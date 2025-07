Người phụ nữ Hà Nội may nội y cho trẻ vùng cao, rơi nước mắt vì một câu hỏi

Món quà nhỏ, tình cảm to

Người phụ nữ khởi xướng chiến dịch ấy là chị Bùi Thị May (32 tuổi, Hà Nội), làm việc trong lĩnh vực thời trang với chuyên môn về thiết kế và giảng dạy may đồ lót.

Từ lâu, chị May đã ấp ủ mong muốn làm điều gì đó thiết thực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ ở những nơi có điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Chị May (thứ 3 từ phải sang) cùng những người bạn may nội y để gửi tặng các em nhỏ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị May kể, thời điểm vừa sinh con, nhìn thấy những hình ảnh về trẻ em bị xâm hại hay hình ảnh các trẻ em vùng cao thiếu thốn, chị May không khỏi xúc động, lòng chị như bị bóp nghẹt.

"Là người làm nghề may nội y, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của món đồ này đối với việc vệ sinh và sự thoải mái của cá nhân. Vậy là tôi nghĩ, mình sẽ bắt đầu từ chính đôi tay này, từ những điều đơn giản nhưng có thể khiến cuộc sống của các em nhẹ nhàng thêm được phần nào", chị May nói.

Thời điểm ấy, một người bạn ngỏ ý với chị May về việc cần đồ lót để tặng cho các trẻ em ở vùng cao. Thế là chị quyết định kêu gọi học viên lớp nội y của mình cùng các chị em biết may vá trên cả nước bắt tay vào thực hiện.

Hành trình may nội y bắt đầu từ tháng 11/2024, đến nay đã trao gần 6.000 món đồ cho hơn 1.300 em nhỏ tại Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) và Lạng Sơn. Những món quà nhỏ nhưng mang giá trị lớn, không chỉ về vật chất mà còn là sự bảo vệ, sự sẻ chia và tình yêu thương từ cộng đồng.

"Trong một chuyến thiện nguyện, tôi nghe kể về những bé gái người dân tộc không có nổi một chiếc quần lót lành lặn. Đồ các em mặc có khi là đồ cũ của anh chị, đã nhiều chỗ rách. Với nhiều người, nội y là món đồ bình thường, nhưng với các em, đó là một điều xa xỉ", chị nghẹn ngào chia sẻ.

Những câu hỏi khiến người lớn nghẹn ngào

Để tạo ra những món đồ tuy nhỏ nhưng vừa vặn và an toàn cho trẻ em, chị May đã dành gần nửa năm nghiên cứu kỹ về chất liệu, rập mẫu theo độ tuổi và giới tính. Mỗi chiếc đồ lót được thực hiện cẩn trọng từ cắt vải, may từng đường kim cho đến kiểm tra độ co giãn, đảm bảo bé mặc vừa, thoải mái và bền.

Trẻ em vui mừng khi cầm trên tay món quà từ chị May và những cộng sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ huy động cộng đồng may vá online, chị May còn tự quay video hướng dẫn chi tiết để cả những người không chuyên vẫn có thể may được đồ đạt chuẩn.

Tại Hà Nội, nhiều buổi may tập trung được tổ chức ngay tại nhà chị, còn các chị em ở xa thì đăng ký theo nhóm để cùng góp sức.

"Mỗi người góp một chút, người cho vải, người tặng phụ kiện, người bỏ công may. Có người gửi 5 chiếc, có người vài trăm chiếc. Có chị không biết may thì tự mua đồ lót mới để nhờ mình chuyển tặng. Tất cả đều là tình nguyện, không ai nhận thù lao", chị kể.

Những chiếc nội y chứa nhiều tình cảm dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gần như mỗi chuyến đi đều là một hành trình cảm xúc. Chị May nhớ mãi ánh mắt của một bé gái ở Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) ôm túi quà và hỏi: "Sau này con còn được tặng nữa không cô? Con sợ mặc nhiều rồi rách".

"Tôi nghẹn lời. Chỉ là một chiếc quần lót thôi mà các em đã trân quý đến thế. Lúc đó tôi biết, mình không thể dừng lại", chị kể.

Có lần, đoàn đến phát quà tại một điểm vùng sâu, nơi trẻ nhỏ đi chân trần, có em không có cả quần mặc, vậy mà vẫn vui đùa. Có bà cõng cháu sơ sinh từ rẫy xuống, những cô gái mười mấy tuổi đã bồng con trên tay. Những hình ảnh ấy ám ảnh chị May rất lâu, khiến chị quyết tâm thực hiện thêm thật nhiều món quà nữa.

"Yêu thương không cần phải là điều gì to tát, chỉ cần vừa đủ, đúng lúc và thật lòng", chị May tâm sự.