này khiến cô gái rất bất ngờ.

"Có lẽ câu chuyện của tôi đã chạm tới trái tim nhiều người, nên nhận được sự đồng cảm", cô tâm sự.