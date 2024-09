Ngự Hoa Viên - Tiện ích tạo nên phong cách sống riêng tại phân khu Đảo Vua

Vườn thượng uyển tái hiện chốn sống hoàng cung

Nằm kế cận con đường Hạnh Phúc, trục huyết mạch lớn nhất của Vinhomes Royal Island, có tầm nhìn hướng thủy toàn diện, phân khu Đảo Vua là nơi đáng sống bậc nhất trong khu vực.

Cùng địa thế tự nhiên hiếm có Đảo Vua còn có Ngự Hoa Viên - tiện ích mang phong cách quý tộc. Với quy mô 10.000m2, Ngự Hoa Viên không chỉ mang lại không gian xanh sinh thái để hưởng thụ cuộc sống, mà còn hội tụ tinh hoa đất trời để tạo nên nguồn năng lượng tốt lành cho các gia chủ.

Ngự Hoa Viên của Đảo Vua tái hiện phong cách sống chuẩn hoàng cung.

Lợi thế đó được tạo nên nhờ hồ cá Koi tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng nằm ngay trung tâm của phân khu. Bên cạnh đó là bộ đôi cây tùng cổ 800 năm tuổi cùng nhiều loài tùng quý là yếu tố tượng trưng cho sự trường thọ và tài lộc vĩnh cửu.

Mỗi ngày, cư dân Đảo Vua có thể đứng từ Lầu Vọng Cảnh để ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên với thảm thực vật đa dạng và đàn cá Koi bơi lội tại Ngự Hoa Viên. Đây không chỉ là một cách tận hưởng sự yên bình tĩnh tại, cân bằng thân, tâm, trí mà còn mang tới sự tươi mới nhờ nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Cảm hứng sống tích cực ấy cũng được làm mới thường xuyên nhờ những buổi dạ tiệc giao lưu cùng bạn bè, người thân được tổ chức tại đồi yến tiệc của Ngự Hoa Viên. Trong khi các cư dân nhí được thoải mái chơi đùa tại khu vui chơi trẻ em với đồi cỏ và cát lâu đài, bố mẹ cũng có những không gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống.

Gia chủ còn được trải nghiệm phong cách sống thượng lưu với "sông rộng trước mắt, biển mặn sau nhà". Thả mình vào làn nước biển trong xanh hay nằm thư giãn bên bờ cát trắng và nhìn ngắm bình minh, hoàng hôn từ phía xa là trải nghiệm đặc quyền mỗi ngày chỉ có tại thành phố Đảo Hoàng Gia.

Phong cách thiết kế đưa biển về sau nhà của Vinhomes Royal Island.

Sự bình yên và riêng tư đó cũng được bảo vệ an toàn 24/7 nhờ hệ thống an ninh đa lớp của Vinhomes Royal Island. Các lớp bảo vệ bao gồm kiểm soát an ninh vòng ngoài bằng hệ thống chốt an ninh và barrier (rào chắn), hệ thống tàu tuần tra trên sông và mạng lưới camera ứng dụng công nghệ AI được bố trí rộng khắp. Với mật độ xây dựng thấp nhất dự án, phần lớn không gian dành cho cây xanh và mặt nước, cư dân Đảo Vua có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống xanh mát, thư thái và an toàn.

Trải nghiệm sống như giới quý tộc chỉ có tại Vinhomes Royal Island

Cùng với nơi sống như chốn hoàng cung riêng tư, yên bình, cư dân Đảo Vua còn được tận hưởng những trải nghiệm thượng lưu, quý tộc nhờ bộ sưu tập tiện ích của thành phố đảo Vinhomes Royal Island.

Tại sân golf 36 hố hàng đầu Đông Nam Á nằm ngay cạnh nhà, cư dân Đảo Vua dễ dàng tham gia những trận golf tại sân địa hình đầm lầy hay sân hồ với cảnh quan tuyệt mỹ. Nằm cách đó không xa, bến du thuyền cao cấp rộng tới 10ha là nơi neo đậu của những "bàn tiệc 5 sao" trên sông. Tiện ích này mở ra chuyến du ngoạn tới kỳ quan thiên nhiên của thế giới như quần đảo Cát Bà, Vịnh Hạ Long.

Cư dân của Đảo Vua có cơ hội trở thành kỵ sĩ thông qua các khóa học cưỡi ngựa tại Vinpearl Horse Academy Vũ Yên. Được đào tạo bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, cư dân nhanh chóng làm quen với bộ môn thể thao quý tộc và dễ dàng chinh phục những chú ngựa quý hiếm.

Tận hưởng bộ môn thể thao quý tộc như cưỡi ngựa cũng là đặc quyền của cư dân Đảo Vua.

Ngoài ra, thông qua tuyến đường Hạnh Phúc, cư dân Đảo Vua có thể tiếp cận Phố đi bộ - Công viên Vũ Yên, nơi hội tụ sự năng động và tinh thần hội nhập quốc tế của Vinhomes Royal Island, TP Hải Phòng. Đây là trung tâm của những lễ hội, sự kiện và các buổi dạ tiệc với pháo hoa, nơi cư dân và du khách có thể trải nghiệm sự đa dạng của văn hóa thế giới với công viên K-Park đậm chất Hàn Quốc và quảng trường Hoàng gia Châu Âu Royal Square.

Cư dân Đảo Vua có thể trải nghiệm nhịp sống sôi động bên ngoài phân khu với những lễ hội diễn ra quanh năm tại thành phố đảo.

Hiện bộ sưu tập tiện ích này tiếp tục được bổ sung với các dự án quy mô, như VinWonders với Safari thú độc đáo (dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay), trung tâm thương mại Vincom Mega Mall (7/2025), phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với đặc quyền y tế tại nhà… Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối với đảo Vũ Yên cũng dần hoàn thiện, với cầu Hoàng Gia đã vượt tiến độ, có khả năng thông xe trước thời điểm dự kiến vào tháng 8/2025.

Phân khu Đảo Vua hiện chỉ mở bán 668 sản phẩm, mang đến cho các chủ sở hữu không gian sống chất lượng với các tiện ích độc bản.