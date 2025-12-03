Ngư dân bắt được con cá hải tượng long nặng 165kg dài 2,5m gây xôn xao

Cuối tháng 11 vừa qua, một người ngư dân có tên Roberto chia sẻ chiến tích bắt được con cá hải tượng long tại khu vực sông Rio Grande thuộc thị trấn Cardoso vùng tây bắc bang Sao Paulo (Brazil).

Con vật có kích thước chiều dài khoảng 2,5m, trọng lượng nặng 165kg, trở thành cá thể cá hải tượng long lớn nhất từng được ghi nhận ở khu vực sông này.

Ngư dân chia sẻ khoảnh khắc bắt được con cá hải tượng long khổng lồ (Ảnh: News).

Truyền thông địa phương ưu ái gọi ngư dân Roberto với cái tên "Vua cá hải tượng long" nhờ cú chinh phục thành công "quái ngư" lần này. Vụ việc cũng nhanh chóng gây náo động cộng đồng dân cư.

Kích thước khổng lồ của con cá khiến người dân kéo đến xem đông nghịt. Thị trưởng thị trấn Cardoso, ông Luís Paulo cùng thư ký du lịch Breno Fernandes cũng trực tiếp có mặt tại nhà của ông Roberto để chiêm ngưỡng con cá được ví von với “quái vật sông nước”.

Ông Roberto chia sẻ đây chính là con cá hải tượng long lớn nhất mà ông từng bắt được. Con cá cũng được ghi nhận có kích thước lớn nhất trong lịch sử thị trấn Cardoso.

Trong khi đó đối với cộng đồng câu cá địa phương, đây là một sự kiện mang tính cột mốc, tiếp tục củng cố danh hiệu “huyền thoại cá hải tượng long” dành cho ngư dân Roberto.

“Đó thực sự là một con quái vật”, ông Roberto nói với báo địa phương. Người ngư dân này cũng mô tả khoảnh khắc phải vật lộn trong thời gian dài mới có thể khống chế và kéo được con cá lên bờ.

Giới chức địa phương đánh giá sự xuất hiện của cá hải tượng long khổng lồ đặt ra câu hỏi về việc quản lý loài xâm lấn tại Rio Grande. Nhưng với cộng đồng ngư dân, đây vẫn là một chiến tích mang tính biểu tượng, khiến ngày 28/11 trở thành ngày lịch sử của thị trấn Cardoso.

Hải tượng long không phải là loài cá bản địa của lưu vực Rio Grande nên việc đánh bắt chúng không bị chính quyền địa phương xếp trong nhóm bị giới hạn hay ngăn cấm. Đây vốn là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, được xem là đối thủ mơ ước của các tay câu cá thể thao.

Dù không thuộc hệ sinh thái tự nhiên trong vùng, hải tượng long đã xâm lấn và sinh sôi mạnh, trở thành kẻ săn mồi đáng gờm đối với các loài cá bản địa.

Trước đó, vào tháng 8/2024, nhiều bài viết đăng tải trên các kênh truyền thông ở Brazil chia sẻ mối lo ngại về việc cá hải tượng long có xu hướng xâm chiếm sông Rio Grande và đe dọa động vật bản địa. Đây là những phản ánh được ghi nhận từ nhiều ngư dân khi chứng kiến tốc độ tăng số lượng của loài cá này.