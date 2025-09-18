Nam cầu thủ bóng chày "lột xác" thành nữ tiếp viên xinh đẹp gây sốt

Cô gái này là Miyon (22 tuổi), ngoài công việc tại hộp đêm, cô còn là người được chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt theo dõi. Theo các bài đăng trên trang cá nhân, Miyon được đánh giá là một thiếu nữ xinh đẹp, thời thượng và duyên dáng, như một cô gái bình thường ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, trong một số bài đăng hồi năm ngoái, Miyon đã tiết lộ quá khứ từng là cầu thủ bóng chày trung học ở thành phố Beppu (tỉnh Oita, Nhật Bản). Bức ảnh cô ghi lại ngoại hình của mình ngày ấy - bây giờ đạt hơn 2,4 triệu lượt xem.

Bức ảnh ngày ấy - bây giờ của Miyon gây sốt (Ảnh: South China Morning Post).

Ở Nhật, bóng chày trung học thường được xem là biểu tượng của tuổi trẻ. Câu chuyện của Miyon càng được nhiều người chú ý sau Giải vô địch bóng chày trung học Nhật Bản lần thứ 107 năm 2025 vừa kết thúc tại sân vận động Koshien (tỉnh Hyogo, Nhật Bản).

Đây là một trong những sự kiện lâu đời và phổ biến nhất trong đời sống trung học tại Nhật, thu hút gần 3.700 trường tham gia.

Nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi và dũng khí sống thật với bản thân của Miyon. Một người bình luận: "Mình ngưỡng mộ bạn, vừa trải qua tuổi trẻ như một cầu thủ bóng chày trung học, vừa có thể tận hưởng cuộc sống rực rỡ của một nữ tiếp viên xinh đẹp".

"Tôi cứ tưởng cô gái này là bạn gái của cậu cầu thủ bóng chày kia. Tôi thật sự sốc", người khác viết.

Miyon (trái) từng là cầu thủ bóng chày thời trung học (Ảnh: South China Morning Post).

Miyon không giải thích lý do tại sao mình trở thành cầu thủ bóng chày, chỉ cho biết ước mơ trở thành một cô gái dễ thương đã nhen nhóm trong cô từ khi cô còn nhỏ. Cô kể rằng hồi bé, cô rất thích loạt phim hoạt hình thiếu nữ Pretty Cure (phim hoạt hình về những cô gái xinh đẹp chiến đấu đẩy lùi các thế lực xấu) và thường lén mặc váy của mẹ.

Đến khi học trung học, Miyon mới thổ lộ bản dạng giới thật của mình. Tuy vậy, khi lần đầu trang điểm, cô bị nhiều người chê bai. May mắn là gia đình và bạn bè vẫn ủng hộ, khen phong cách và gọi cô bằng cái tên Miyon.

Miyon ở hiện tại được nhiều người khen ngợi về nhan sắc (Ảnh: South China Morning Post).

Để trở thành phụ nữ, Miyon theo học trường thẩm mỹ để biết cách trang điểm, đồng thời quan sát và học hỏi từ bạn bè nữ. Cô cũng phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi môi đầy đặn và đôi mắt to hơn.

"Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn. Từ khi sống thật với con người mình, tôi đã tận hưởng cuộc sống nhiều hơn và có thêm nhiều mối quan hệ mới", Miyon chia sẻ.