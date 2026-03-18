Người dân câu được con cá dài 1m, khách hỏi quyết không bán

Trước khi cho đàn vật nuôi trong trang trại ăn, ông Giao (trú tại phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh) tranh thủ thả cần câu xuống hồ Khe Giá.

Hoàn tất công việc, ông quay lại hồ, phát hiện một con cá đã cắn câu. Con cá vùng vẫy dữ dội, cố thoát khỏi lưỡi câu nhưng không thành.

“Do quẫy đạp trong thời gian dài, con cá bị kiệt sức, tôi có thể dễ dàng kéo lên bờ. Nếu không, tôi phải huy động thêm người nhà lùa dần vào bờ mới bắt được”, ông kể.

Con cá trê nặng 9kg sau khi được đưa lên bờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh con cá với chiều dài 1m, nặng 9kg được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Theo ông Giao, ông có thói quen câu cá từ lâu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông bắt được con cá có chiều dài và trọng lượng lớn như vậy.

Con cá mà ông Giao bắt được là cá trê, phần thân lớn hơn bắp tay người. Khi được đưa lên bờ, con cá vẫn còn quẫy nhẹ, thu hút sự chú ý của gia đình.

Chiều dài từ đầu đến đuôi khoảng 1m (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiều người cho rằng cá trê thường chỉ nặng 2-4kg, những con nặng hơn 7kg khá hiếm gặp, thời gian sống phải hơn 5-6 năm.

"Nghe tin tôi bắt được con cá, có người tìm đến mua nhưng tôi quyết không bán. Dù họ có trả giá cao đi chăng nữa, tôi vẫn giữ lại", ông chia sẻ.

Cá trê là loại cá da trơn nước ngọt, có nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Đây là loài dễ nuôi, thịt béo, mềm, giàu dinh dưỡng và có sản lượng ổn định cho tiêu dùng và chế biến. Thông thường, chiều dài một con cá trê khoảng 40-60cm, nặng 2-4kg.

Ở Việt Nam, không hiếm trường hợp bắt được cá trê dài 1m. Cách đây không lâu, gia đình chị Phương Thảo ở tỉnh Cà Mau từng bắt được một số con cá trê với chiều dài 1m.

Theo đó, khi đặt vó (một loại đồ dùng bắt cá, tôm) ở con kênh Thống Nhất trước nhà, gia đình chị bắt được nhiều con cá trê.

Sau khi bắt được, gia đình đưa về nhà thì thấy có tổng cộng 4 con cá trê lớn, trong đó có một con nặng gần 5kg, dài gần 1m; 1 con nặng hơn 4kg, dài gần 1m… Qua quan sát, những con cá trê này có màu trắng xám, thân có nhiều đốm bông, cơ bản giống như nhiều con cá trê khác.

Trên thế giới, một cần thủ từng câu được con cá trê dài 3m, nặng 117kg - trọng lượng rất hiếm gặp - tại con sông ở Tây Ban Nha.

Con cá trê nặng 117kg được đưa lên bờ (Ảnh: Mail).

Người bắt được con cá trê này là Josh Garrity (quốc tịch Anh). Thời điểm cá cắn câu, con vật quẫy đạp mạnh đến mức chàng trai suýt bị lôi xuống sông.

Sau cả tiếng đồng hồ vật lộn, phối hợp, cả nhóm đã đưa được con cá lên bờ. Đây là con cá thuộc loài cá trê Wels châu Âu (vốn là loài cá da trơn lớn nhất thế giới, được tìm thấy ở châu Âu). Cả nhóm phải tự chế một tấm trượt mới kéo được con cá vào bờ.