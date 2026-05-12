Người bị đánh khi nhắc đeo rọ mõm cho chó ở Hà Nội: "Tôi đau đầu, buồn nôn"

Như Dân trí đã thông tin, Công an xã Đại Thanh, Hà Nội đã tiếp nhận đơn tố giác và đang xác minh vụ một thành viên Ban Quản trị CT8, chung cư Đại Thanh (Hà Nội) bị hành hung khi nhắc nhở cư dân đeo rọ mõm cho chó.

Tối 11/5, phóng viên báo Dân trí đã đến bệnh viện và ghi nhận tình hình sức khoẻ của ông T. (thành viên Ban Quản trị CT8) - người bị đánh - trong sự việc này.

Hơn 1 ngày sau khi xảy ra sự việc, ông T. có thể nói chuyện, nhưng phải nằm bất động trên giường bệnh, đeo đai bảo vệ ở cổ để theo yêu cầu của bác sĩ.

Nạn nhân T. đang phải nằm bất động tại chỗ để theo dõi ở bệnh viện (Ảnh: Tuệ Minh).

"Tôi vẫn bị đau ở đầu và cảm giác buồn nôn", ông T. cho biết.

Được biết, nạn nhân và gia đình chuyển đến cụm chung cư CT8, chung cư Đại Thanh sinh sống từ năm 2015 và được bầu vào Ban Quản trị từ năm 2025.

Hình ảnh camera thời điểm xảy ra sự việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng các thành viên Ban Quản trị lên căn hộ nhắc nhở, ông không nghĩ chủ nuôi chó lại phản ứng rồi đánh vào sau gáy.

Sau khi bị tác động, ông T. nằm xuống sàn hành lang và được đưa tới bệnh viện.

"Tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xem xét kỹ lưỡng để giải quyết theo trình tự của pháp luật", ông nói.

Anh T. (áo xanh) ôm đầu nằm xuống sàn sau khi bị hành hung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Phương, Trưởng Ban Quản trị CT8 - chung cư Đại Thanh, cho biết trước khi xảy ra sự việc, Ban Quản trị đã nhận được phản ánh từ cư dân về việc một người đàn ông đưa chó có kích thước lớn vào thang máy nhưng không đeo rọ mõm.

Qua quá trình kiểm tra camera giám sát, Ban Quản trị xác định gia đình sở hữu con chó sống ở tầng 22 của tòa 8A.

Tòa nhà đã có quy định cấm nuôi chó, mèo trong căn hộ. Người đàn ông nói trên từng được Ban Quản trị nhắc nhở về vấn đề này.

"Chúng tôi lên làm việc với thái độ đàng hoàng, tử tế", ông Phương khẳng định.

Trong quá trình trao đổi, mẹ của chủ căn hộ có thái độ hợp tác, đồng ý rút kinh nghiệm.

Nghe ông Phương đề nghị nhân viên an ninh tòa nhà lập biên bản ghi nhận sự việc, chủ nhân của chú chó từ trong nhà đi ra, có lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau khi lời qua tiếng lại, chủ nhân của chú chó tát vào mặt và đấm vào gáy của ông T.

"Nạn nhân xuất hiện triệu chứng buồn nôn và nôn 2 lần trong đêm 10/5. Ngày 11/5, ông T. không thể tự ngồi dậy, phải có người đỡ. Bác sĩ đang yêu cầu tiếp tục theo dõi thêm", vị Trưởng Ban Quản trị nói.

Ông Phương đã đến trụ sở công an làm đơn trình báo lần hai và cập nhật tình hình sức khỏe với phía cơ quan chức năng.