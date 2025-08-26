Màn tỏ tình của chàng chiến sĩ không quân gây sốt sau đêm tổng hợp luyện

Trong đoạn video được ghi lại, hàng trăm chiến sĩ hò reo, cổ vũ cho cặp đôi. Chỉ sau ít giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và bình luận chúc phúc.

“Đúng là "Tổ quốc se duyên", không ít cặp đôi nên duyên sau khi cùng tham gia diễu binh”, một người nhận xét. Người khác để lại lời khen: “Bạn nam quá tinh tế, chuẩn bị cả hoa lẫn quà, thật sự ấn tượng”.

Chàng lính không quân tỏ tình nữ dân quân dân tộc sau buổi tổng hợp luyện (Video: Nhân vật cung cấp).

Nam chính trong video là chiến sĩ Trần Duy Hùng (SN 2000, quê ở Triệu Sơn, Thanh Hóa), chiến sĩ khối Phòng không - Không quân. Cô gái mà anh tỏ tình là Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê ở Sầm Sơn, Thanh Hóa), chiến sĩ khối Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam.

Cả hai đang thực hiện nhiệm vụ A80 - cùng tham gia luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Duy Hùng cho biết anh tình cờ thấy Như Quỳnh trên TikTok, nên đến khi cả hai có dịp gặp gỡ vào tháng 3, trong đợt hợp luyện A50 tại thao trường Miếu Môn, anh đã chủ động bắt chuyện, làm quen.

Anh Hùng nhớ lại: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là nụ cười rất tươi, mang lại cảm giác dễ chịu và an nhiên. Sau đó, tôi chủ động theo đuổi. Những hôm hợp luyện, dù chỉ tranh thủ gặp nhau vài phút thôi, với tôi cũng đã là niềm hạnh phúc”.

Duy Hùng - Như Quỳnh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ A50 tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Như Quỳnh cho biết lần gặp đầu tiên gần như không để lại ấn tượng đặc biệt nào với cô, ngoài việc Hùng từng xin chụp ảnh cùng khối của cô.

Thế nhưng sau những cuộc trò chuyện qua tin nhắn, cô dần nhận ra sự dịu dàng, quan tâm của chàng lính trẻ. Anh luôn đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu.

Như Quỳnh tự nhận bản thân vốn có phần bướng bỉnh, nhưng cô cảm nhận được sự kiên nhẫn và bao dung từ Duy Hùng, và đó là lý do cô quyết định mở lòng, cho anh một cơ hội.

Kết thúc buổi tổng hợp luyện vào đêm 24/8, khi đoàn quân tập kết lên xe rời Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, anh Duy Hùng nhờ đồng đội hỗ trợ để màn tỏ tình được chỉn chu nhất.

“Tôi đã đứng trước gương tập đi tập lại nhiều lần, nhưng vẫn run lắm. Nhờ đồng đội cổ vũ, khích lệ, tôi mới đủ tự tin bước đến trước cô ấy. Khi đó, mọi thứ xung quanh như biến mất, trong mắt tôi chỉ còn mình cô ấy. Tôi biết, đây là lúc phải nói hết những lời trong lòng”, anh Hùng chia sẻ.

Duy Hùng cho biết bó hoa được anh đầu tư kỹ lưỡng về ý nghĩa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bó hoa Hùng tặng bạn gái cũng được đầu tư kỹ về thông điệp. Anh cho biết bản thân đã tỉ mỉ tìm hiểu và chọn cẩm tú cầu hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn, cùng 11 bông hồng mang ý nghĩa “em là duy nhất, tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi”.

Trong khi đó, Như Quỳnh cho biết, cô hoàn toàn không hay biết kế hoạch này: “Khi thấy anh bước đến cùng bó hoa, tôi thật sự bất ngờ, cảm xúc hỗn loạn. Nhưng quan trọng không phải chỉ vì những lời tỏ tình khi đó, mà bởi trong suốt thời gian tìm hiểu, anh luôn kiên nhẫn và dịu dàng với tôi”.

Trước sự chứng kiến của hàng trăm chiến sĩ và người dân, lời tỏ tình của Duy Hùng và cái gật đầu đồng ý của Như Quỳnh khiến đám đông bùng nổ trong những tràng vỗ tay, hò reo cổ vũ.

Không chỉ có Duy Hùng và Như Quỳnh, trong những ngày luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành phục vụ lễ Quốc khánh 2/9, đã có không ít cặp đôi tìm thấy nhau trong khi làm nhiệm vụ, được nhiều người gọi vui là “Tổ quốc se duyên”.

“Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ A50, A80, còn có rất nhiều cặp đôi khác nên duyên. Được đứng trong hàng ngũ diễu binh hai đợt lễ lớn này là vinh dự to lớn và cũng là dịp để chúng tôi động viên nhau cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này”, Như Quỳnh chia sẻ.

Duy Hùng cho biết, sau khi kết thúc nhiệm vụ A80, anh được nghỉ phép và đã lên kế hoạch dành thời gian cho gia đình và bạn gái.

“Tình cảm của chúng tôi phát triển tự nhiên, được cả hai bên gia đình ủng hộ nên tôi cũng vững tin về tương lai. Tôi nghĩ tình yêu giống như quả trên cây, khi đủ thời gian thì sẽ chín, và quả chín cây mới là quả ngon nhất”, anh bày tỏ.