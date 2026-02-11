Người đàn ông mua lại động vật hoang dã bị săn bắt, thả về rừng

Mạng xã hội những ngày gần đây xôn xao trước video ghi lại cảnh một người đàn ông trong chuyến thiện nguyện tại vùng cao Nghệ An đã mua lại một con dúi rừng bị săn bắt, sau đó thả về môi trường tự nhiên.

Theo hình ảnh được chia sẻ, trong lúc cùng đoàn thiện nguyện ghé thăm và trao quà cho người dân bản địa tại huyện Kỳ Sơn cũ, người đàn ông phát hiện một con dúi rừng bị nhốt trong bao bì. Con vật nhỏ bé tỏ rõ sự hoảng sợ, run rẩy khi bị tách khỏi môi trường sống quen thuộc.

Sau khi mua lại, anh Thắng thả con dúi rừng về môi trường tự nhiên (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi trao đổi với người dân địa phương, người đàn ông quyết định mua lại con dúi. Anh cùng các thành viên trong đoàn đã mang con dúi đến một khu vực rừng, cách xa khu dân cư, thả về môi trường sống tự nhiên.

Video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông nhẹ nhàng mở túi, tạo điều kiện để con dúi tự tìm đường lẩn vào bụi rậm được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

Anh Thắng (bên trái) cùng một người bạn mua lại con dúi rừng từ người dân bản địa để thả về tự nhiên (Ảnh cắt từ clip).

Chia sẻ về hành động của mình, anh Nguyễn Xuân Thắng, trú phường Vinh Phú, Nghệ An - người đã mua con dúi - cho biết: “Đi làm thiện nguyện là để gieo duyên lành. Khi thấy con dúi rừng bị săn bắt, tôi nghĩ nếu có thể giúp nó được trở về môi trường sống tự nhiên thì nên làm. Số tiền bỏ ra không lớn, nhưng đổi lại là sự tự do của con vật và cảm giác nhẹ lòng cho bản thân”.

Nhiều ý kiến cho rằng hành động của anh Thắng không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã.