Người phụ nữ nhận lại hơn 53 triệu đồng sau gần 5 tháng chuyển nhầm

Ngày 22/5, Công an phường Hòa Xuân (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn khi đơn vị hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 9/3, Công an phường Hòa Xuân tiếp nhận trình báo của chị T.T.K.S. (35 tuổi, trú tại phường Hòa Xuân) về sai sót chuyển nhầm hơn 53,5 triệu đồng vào một tài khoản người lạ.

Chị S. viết thư cảm ơn Công an phường Hòa Xuân khi nhận được lại tài sản (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, khoảng 21h54 ngày 30/12/2025, trong lúc giao dịch thanh toán công nợ cho anh H.Q.Đ. (35 tuổi, trú tại xã Gò Nổi, Đà Nẵng), chị S. sơ suất nhập sai thông tin tài khoản nên xảy ra việc chuyển nhầm số tiền nêu trên.

Sau đó, chị S. liên hệ ngân hàng đề nghị tra soát. Tuy nhiên, ngân hàng không thể kết nối với chủ tài khoản nhận tiền do thuê bao không liên lạc được.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hòa Xuân đã xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan liên hệ được với người nhận tiền nhầm đang sinh sống tại TPHCM. Sau khi vận động, giải thích, ngày 21/5 người này đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị S..

Nhận lại tài sản, chị S. gửi thư cảm ơn đến Công an phường Hòa Xuân và cán bộ trực tiếp thụ lý vụ việc vì đã hỗ trợ, giúp chị nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Thông qua vụ việc trên, Công an phường Hòa Xuân khuyến cáo người dân khi chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm tránh xảy ra sai sót.

Đối với người dân khi nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Hành vi cố tình không hoàn trả tài sản có thể bị xử lý theo quy định.