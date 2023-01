Người Công giáo đến nhà thờ cầu bình an và hái lộc thánh đầu năm

(Dân trí) - Sáng mùng 1 Tết, bà con giáo dân xứ Vĩnh Yên (Nghệ An) tập trung đến nhà thờ tham dự thánh lễ cầu bình an.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, bà con giáo dân xứ Vĩnh Yên (xóm Tân Thịnh, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến nhà thờ dự thánh lễ cầu bình an cho năm mới.

Đây là một trong những buổi lễ quan trọng hàng đầu trong năm của người Công giáo. Ngoài ý nghĩa dâng lên Thiên Chúa những giây phút đầu tiên trong năm mới, buổi lễ này, con cháu dâng lời cầu nguyện xin cho linh hồn ông bà tổ tiên sớm được về nơi Thiên Đàng. Đây cũng là thời điểm mọi người gặp gỡ, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp, may mắn và an lành.

Thánh lễ được cử hành theo hai phần, phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.

Trong bài giảng của mình, linh mục quản xứ Phêrô Dương Xuân Hồng gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con trong giáo xứ. Đồng thời, cha cũng nhắc nhở mọi người bình tâm để xử lý trước mọi tình huống trong cuộc sống. Cha cũng chúc cho mọi công việc, mọi dự định của giáo dân trong năm mới được Thiên Chúa ban phúc. "Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy", cha nhấn mạnh.

Trong nghi thức Phụng vụ Thánh Thể, cha quản xứ làm nghi thức "hóa phép" cho bánh và rượu nho để những vật này trở thành "mình" và "máu" Chúa Kitô.

"Bánh thánh" được cha quản xứ và thầy phó tế phát cho giáo dân.

Nguyễn Hương Giang (bên trái) là sinh viên từ TPHCM về quê ăn Tết và tham dự thánh lễ sáng mùng 1 Tết.

"Tôi cầu nguyện, xin cho những người thân trong gia đình và mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe", Giang nói.

Thái Thị Thanh Loan (23 tuổi) là người con của giáo xứ, trở về quê ăn Tết từ tỉnh Thái Nguyên. Sáng mùng 1 Tết, cô gái dậy sớm để đến nhà thờ nhận nhiệm vụ đánh đàn piano cho ca đoàn hát Thánh ca.

Cuối buổi lễ, giáo dân sẽ xếp thành hai hàng, trật tự tiến lên gần cung thánh hái lộc.

Đây là những câu kinh thánh được in vào tờ giấy cỡ nhỏ, cuộn lại treo lên cây đào. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân trưởng thành sẽ được hái một lộc.

Nhóm bạn trẻ khoe lộc thánh vừa hái được. Với câu "Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy", Nguyễn Hương Giang cho biết sẽ về cất lộc thánh cẩn thận vào tủ kính và cố gắng sống theo lời Thiên Chúa răn dạy.

Sau khi kết thúc thánh lễ, các em thiếu nhi vui mừng nhận lì xì từ cha quản xứ.

Giáo xứ Vĩnh Yên nằm bên bờ sông Hàu đổ ra cửa biển lạch Quèn, thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nơi đây nằm lẻ loi như ốc đảo. Vĩnh Yên là một giáo xứ nhỏ nhất tại Nghệ An với gần 300 giáo dân nhưng đã có tuổi đời hơn 100 năm. Người dân nơi đây sinh sống bằng nghề làm muối và đi biển. Ngày nay, nhiều người trong xứ, nhất là các bạn trẻ đi làm ăn ở tỉnh khác và nước ngoài. Vì thế, Tết cổ truyền với họ thật đặc biệt, là ngày họ trở về thăm quê hương và sum họp với gia đình.