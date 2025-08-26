Người đàn ông thoát chết gang tấc khi cây bật gốc đè trúng ô tô ở Hà Nội

Sáng 26/8, mưa lớn kéo dài đã gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Một số phương tiện bị chết máy giữa đường, giao thông hỗn loạn, ùn tắc kéo dài.

Trên đường Trần Phú, khu vực giao cắt với đường Chu Văn An, cạnh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cây lớn bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường, đè trúng hai xe ô tô đang lưu thông.

Cây bất ngờ bật gốc đổ trúng ô tô đang lưu thông (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Thoát nạn trong gang tấc, anh Lý Văn Việt (trú tại phường Việt Hưng), một trong hai tài xế lái chiếc xe bị ảnh hưởng, chia sẻ với Dân trí khoảnh khắc gặp nạn.

“Khi đó khoảng hơn 8h, tôi đang lái xe đi làm, đến gần ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, đèn giao thông vừa chuyển xanh, tôi vừa nhấn ga đi tiếp thì bất ngờ cây bên đường bật gốc nghiêng dần ra đường”, anh Việt nói.

Người đàn ông nhanh chóng lùi xe lại phía sau, tuy nhiên không kịp. Theo anh Việt, cây lớn đổ ra đường đèn lên chiếc xe trắng đi phía trước và gãy cả một cây khác bên đường đối diện.

Xe ô tô màu đen của anh Việt bị cành cây bên đường đổ đè lên phần kính phía trước (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Cây bên đường đối diện kia gãy xuống và đè lên xe của tôi. Tôi hoảng loạn thực sự, không kịp phản ứng. May mắn là không ai bị thương, chỉ phần kính chắn gió và capo bị hư hỏng”, anh Việt chia sẻ.

Theo anh Việt, chiếc xe trắng phía trước chỉ bị cây đè vào phần đầu xe, không ảnh hưởng tới khoang lái nên tài xế an toàn.

Chiếc ô tô màu trắng bị thân cây đè lên phần nắm capo (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Anh Phú, một người dân đang lưu thông trên đường Chu Văn An vào thời điểm xảy ra vụ việc, cho biết: “Tôi chạy xe tới khu vực ngã tư thì thấy cây đổ đè lên ô tô. Lúc đó mưa đang rất to, xe cộ đi lại khá thưa nên may không gây hậu quả nghiêm trọng hơn”.

Theo người đàn ông, thân cây to, gốc lại nông nên có thể gặp mưa lớn trong nhiều giờ nên bật gốc.

Toàn bộ phần rễ cây lộ ra khỏi mặt đất (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng Công ty cây xanh đã có mặt tại hiện trường, tiến hành dựng rào chắn, phong tỏa khu vực nguy hiểm và tổ chức cắt dọn cây bị đổ để giải phóng tuyến đường. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 từ chiều và đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn thành phố có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30 ngày 26/8 như sau: Phường Hai Bà Trưng 315mm, Hoàn Kiếm 140mm, Ba Đình 133mm, Văn Miếu 168mm, xã Vĩnh Thanh 180mm,...

Nhân viên Công ty cây xanh, cưa cây để giải phóng mặt đường (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường khi không cần thiết, nước dự kiến sẽ rút trong 2-3 giờ tới.

Người dân có thể theo dõi tình trạng ngập qua ứng dụng HSDC Maps hoặc iHanoi bằng cách bật định vị và chọn tab “hiện trạng” (HSDC Maps) hoặc “giao thông” (iHanoi).