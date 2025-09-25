Người đàn ông bị phạt tiền vì giấu chuyện có vợ, làm khổ một cô gái

Mới đây, theo thông tin từ cổng tra cứu bản án, Tòa án huyện Cảnh Cốc (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã tuyên án sơ thẩm vụ việc một cô gái 18 tuổi nhảy sông tự tử sau khi phát hiện bạn trai đã kết hôn.

Theo hồ sơ, tháng 8/2024, cô gái tên A Châu tốt nghiệp trung học phổ thông và quen biết rồi nảy sinh tình cảm với A Lực.

Cô gái trẻ không hề biết người đàn ông này đã có vợ và một con nhỏ do người đàn ông này lừa dối, che giấu mọi chuyện về đời tư. Chiều 13/9/2024, khi biết sự thật, A Châu suy sụp nên đã cùng nhóm bạn 5 người tới một nhà hàng ở huyện Cảnh Cốc ăn uống.

Trang 163 đưa tin, trong bữa tiệc, A Châu liên tục rơi vào trạng thái buồn bã, nhiều lần chạy ra giữa cầu treo khóc lóc và nhắn tin cho A Lực với nội dung: “Muốn nhảy cầu”. Bạn của cô là A Lạc đã tìm cách khuyên ngăn.

Cô gái hành động dại dột vì buồn chuyện tình cảm sau khi đi nhậu với bạn bè (Ảnh minh họa: yeeyi).

Khoảng 20h27, A Châu nhắn cho A Lực những lời như: “Đừng bao giờ gặp lại” nhưng bị anh ta đáp trả bằng lời lẽ kích động. Ít phút sau, A Châu chuyển cho A Lạc số tiền 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng) kèm theo nội dung là lời nhắn “có duyên gặp lại”, nhưng A Lạc lập tức trả lại và chạy đi tìm A Châu nhưng chuyện xấu đã xảy ra. A Châu đã nhảy xuống sông.

Hai nam thanh niên có mặt lao xuống cứu nạn nhân song bất thành. Đến ngày 15/9, thi thể A Châu mới được tìm thấy.

Sau đó, Tòa án huyện Cảnh Cốc tuyên bản án sơ thẩm, xác định cái chết của A Châu gây thiệt hại cho cha mẹ cô tổng cộng hơn 927.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng). Tòa cho rằng A Châu là người đủ năng lực hành vi nhận thức, phải tự chịu phần lớn trách nhiệm về sự an toàn tính mạng của mình.

A Lực được xác định đã che giấu tình trạng hôn nhân, gây tổn thương tình cảm cho nạn nhân. Khi những được những tin nhắn chán nản, bi quan của nạn nhân, người đàn ông này không ngăn cản khi A Châu bộc lộ ý định tự tử, thậm chí còn dùng lời lẽ kích động, khiến cô thêm tuyệt vọng. Tòa buộc A Lực bồi thường 10% thiệt hại - hơn 300 triệu đồng.

Năm người bạn cùng uống rượu, trong đó có A Lạc, bị cho là không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quan tâm, mỗi người phải bồi thường 1% thiệt hại - hơn 30 triệu đồng - cho gia đình nạn nhân.