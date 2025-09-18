Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"

Anh Đ. cho biết, mình chính là nạn nhân trong vụ "tổng tài" ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội.

Kể lại sự việc, anh Đ. cho hay, đầu giờ chiều 17/9, quán của gia đình anh tiếp đón một nhóm khách. Một người trong số đó từng đến quán 2-3 lần, còn những người khác là lần đầu lui tới.

“Những lần trước, vị khách cũ ngồi ngoài hiên nhưng do hôm qua mưa, anh và những người đi cùng chọn ngồi bàn trong nhà”, anh Đ. kể.

Hình ảnh người đàn ông giơ tay ra hiệu lệnh dừng đánh (Ảnh cắt từ clip).

Trong quá trình trò chuyện, hai vị khách là nam đã hút thuốc lá. Thời điểm này, trong quán có khá đông người ngồi ở các bàn xung quanh.

Thấy việc hút thuốc của khách gây ảnh hưởng tới mọi người, anh Đ. đã 2 lần ra nhắc nhở vị khách với thái độ nhẹ nhàng, lịch sự nhưng khách vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá trong quán.

“Chúng tôi cũng đã treo biển mong khách hợp tác không hút thuốc lá trong phòng kín. Khi thấy khách không tuân thủ, tôi nhắc nhở thêm nhưng không ngờ lại hứng chịu trận đòn của khách”, anh Đ. nói.

Không khí trong quán ngày một ngột ngạt, anh Đ. đã thắp nến thơm nhưng vẫn không xử lý được mùi khói thuốc lá. Nam thanh niên quyết định ra nhắc vị khách lần thứ 3. Ngay khi anh vừa quay trở lại quầy thì bị 1 người trong nhóm khách tiến đến hành hung.

“Tôi bị tát rất mạnh, cú đấm khiến tôi ngã văng xuống sàn. Tôi đã giơ tay ra để đỡ nhưng không kịp”, anh Đ. kể.

Camera của quán ghi lại cảnh anh Đ. bị nam khách hàng đánh (Video: Nhân vật cung cấp).

Hình ảnh trích xuất từ camera anh Đ. cung cấp cho phóng viên Dân trí cho thấy, người đàn ông tấn công anh Đ. chỉ dừng lại khi bên ngoài có 1 người đàn ông khác giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng: "Thôi, thôi, thôi!".

Theo anh Đ., cú tát khiến anh choáng váng, ù tai, đến sáng 18/9, một vùng mặt vẫn bị sưng. Anh Đ. sau đó phải nhờ nhân viên trông quầy để lên phòng nghỉ ngơi.

Nạn nhân đã chia sẻ câu chuyện với gia đình và được người thân đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sự việc sau đó cũng đã được trình báo tới Công an phường Vĩnh Tuy.

Theo anh Đ., thời điểm xảy ra sự việc, trong quán chỉ có anh và 1 nhân viên. Nam nhân viên do mệt quá nên ngủ gục thiếp đi. Anh là người thức canh quán và bao quát mọi người. Khi anh bị đánh ngã xuống đất, nam nhân viên mới chợt bừng tỉnh đỡ anh dậy.

Anh Đ. bị tát và đấm ngã xuống đất (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Sau khi có hành vi côn đồ, nam thanh niên đánh anh quay trở lại bàn trò chuyện bình thường cùng cả nhóm. 15 phút sau, họ rời đi không một lời xin lỗi hay giải thích.

Anh Đ. cho biết, ban đầu, anh không định chia sẻ hình ảnh tại quán. Song vì muốn cảnh tỉnh những người có hành vi không chuẩn mực nơi đông người, không gian công cộng, anh quyết định nhờ một diễn đàn đăng tải clip.

“Tôi và gia đình rất bức xúc, tôi không ngờ các vị khách ăn mặc lịch sự nhưng lại có hành vi ứng xử côn đồ và thiếu tôn trọng người khác như vậy”, anh Đ. nói.

Trước đó tối 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nhân viên thu ngân bị hành hung tại quán cà phê, trong một khu đô thị cao cấp ở phường Vĩnh Tuy.

Nguyên nhân được cho là nam nhân viên thấy nhóm khoảng 5 khách hàng hút thuốc lá trong khu vực cấm hút thuốc, gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên nhắc nhở.

Sau lần nhắc thứ 3, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Sau đó, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát quay lại. Chỉ huy Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.