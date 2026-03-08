Xóm ở Hà Nội góp 40 triệu đồng dựng rạp, bày 24 mâm cỗ đãi chị em ngày 8/3

Ngày 8/3, không khí tại gia đình anh Kiến Vọng (sống ở xóm 12, xã Yên Lãng, Hà Nội) rộn ràng từ sáng sớm. Ngay cổng vào, một rạp lớn được dựng sẵn, bên trong là sân khấu với loa đài cùng nhiều phần quà đã được sắp xếp gọn gàng.

Trong bếp, đàn ông tay dao tay thớt, thoăn thoắt chế biến đồ ăn. Chị em phụ nữ trang điểm và thử áo dài, hối hả khớp nhạc cho tiết mục văn nghệ trước khi buổi tiệc mừng ngày Quốc tế phụ nữ chính thức diễn ra.

"Đây là năm thứ hai, xóm chúng tôi tổ chức tiệc mừng 8/3 với gần 170 người tham gia. Năm nay, một số gia đình ở xóm khác xin tham gia cùng vì thấy chương trình năm ngoái diễn ra rất hoành tráng", anh Vọng nói với phóng viên Dân trí.

Rạp được dựng từ vài ngày trước với 24 bàn tiệc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để có bữa tiệc mừng ngày 8/3 diễn ra trang trọng, ấm cúng và ý nghĩa, từ hôm ăn uống khai xuân, cánh đàn ông trong xóm đã bàn bạc, lên kế hoạch về chi phí.

"Chương trình năm ngoái rất thành công, nhận về nhiều phản hồi tốt, gia đình tôi đề xuất tiếp tục duy trì và được mọi người nhất trí", người đàn ông chia sẻ.

Năm nay, chương trình có khoảng 170 thành viên tham gia, 24 mâm cỗ, tổng chi phí hơn 45 triệu đồng. Trong đó, mỗi người tham gia đóng 250.000 đồng. Một số hộ dân trong xóm tài trợ hơn 10 triệu đồng.

Các chi phí để tổ chức bao gồm tiền thuê rạp, bàn ghế, loa đài và thực phẩm dọn cỗ. Quà cho chị em được từng gia đình chuẩn bị riêng, trao tại sân khấu.

Chị em mặc áo dài, hát karaoke trong khi cánh mày râu vào bếp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Phần trò chơi có giải thưởng tiền mặt 1 triệu đồng do tôi đóng góp, ngoài ra còn có những phần quà như chai nước mắm, dầu ăn, thùng mì tôm… Tuy giá trị món quà không lớn nhưng đàn ông trong xóm mong chị em có một buổi tối thật vui và ý nghĩa”, anh chia sẻ.

Đáng chú ý tên món ăn trên tờ thực đơn được mọi người sáng tạo theo cách độc đáo, tạo sự vui vẻ trong ngày vui của chị em.

Tờ thực đơn với tên gọi các món ăn thú vị (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ thể, món nộm được gọi là "salad quốc dân trộn cho đời thêm tươi", hay "gà spa hơi nước" tức là gà luộc, "miến dạo phố cùng chảo nóng" là miến xào, "gia vị quyền lực của bàn tiệc" là bột canh, ớt, nước ngọt trong thực đơn được đặt tên là "tăng lực cho hội không uống rượu"...

Toàn bộ thực phẩm đã được các chị em trong xóm chuẩn bị từ trước, việc vào bếp chế biến được giao cho nam giới đảm nhiệm.

"Đến tham dự bữa tiệc, chị em chỉ cần mặc đẹp, không phải vào bếp. Ăn xong, toàn bộ đàn ông tham gia rửa bát đĩa", anh Vọng cho hay.

Đàn ông trong xóm trực tiếp bê đồ ăn lên từng bàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chương trình gồm nhiều hoạt động, kéo dài suốt cả ngày 8/3. Trong đó, phần trọng tâm diễn ra vào cuối giờ chiều đến tối. Mở đầu là phát biểu của lãnh đạo thôn, tặng hoa đại diện phụ nữ của xóm và tiết mục khai tiệc. Sau khi thưởng thức các món ăn, mọi người tham gia giao lưu văn nghệ, tặng quà, chơi trò chơi có thưởng....

"Các tiết mục văn nghệ mang tính chất cây nhà lá vườn do chị em trong xóm biểu diễn. Vài ngày trước, mọi người đã tập luyện, tổng duyệt, khớp nhạc... đảm bảo sự hoàn hảo", anh nói thêm.

Được biết, xóm 12, xã Yên Lãng trước đây là đội 12, thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh. Khi chưa tổ chức tiệc mặn, xóm thường xuyên duy trì tiệc ngọt hàng năm vào dịp 8/3.

Các hộ dân trong xóm đa số là dân gốc, sống từ lâu đời nên mọi người gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau.

Trong xóm có 2 nhóm gồm: "Thanh niên xóm" dành cho nam giới và "Chị em phụ nữ xóm" dành cho phụ nữ. Các nhóm này giúp tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, chung tay khi gia đình có việc vui, buồn, khó khăn.

Đàn ông ở xóm 12 chủ yếu kiếm tiền bằng nghề thầu xây dựng. Trong năm, họ đi công trình ở khắp nơi, còn chị em phụ nữ gánh vác việc gia đình.

Thấu hiểu những vất vả đó, nam giới trong xóm luôn mong muốn tổ chức các bữa tiệc vào dịp 8/3 hay 20/10 để chị em phụ nữ có dịp vui vẻ, tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi.

"Hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới. Tôi mong muốn đây sẽ là nét văn hoá đẹp vào dịp đầu năm của người dân nơi đây", anh Vọng bày tỏ.