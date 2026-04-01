Lễ ăn hỏi không cô dâu và chú rể ở Quảng Ninh, sự thật bất ngờ phía sau

“Tôi không ngờ lễ ăn hỏi của gia đình lại được mọi người quan tâm đến như vậy”, bà Lường Thị Tình (phường Cao Xanh, Quảng Ninh) - mẹ cô dâu Như Quỳnh (30 tuổi) - chia sẻ với phóng viên Dân trí về đám hỏi đặc biệt không có sự xuất hiện của cô dâu, chú rể của gia đình.

Theo bà Tình, gia đình hai bên vốn rất mong các con có thể trở về Việt Nam để tổ chức lễ cưới trọn vẹn. Tuy nhiên, do đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, khoảng cách địa lý xa, điều kiện kinh tế chưa cho phép cùng công việc bận rộn khiến cả hai không thể về dự lễ nạp tài.

“Hai con quen nhau khoảng nửa năm, tình cảm nghiêm túc và đã xác định tiến tới hôn nhân. Tuổi của cả hai cũng không còn trẻ, ngày lành tháng tốt đã xem, nên hai gia đình thống nhất tổ chức lễ ăn hỏi trước cho yên tâm”, bà Tình cho biết.

Dù vắng mặt hai nhân vật chính, gia đình bà Tình cùng thông gia ở Hải Phòng vẫn tổ chức buổi lễ theo đúng phong tục truyền thống. Từ khâu chuẩn bị lễ vật, làm lễ gia tiên, thắp hương tổ tiên cho đến việc tiếp đón họ hàng, tất cả đều được thực hiện chỉn chu, đầy đủ.

“Các con không thể tham dự trực tiếp nhưng vẫn theo dõi buổi lễ qua video từ xa”, bà nói thêm.

Vợ chồng bà Tình (tay phải) chụp ảnh cùng vợ chồng ông bà thông gia.

Ngày 28/3, nhà trai với khoảng 50 người từ Hải Phòng mang lễ sang xin dâu. Vợ chồng bà Tình thay mặt con gái nhận lễ, thắp hương báo cáo tổ tiên.

Không khí buổi lễ diễn ra ấm cúng, trang trọng như những đám hỏi thông thường, đầy đủ đội bê tráp, đại diện hai gia đình phát biểu, họ hàng, làng xóm có mặt chứng kiến. Việc thiếu vắng cô dâu chú rể không khiến buổi lễ mất đi ý nghĩa, bởi điều quan trọng nhất là hai bên gia đình đã chính thức nhận thông gia.

Sau nghi thức chính, gia đình tổ chức tiệc tại nhà hàng với hơn 20 mâm cỗ để đãi khách phương xa.

Bà Tình cho biết thêm, sau lễ xin dâu, khi thu xếp được công việc, hai con sẽ trở về Việt Nam để làm lễ báo cáo gia tiên đầy đủ hơn.

“Các cháu chắc chắn sẽ về sớm nhất có thể để thắp hương tổ tiên. Còn đám cưới chính thức thì hiện vẫn chưa chốt ngày”, bà chia sẻ.

Dù còn những điều chưa trọn vẹn, nhưng với bà Tình, việc hoàn thành lễ ăn hỏi đã là một bước tiến quan trọng.

“Trước mắt như vậy là gia đình cũng yên tâm. Quan trọng nhất là hai đứa đã xác định gắn bó với nhau, còn hình thức sau này có thể bổ sung”, bà Tình nói.

Bố mẹ cô dâu, chú rể thay mặt các con làm lễ ăn hỏi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Lê Lan - người phụ trách tổ chức lễ nạp tài cho gia đình bà Tình - cho biết, trong 14 năm làm nghề, đây là lần đầu tiên chị nhận tổ chức một đám hỏi vắng mặt cả cô dâu lẫn chú rể.

“Gia đình thông báo hai cháu đang làm việc ở nước ngoài, không thể về kịp. Tuy nhiên, ngày lành tháng tốt đã chọn nên hai bên vẫn quyết định tổ chức lễ theo kế hoạch, nhờ chúng tôi chuẩn bị mâm lễ đầy đủ”, chị Lan kể.

Ban đầu, khi nghe thông tin không có sự xuất hiện của hai nhân vật chính, chị không khỏi bất ngờ. Tuy vậy, với kinh nghiệm nhiều năm, chị nhanh chóng lên phương án tổ chức, sắp xếp mọi khâu để buổi lễ vẫn diễn ra trọn vẹn, đúng nghi thức truyền thống.

Trong ngày diễn ra lễ ăn hỏi, nhà trai mang sang 9 tráp lễ. Toàn bộ các nghi thức như trao tráp, xin dâu, làm lễ gia tiên… đều được bố mẹ hai bên thay mặt con cái thực hiện.

Ông bà thông gia hai bên trao, nhận lễ xin dâu.

“Ngay cả phần đứng trước bàn thờ gia tiên cũng do bố mẹ cô dâu và bố mẹ chú rể cùng làm lễ thay cho các con”, chị Lan cho hay.

Dù không có cô dâu hay chú rể, không khí buổi lễ vẫn diễn ra trang trọng, ấm cúng. Gia đình đã chuẩn bị ảnh của hai con đặt trang trọng trong không gian làm lễ, như một cách thay thế sự hiện diện.

“Thực ra nếu không nói trước, nhiều người nhìn vào vẫn thấy mọi thứ diễn ra rất bình thường”, chị Lan chia sẻ thêm.

Theo chị, để có được buổi lễ chỉn chu như vậy, hai gia đình đã liên hệ từ trước đó khoảng hai tháng. Khi ngày tổ chức được chốt, mọi khâu chuẩn bị được chị và ekip triển khai nhanh chóng, đảm bảo đúng tiến độ.

Ảnh: Cưới hỏi Phúc Nguyên - Hạ Long