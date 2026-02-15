Người phụ nữ dính “cú lừa cay đắng” ngày giáp Tết nhận cái kết ngọt ngào

Trưa 14/2 (27 Tết), chị Bùi Thị Ngọc (Nghệ An) vào Facebook cửa hàng bán lan chọn chậu hoa đẹp để làm quà tặng bố mẹ chồng. Sau khi xem hình ảnh cửa hàng đăng tải trên Facebook, chị Ngọc để lại bình luận chốt đơn dưới chậu lan ưng ý.

Khoảng 5 phút sau, tài khoản Zalo Đ.M. gửi lời kết bạn để ship (giao) hoa. Thấy tài khoản Zalo này trùng tên cửa hàng hoa lan, chị Ngọc không nghĩ ngợi gì, vui vẻ chấp nhận kết bạn và nhắn hỏi mua thêm một chậu lan nữa.

Kẻ xấu lập Zalo mang tên cửa hàng hoa để lừa đảo (Ảnh chụp sau khi tài khoản này đã đổi tên. Ảnh: N. Thắng).

“Tài khoản Zalo này thông báo 2 chậu lan tôi chọn giá 5 triệu đồng, có thể thanh toán cả hoặc đặt cọc trước 2 triệu. Người này gửi số tài khoản ngân hàng bảo là của chồng, giục tôi chuyển khoản để chốt đơn. Tôi có ý định trực tiếp ra cửa hàng xem để nếu không ưng thì đổi nên chỉ chuyển khoản 2 triệu đồng đặt cọc”, chị Ngọc kể.

Chị và chồng di chuyển đến cửa hàng bán lan. Khi kiểm tra lại tin nhắn phát hiện tài khoản Zalo vừa nãy đã đổi tên, chị Ngọc mới nghĩ đến tình huống bản thân bị lừa.

Chủ cửa hàng lan sau đó khẳng định chị Ngọc đã bị kẻ mạo danh cửa hàng lừa tiền sau khi đọc hết tin nhắn trao đổi qua Zalo. Dù không phải lỗi của mình nhưng vị nữ chủ cửa hàng đề nghị tặng chị Ngọc một bình lan.

Xác định sự cố nói trên là do mình bất cẩn, không kiểm tra kỹ đã chuyển tiền, chị Ngọc mua 2 chậu lan và kiên quyết thanh toán đủ.

“Hai chị em giằng co nhau mãi, hồi lâu em ấy chỉ nhận 3 triệu đồng, chưa bằng một nửa giá trị 2 chậu lan tôi mua. Tôi xúc động và trân quý hơn khi em ấy bảo “ta chia sẻ cùng nhau để Tết vui hơn”", chị Ngọc cho biết.

Chị Ngọc đã đăng tải câu chuyện lên mạng để cảnh báo với bạn bè về trò lừa đảo mạo danh các cơ sở kinh doanh hoa Tết, đồng thời lan tỏa hành động nhân văn và trách nhiệm với khách hàng của chủ cửa hàng bán hoa lan.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thắng, chủ của hàng lan nói trên cho biết, trong vụ việc này, mặc dù không phải là lỗi của cửa hàng nhưng khách đã bị tổn thương khi bị lừa đảo. Vì vậy, chị mong muốn san sẻ một chút để động viên khách hàng để niềm vui đón Tết trọn vẹn hơn.