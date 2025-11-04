Người đàn ông mua vé số theo ngày kỷ niệm, trúng hơn 21 tỷ đồng

Theo truyền thông địa phương, ông Eugene Girard đã mua 8 tấm vé Mass Cash tại cửa hàng Pam’s Market ở thị trấn Norwood, trước kỳ quay thưởng trưa 24/10.

Dãy số ông chọn không phải ngẫu nhiên mà mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình ông - những con số kỷ niệm gắn với các mốc quan trọng trong đời. Trùng hợp, đó cũng chính là dãy số mang lại vận may lớn cho ông.

Kết quả, cả 8 tấm vé đều trúng đủ 5 con số, mỗi vé trị giá 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), nâng tổng giải thưởng lên 800.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng) trước thuế.

Eugene Girard (trái) và con trai Matthew Girard (Ảnh: People).

Sau đó, ông Eugene giữ lại 7 vé và tặng 1 vé cho con trai là Matthew. Hai cha con dự định sử dụng khoản tiền trúng thưởng một cách thực tế: Eugene sẽ mua xe mới, cải tạo lại ngôi nhà và gửi tiết kiệm, còn Matthew dự tính mua xe riêng và đầu tư.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Eugene gặp vận may. Năm 2008, ông từng trúng 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) với vé cào Billion Dollar Blockbuster.

Thực tế, đây không phải trường hợp hiếm hoi người chơi trúng lớn nhờ những dãy số gắn liền với kỷ niệm cá nhân.

Hôm 14/10, truyền thông Mỹ cũng đưa tin ông John Lang - người đàn ông sống tại thị trấn Essex, bang Maryland (Mỹ) - giành giải độc đắc 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng) nhờ chọn dãy số dựa trên tuổi của các cháu nhỏ trong nhà.

Trước đó, ông Lang từng tạm nghỉ chơi xổ số một tháng. Khi mua lại tấm vé tại cửa hàng Mace Liquors ở hạt Baltimore, ông không ngờ mình may mắn đến vậy. “Tôi nhờ nhân viên kiểm tra vé giúp và bất ngờ khi họ nói tôi đã trúng 50.000 USD rồi”, ông Lang kể lại.

Ông chia sẻ, mỗi khi một đứa cháu bước sang tuổi mới, ông lại cập nhật dãy số để “lấy hên” theo tuổi các cháu. Về kế hoạch sử dụng giải thưởng, ông dự định sửa sang nhà cửa và tiết kiệm phần còn lại cho tương lai.

Trước khi ông Lang trúng xổ số không lâu, một người đàn ông khác ở Maryland cũng từng trúng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) nhờ dãy số tình cờ bắt gặp trên đường đi làm.

Theo đơn vị xổ số, người này là cư dân hạt St. Mary’s, đã nhìn thấy biển số xe tải “19363” khi dừng đèn đỏ và quyết định mua vé theo dãy số đó cho hai kỳ quay ngày 6/8 và 7/8. Kết quả, ông trúng lớn, vui mừng không nói nên lời.

Sắp nghỉ hưu, người trúng số này cho biết kế hoạch ăn mừng của mình rất giản dị, là ăn một cái bánh cua thật ngon.