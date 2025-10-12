Người đàn ông bị cướp kể khoảnh khắc thoát chết nhờ chiếc laptop đỡ đạn

Theo South China Morning Post, người đàn ông họ Lưu cho biết, vụ việc xảy ra tối 1/10 tại São Paulo (Brazil), chỉ vài giờ trước khi ông lên chuyến bay trở về Trung Quốc sau thời gian công tác tại đất nước này.

Theo lời kể của ông, sau khi hoàn tất công việc, ông gọi taxi về khách sạn để chuẩn bị ra sân bay. Trong lúc chờ xe, ông Lưu muốn hít thở không khí nên đi bộ ra trạm xăng cách khách sạn khoảng 100m.

Khi đang nói chuyện điện thoại với đối tác gần lối ra, ông Lưu thấy một chiếc ô tô màu đen bất ngờ dừng lại trước mặt mình. Một người đàn ông đeo mặt nạ đen, cầm súng lao ra khỏi xe, tiến thẳng về phía ông.

"Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy", ông Lưu kể.

Ban đầu, nam doanh nhân tưởng những tên cướp sử dụng súng giả (Ảnh: South China Morning Post).

Ông cho biết, bản thân nhận thấy điều chẳng lành, lập tức ôm túi xách chứa hộ chiếu, ví, laptop và tài liệu quan trọng. Trong lúc bỏ chạy, ông nghe thấy hai tiếng súng nổ vang lên phía sau, nhưng không cảm thấy đau nên cho rằng kẻ cướp chỉ dùng súng giả.

Tên cướp sau đó giật lấy vali của ông Lưu rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Nhân viên trạm xăng và một số tài xế gần đó chạy tới kiểm tra, thấy ông không bị thương nên gọi cảnh sát.

Sau khi phối hợp làm việc với cơ quan điều tra, ông Lưu tiếp tục ra sân bay. Tại cửa kiểm tra an ninh, ông phát hiện một viên đạn găm trong chiếc laptop của mình. Khi ấy ông mới nhận ra kẻ cướp thực sự đã nổ súng và chiếc laptop cùng giá đỡ kim loại của điện thoại đã vô tình cứu mạng ông.

Một trong những viên đạn do tên cướp bắn ra đã găm vào laptop của người đàn ông (Ảnh: South China Morning Post).

Dù may mắn thoát chết, ông mất toàn bộ vali chứa máy tính bảng, ổ cứng lưu trữ tài liệu và quà tặng cho con gái. Cảnh sát cho biết, các vụ cướp có súng ở Brazil khá phổ biến và khả năng tìm lại tài sản bị mất là rất thấp.

Trở về nhà với chiếc túi thủng một lỗ vì đạn, ông Lưu chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Ông cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, đồng thời khuyến cáo du khách đến Brazil không nên đi dạo một mình, tránh ăn mặc nổi bật hoặc mang theo hành lý cồng kềnh.

Một lỗ đạn được nhìn thấy trên túi đựng máy tính của người đàn ông sau vụ xả súng tại một trạm xăng (Ảnh: South China Morning Post).

Ông cũng nhắn nhủ điều quan trọng nhất là bình tĩnh bỏ lại mọi thứ khi bị chĩa súng vào. Câu chuyện của ông Lưu nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi: "Tôi muốn biết thương hiệu chiếc laptop kia là gì", một người viết.

Một ý kiến khác bày tỏ: "Các công ty quốc tế nên đào tạo kỹ năng an toàn cho nhân viên khi công tác ở nước ngoài".

Hoàng Thư